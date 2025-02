Női kosarasaink célja: követni a labdarúgó-válogatott példáját

Szófia nemrégiben emlékezetes helyszíne volt a magyar sportnak. Alig másfél éve a bolgár fővárosban elért 2–2-vel harcolta ki a tavalyi Európa-bajnokságra jutást a magyar labdarúgó-válogatott, s bár női kosarasaink hatvan kilométerrel arrébb játszanak vasárnap este, a cél pontosan ugyanez, kvalifikálni a kontinensviadalra. Javítási lehetőség már nincs, és a győzelem sem garancia, viszont alapfeltétele annak, hogy lehessen számolgatni, bekerül-e Völgyi Péter együttese a négy legjobb csoportmásodik közé. Vagy a szlovénok finnek elleni hazai vereségének köszönhetően megnyeri a négyesét…

A csapat szombaton reggel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren találkozott, s Bécs érintésével repült Szófiába. Néhányaknak elkerekedett a szemük, amikor meglátták a mieinket Budapestről az osztrák fővárosba szállító kisgépet, de a leszálláskor tapasztalt viszonylag erős szél sem okozott problémát a pilótáknak. Bécsben egy gyors kávéra és némi harapnivalóra azért jutott idő a feszített menetben, és szerencsére Szófiába is zökkenőmentesen jutott el a magyar kollektíva. Onnan buszozni kellett még a szállásra (útközben meglehetősen eklektikus látvány tárult elénk: márkás autók, gyönyörű tájak, illetve lepusztult házak és szemét – hiába, a Balkán bája örök), amely nem a selejtezőmérkőzésnek otthont adó Botevgradban, hanem az ahhoz közeli Pravecben van, méghozzá csodálatos környezetben, egy tó partján.

Késői laza ebéd után várt még egy másfél órás edzés legjobbjainkra. Játékos gyakorlatokkal melegítettek a lányok, az egyik ilyen volt, amikor Horváth Szabolcs erőnléti edző vezényszavára különböző testrészeiket (térd, váll, boka) kellett megérinteniük a párban álló játékosoknak, aztán a megfelelő pillanatban lecsapni a földön pihenő labdára. A vidámság végigkísérte a foglalkozást, noha a szakmai stáb nem kímélte Dubei Debórát és társait – mindenki jól dolgozott, pörögtek a kezek és a lábak, minden reményünk meglehet arra, hogy a válogatott viszi tovább a Finnország elleni 80–50-es diadal alkalmával megszerzett lendületét. Völgyi mester nem változtatott a kereten, ugyanazt a 12 játékost küldi majd csatába, mint csütörtökön.

Amikor ránéztünk a bolgárok 12-es keretére, reménykedtünk, hogy nem találjuk rajta a két vezéregyéniség, Khaalia Hillsman és Boriszlava Hrisztova nevét, de nem kapunk ilyen segítséget a riválistól, a legutóbb velünk kibabráló két klasszissal súlyosítva kell felülmúlnunk azt a csapatot, amely bizony csupán Miskolcon nyert a csoportban lejátszott eddigi öt forduló alatt.

Variációból temérdek van, ami biztos, hogy a három érintettet is felvonultató H-csoport küzdelmei befejeződnek a mi fellépésünkig. Bármi is történjék Luxemburg, Montenegró és Svájc összevetésében, marad még izgulni valónk. Hogy mi lenne nekünk üdvös? Horvátország szolid győzelme vagy veresége Ausztria ellen; Litvánia kiütéses hazai veresége Belgiumtól; Dánia meglepetéssikere Nagy-Britanniával szemben; Lettország nem túl nagy különbségű diadala Írországban; és a két, valószínűleg legfontosabb feltétele célba érésünknek: Portugália nem múlhatja felül Szerbiát, valamint a szlovákok nem verhetik meg 27 ponttal többel Izlandot, mint mi Bulgáriát. Egy szó mint száz: győzelemre fel!

INTERJÚ DOMBAI RÉKÁVAL, A MAGYAR VÁLOGATOTT HÁTVÉDJÉVEL

Nagyon úgy tűnt, nem szeret repülni…

Igen, egy kicsit féltem Bécs felé, még jó, hogy Miklós Meli mellettem volt. Főleg a propelleres gépeket nem szeretem, de összességében nincs bajom a repüléssel.

Nagyon jó meccset játszottak a finnek ellen, gördülékenyen ment minden. Belülről is így érezte?

Nagyon is! Nyilván a hangulat is sokat hozzátett, hogy hazai pályán, ekkora közönség előtt tudtunk játszani, de készültünk is a meccsre, mert nagyon szeretnénk kijutni az Eb-re. A negyedik negyed vége felé egy kicsit kiengedtünk, vagy inkább elfáradtunk mentálisan, hibáztunk és kaptunk néhány kosarat. Viszont előtte majdnem 35 percig kézben tartottuk a mérkőzést.

Rengeteg továbbjutási variáció van, mennyire ásta bele magát ezekbe?

Beszélgettünk erről a lányokkal, de nem szeretnék ezen görcsölni. Persze lényeges a pontkülönbség és hogy más csoportokban miként alakulnak a dolgok, azonban nekünk az a fontos, hogy minél többel megverjük a bolgárokat, és így ne is legyen kérdéses, hogy más csoportokból megelőznek-e minket.

Tavaly novemberben Miskolcon nagyon fájó vereséget szenvedtünk a bolgároktól. Miben kell mindenképpen javulnunk ahhoz a találkozóhoz képest?

A két kulcsemberüket mindenképpen ki kell vennünk a játékból, emellett azt gondolom, védekezésben a kommunikáció lesz fontos, vagyis hogy beszéljünk a pályán. Támadásban figyelnünk kell arra, ki hogyan érzi a helyzeteket, és meg kell találnunk azokat, akiknek aznap jól megy a játék.

Sérülés miatt lemaradt a 2023-as Európa-bajnokságról. Van önben emiatt pluszmotiváció, hogy nehogy ismét külső szemlélő legyen?

Nagyon fájó emlék, amit említett. Most örülök, hogy esélyt kapok a selejtezős szereplésre és hatalmas motivációt jelent a kvalifikáció, hiszen még sosem jártam felnőtt Eb-n és nagyon szeretném ott is kipróbálni magamat. Mindent megteszek a továbbjutásért, ahogy a társaim is!