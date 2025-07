Birkózás: Arsunkaev bebizonyította, hogy a legszűkebb elitbe tartozik

Nemcsak a hagyományosan rendkívül eredményes kötöttfogásúak és női birkózók, hanem a szabadfogásúak révén is örülhettünk magyar dobogónak az olaszországi U20-as Európa-bajnokságon, miután a Vasas SC reménysége, Arsunkaev Musza ezüstérmet nyert a 92 kilósok súlycsoportjában. Az angyalföldiek versenyzője fantasztikus menetelést mutatott be a döntőig vezető úton: török, észak-macedón és görög riválisát is simán, meggyőző teljesítménnyel verte, méghozzá úgy, hogy két meccset technikai fölénnyel, míg egyet tussal nyert meg, és valamennyi találkozóját már az első menetben lezárta. Összesítésben 31–0-val jutott be az orosz Artur Togojev elleni másnapi fináléba. Wöller Ákos tanítványa a döntőt is kiválóan kezdte: előbb sikerült kiléptetni ellenfelét, majd egy levitellel 3–0-s magyar előnnyel ért véget az első menet. Még a második három perc elején is Arsunkaev irányított, viszont a meccs utolsó szakaszára az orosz aboszlúte átvette az irányítást, és két levitellel, illetve egy kitolással fordított. Musza végül 6–3-s vereséget szenvedett a fináléban, így ezüstérmet szerzett az Eb-n.

Nyilván, az elveszített döntő után csalódottak voltunk, de így egy-két nap elteltével azt gondolom, már ő is őszintén tud örülni ennek az ezüstnek

– mondta az Utánpótlássportnak Musza trénere, Wöller Ákos, aki a korosztályos szakági válogatott, illetve a Vasas SC edzője is. – Elsősorban azért lehet nagyon büszke magára Musza, mert a két versenynap alatt egyetlen egyszer sem hibázott, végig a megbeszélt taktika szerint versenyzett, és kiadta magából a tudása legjavát. Bár a fináléban kikapott, de ott sem követett el olyan hibát, amire most utólag azt tudnám mondani, hogy amiatt szenvedett vereséget.

Semmi esetre sem szabad erre úgy tekinteni, hogy ez esetleg elveszített arany lenne, sokkal inkább egy megnyert ezüstéremről van szó.

Végignézve a versenyt, ez teljesen reális eredmény, hogy Musza a második legjobb volt ebben a súlycsoportjában. Ami önmagában rendkívül dicséretes, és figyelemre méltó teljesítmény tőle."

Arsunkaev Musza Forrás: UWW/MBSZ

A dagesztáni és nigériai szülők gyermekeként Budapesten született Arsunkaev ezzel tovább gyarapította medálkollekcióját, és

a caorlei ezüsttel immár pályafutása negyedik érmét nyerte utánpótlás-világversenyen.

Az U17-esek között vb- és Eb-másodiknak mondhatja magát, míg az U20-as korosztályban tavaly már Európa-bajnoki harmadik lett, most pedig egyet feljebb lépett a dobogón a juniorok kontinensviadalán.

„Alapvetően egyetlen tényező döntött az orosz srác és közte a fináléban. Amíg az első menetben Musza még friss volt és tiszta fejjel tudott birkózni, addig ő irányított, viszont a második menetre elfáradt, és az orosz szépen lassan felőrölte őt. Ugyanakkor itt nem olyasfajta fáradtságról van szó, amely amiatt jött elő, mert nem végezte volna el a szükséges állóképességi munkát, ennél árnyaltabb a kép. Ez egy olyan sportágspecifikus fáradtság, amelyet az ellenfél által fenntartott folyamatos fenyegetettségérzet vált ki a versenyzőből. Az orosz fiú gyakorlatilag az egész idő alatt állandó gondolkodásra és gyors reakciókra kényszerítette Muszát, aki hiába volt előnyben sokáig, ezzel a felfogással az orosz a meccs utolsó harmadára teljesen lefárasztotta és bedarálta a mi fiunkat.

Ez a meccs elsősorban azt mutatta meg nekem, hogy elvégezhetünk itthon akármilyen hiper-szuper állóképességi felkészítést, Musza csak akkor fog tudni még közelebb kerülni vagy akár le is győzni az ilyen típusú ellenfeleket, ha minél többször birkózhat majd ilyen kaliberű ellenfelekkel, és gyakorlatilag az év nagy részében velük tud készülni.

Nyilván, a kaukázusi országokban ez magától értetődő, mivel rengetegen űzik ezt a sportágat, és telis-tele vannak kimagasló birkózókkal. Azonban nekünk itthon nincsenek ilyen adottságaink, ehhez alapvetően minél több nemzetközi edzőtáborba és versenyre kell majd elmennünk, csak így lehet modellezni ezeket a helyzeteket, és Musza ezáltal fog tudni fejlődni. Persze, mindig fontos, hogy lássuk azokat a területeket, amelyekben még van hova fejlődni, de mindent egybevéve, nem lehetünk elégedetlenek.

Előzetesen az éremszerzést tűztük ki célul, és hál' istennek a produkciójával igazolta is, hogy nem alaptalanul bíztunk benne. Rászolgált az éremre, és szépen csillogó ezüsttel térhettünk haza.

Az elmúlt időszakban azt látom rajta, hogy sokkal profibbá, céltudatosabbá vált a mentalitása, és ha így folytatja, még ennél is több van benne, és tényleg hatalmas fejlődési potenciál rejlik benne."

A fiatalt legközelebb a július 17-20. között Budapesten rendezendő felnőtt UWW-rangsorversenyen láthatjuk majd birkózni a BOK-csarnokban, míg utána augusztus második felében a szófiai U20-as vb-n lesz jelenése.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)