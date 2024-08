Hiába Tamás Olivér szép gólja, kikapott a Nyíregyháza

NB I

4. FORDULÓ

Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1 (Kinyik 5., Silye 44., ill. Tamás O. 16.)

Paks, Paksi FC Stadion, 2219 néző. V: Zierkelbach

Nincs jelentős múltja a két csapat közös NB I-es történetének (vasárnapig nyolcszor játszottak egymás ellen), ám gyanítjuk, az előző találkozójuk sokak emlékezetében megmaradt. Kilenc és fél évvel ezelőtt, 2015. február 21-én Pakson csapott össze a két csapat, a Spartacus vezetőedzője, Mátyus János csak tizennégy játékost tudott nevezni a meccskeretbe, benne három kapussal…

Aki nem érti, miként fordulhatott elő, annak tudnia kell, a mérkőzést eredetileg az előző esztendő végén, 2014. december 6-án játszották volna le, ám Iványi Zoltán játékvezető futballra alkalmatlannak ítélte a játékteret, így a csata elmaradt. Télen a Nyíregyháza tizenegy labdarúgójától is megvált, és hiába szerződtetett újakat, nem nevezhette őket a bajnokira, így fordulhatott elő, hogy a vendégeknek kis túlzással a kiállás is problémát jelentett. Mátyus János nem tehetett mást, a kapus Volodimir Ovszijenkót támadóként vetette be (a kapuban az egyszeres válogatott Balogh János állt), és a hajrában a szintén kapus Hrabina Alexet is a mezőnybe cserélte be. Az összecsapás nagy meglepetésre 1–1-es döntetlennel ért véget, az akkori hazai meccskeretből Haraszti Zsolt és Szabó János jelenleg is a Paksot erősíti, Kesztyűs Barna pedig manapság éppen Nyíregyházán futballozik.

A hazaiak vezetőedzője, Bognár György ezúttal nem számíthatott a Mornar elleni Konferencialiga-selejtezőn (2–2) megsérülő Szabó Jánosra, kollégája, Tímár Krisztián ugyanakkor négy paksi kötődésű játékost is a kezdő tizenegybe vetett be: Kesztyűs Barna Pakson nevelkedett, ott lett NB I-es labdarúgó, Temesvári Attila és Beke Péter is a klubban mutatkozott be az első osztályban, s a 41 első ligás meccséből 37-et Tamási Olivér is a zöld-fehéreknél játszott le.

Hogy a Paks erős szabad- és szögletrúgásokban, eddig is tudni lehetett, és ezt az ötödik percben a Nyíregyháza labdarúgói is tapasztalhatták. Haraszti Zsolt a jobb oldalról, szögletből tekerte középre a labdát, Papp Kristóf megcsúsztatta, Kinyik Ákos pedig a hosszú oldalon érkezve közelről nem hibázott. Sokszor láttuk már, hogy a hazaiaknál Papp Kristóf ilyenkor a rövid saroknál mindenkit meg tud előzni, ezúttal is ez történt, és bár nem ő lett a befejező ember, tökéletes gólpasszt adott. Nagy kedvvel, ötletes futballal kezdett a hazai csapat, de hamar jött az egyenlítés. Látványos kényszerítőzés után a korábbi paksi, Tamás Olivér volt eredményes – NB I-es pályafutása során először. Jó volt látni, hogy az újonc idegenben is vállalja a háromtámadós játékot, nem sokkal később úgy tűnt, a vezetést is megszerzi, ám Kovácsréti Márk néhány centiméteres lesről indult. Többször úgy tűnt, túlzottan kapkodó a paksiak futballja, siettetik a támadásfelépítéseket, mégis újra előnybe kerülhettek volna, Szabó Bálint lövését Bese Balázs a kapufa segítségével hárította. A hazai középpályásnak volt még egy nagy bombája, akkor a labda kevéssel elkerülte a bal alsó sarkot, majd a játékrész zárásaként az ő beadása után született meg Silye Erik látványos, pattanás után kapásból szerzett gólja.

(Fotó: Kovács Péter)

További részletek hamarosan.