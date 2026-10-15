„Öt éve koldusként járok-kelek” – a túlélésért küzd az ukrán kézilabda

„Öt év háború, számtalan akadály, valamint az egyre kilátástalanabb pénzügyi és logisztikai helyzet után a létünk került veszélybe” – nyilatkozta az ukrán szövetség főtitkára a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lapnak.



A sportvezető hozzátette, a 2022 februárjában kezdődött orosz agresszió súlyos csapást mért az ukrán kézilabdára. A pénzügyi nehézségek azóta fokozódnak, a jövő pedig bizonytalan.



Gladun elmondta: a szövetség a közelmúltban még azt is fontolgatta, hogy visszalép a nemzetközi versenyektől. Indokként többek között az ugrásszerűen megnövekedett utazási költségeket, a határokon tapasztalható körülményeket és a nemzetközi utazások során adódó hosszú várakozási időt említette. Egyelőre azonban folytatják a munkát. A női válogatott továbbra is elkötelezett a decemberi Európa-bajnoki részvétel mellett, a férfiválogatott pedig novemberben lép pályára Eb-selejtezőkön.



Gladun az eddiginél nagyobb támogatást sürget a nemzetközi szövetség részéről.



„Öt éve koldusként járok-kelek. Elegem van belőle. Kimerültünk. Olyan szövetség vagyunk, amely gazdag hagyományokkal rendelkezik, mégsem hallgat ránk senki. Ha nem lenne a német, a francia, az osztrák, a magyar, a román, a szlovák és a balti államok szövetségeinek támogatása, már nem is léteznénk” – fogalmazott a főtitkár.



A nyáron az ukrán szövetség súlyos vádakat fogalmazott meg a nemzetközi szövetséggel (IHF) szemben az annak egyiptomi elnökéhez, Hasszan Musztafához intézett levelében.



„Az elmúlt öt évben semmilyen kézzelfogható segítséget nem kaptunk az IHF-től. Ez idő alatt sem ön, sem az IHF más képviselője nem látogatott el Ukrajnába. Egyszerűen nincs közvetlen rálátása, fogalma sincs arról, mi történik valójában az országunkban” – állt a levélben.



Gladun igazságtalannak tartja, hogy az orosz és fehérorosz csapatok részt vehetnek a hamarosan Marokkóban sorra kerülő U16-os női világbajnokságon.



„Ez jutalom azért, amit tettek” – fakadt ki az ukrán sportvezető. A nyár folyamán az IHF – követve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javaslatát – nagyrészt feloldotta az oroszokkal szemben bevezetett szankciókat.



