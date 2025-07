BL: a Buducsnoszt védője szerint egész Montenegró megérdemelné a továbbjutást

A múlt heti első meccsen Örményországban Dakics csereként a második félidő közepén lépett pályára, s két perccel később szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját a Noa, így jelenleg az örmények állnak közelebb ahhoz, hogy a második fordulóban a Ferencváros ellen léphessenek pályára. Ez azonban nem különösebben foglalkoztatja a montenegróiak 21 éves védőjét, Damjan Dakicsot, aki szerint a Buducsnosztnak megvan az esélye arra, hogy a maga javára fordítsa a párharcot.

„Az első meccs eredménye motivál minket, csakúgy, mint a támogatás, amit a találkozó után kaptunk a szurkolóktól. A játékunk rendben volt, voltak lehetőségeink, és korlátozni tudtuk az ellenfél minőségi játékosait. A visszavágón is ezt szeretnénk csinálni, sőt, még jobban szeretnénk teljesíteni, agresszívebben és gyorsabban szeretnénk játszani a hazai közönség előtt. Az álmunk, hogy továbbjussunk. A csapatban mindannyiunknak az a célja, hogy továbbjussunk, majd kiharcoljuk, hogy egyszer egy európai kupasorozat csoportkörébe jussunk. Ehhez azonban az első és nagy lépés, hogy kedden legyőzzük a Noát. Igazából ezt egész Podgorica, sőt, egész Montenegró is megérdemelné, és ehhez a továbbjutással nagyon közel kerülhetnénk” – utalt Dakics arra, hogy a BL második selejtezőkörébe jutó csapatoknak legrosszabb esetben is biztos a helyük a Konferencialiga-csoportkör előtti utolsó rájátszásban.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

JÚLIUS 15., KEDD

21.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–Noa (örmény)

Az első mérkőzést 1–0-ra nyerte a Noa, a párharc győztese pedig a Ferencvárossal találkozik a második fordulóban.