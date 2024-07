DVTK: jó eséllyel szerződést kap a marokkói válogatott támadó is – NS-infó

A DVTK NB I-es labdarúgócsapata múlt héten jelentette be, hogy tesztelésen szerepel a csapatnál az egyszeres marokkói válogatott szélső, a 30 éves Mohammed Rarszalla, aki azóta felkészülési meccsen gólpasszt is adott, és értesüléseink szerint jó eséllyel szerződést is kap Diósgyőrben, mert elégedett vele a szakmai stáb.

A tavasszal a DVTK partnerklubjánál, a felvidéki Kassában a szlovák élvonalban szerepelt, 30 éves, egyszeres marokkói válogatott Mohammed Rarszalla múlt héten csatlakozott a diósgyőriek nyári felkészüléséhez, és szerepelt a Putnok ellen 5–0-ra megnyert felkészülési meccsen, melyen gólpasszt is Jurek Gábornak. Információink szerint a szakmai stáb elégedett Rarszalla teljesítményével és várhatóan javasolni fogják a szerződtetését. Már csak azért is, mert Vladimir Radenkovic vezetőedző jól ismeri őt a Slovan Bartislavából, melynél másodedzőként dolgozott, amikor a támadó bajnokságot és Szlovák Kupát (három-három alkalommal) nyert a pozsonyiakkal. Rarszalla a szlovák élvonalban 83 bajnokin 28-28 gólt és gólpasszt ért el. Európában a ukrán élvonalban (70 meccs, 12 gól, 10 gólpassz), a spanyol másodosztályban (nyolc meccs 1 gól) és a török másodosztályban (12 meccs, egy gól, két gólpassz) játszott még. Úgy tudjuk, várhatóan a rajta kívül szintén tesztelésen szereplő két játékos, a Putnok ellen gólt is szerző, egyszeres montenegrói válogatott Marko Rakonjac és a DVTK-ban korábban már futballozó horvát kapus, Karlo Sentic is szerződést kaphat Diósgyőrben. FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS (június 29.)

DVTK–PUTNOK (NB II) 5–0

DVTK, 1. félidő: Sentic – Gera, Csorbadzsijszki, Lund, Demeter – Feuillassier, Komlósi B., Pozeg Vancas – Jurek, Rakonjac, Rarszalla. 2. félidő: Odincov – Farkas D., Szatmári, Komlósi B., Demeter – Ferencsik, Holdampf, Bényei – Herbák, Fekete, Kampecisz. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

G: Jurek (2), Rakonjac, Herbák, Bényei. NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Herbák Máté (SV Bergfried – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Benkő Péter (szlovák-magyar, Salgótarján BTC), Csatári Gergő (Kazincbarcika), Jeremie Obounet Moussango (gaboni, FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Tóth Borisz (BFC Siófok), Viczián Ádám (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Marko Rakonjac (szerb-montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, legutóbb kölcsönben Topolyai SC – Szerbia), Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split – Horvátország), Mohammed Rarszalla (marokkói, FC Kosice – Kassa, Szlovákia, szabadon igazolható)

Távozók: Bánhegyi Bogdán (Kolorcity Kazincbarcika), Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe távozók: Bokros Szilárd (FC Kosice – Szlovákia)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –