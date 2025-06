Pongó Marcell: Az Albánál izgalmas szakmai koncepciót vázoltak fel

Bizonyos szempontból érdekes lehet a váltás, hiszen a BL-selejtezős szombathelyiektől az Albába igazolás akár tűnhet visszalépésnek is, de az látszik, Fehérváron komolyan gondolkodnak abban, hogy visszatérnek a dobogóra, vagy akár a bajnoki címre is esélyes csapatok közé; ezt mutatja, hogy korábban sikerült két magyar centert, Filipovics Stefant és Omenaka Godwint is megszerezni.

„Igen, az Albánál izgalmas szakmai koncepciót vázoltak fel, mégpedig azzal, hogy akár még fontosabb szerep jut nekem, mint a Falcóban, úgymond vezérnek szerződtetnek és ez nagyon vonzó számomra – folytatta Pongó. – Régi-új klubom remek feltételekkel várt vissza, huszonnyolc évesen úgy éreztem, ezzel hozom a legjobb döntést. A Fehérvár mindig a legnagyobb célokat tűzi ki maga elé, az erősítéseket látva biztos vagyok benne, hogy a dobogóért harcolunk majd – még akkor is, ha nem tudjuk, hogy milyen légiósokat szerződtet a klub.”

Pongó Marcell az elmúlt héten Golomán Györggyel az Egyesült Államokban pihent, azonban már itthon van, és hamarosan munkába áll. A válogatott augusztusban világbajnoki selejtezőket játszik, a keret tagja az irányító is.

„Éppen pár napja beszéltem Gasper Okornnal, aki érdeklődött, miként vagyok, és számít rám. Természetesen ott leszek a nemzeti csapat összetartásán, és szeretnék a lehető legtöbbet segíteni, hogy sikerrel vegyük ezt a csoportkört. Bár nem tudjuk, hogy például Macedónia euroligás játékosai vállalják-e a szereplést, de a keretünk elég erősnek tűnik, szóval bízom benne, hogy sikeresek leszünk.”