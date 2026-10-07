Tűzriadó miatt félbeszakadt a meccs, de így is nyertek idegenben a dánok a Szeged csoportjában

Bár a Szeged csak szombaton lép pályára a Sporting ellen a Bajnokok Ligájában, a csoport másik meccsét már szerdán megrendezték, a GOG a Kristiansand otthonában vendégszerepelt. A hazai pályán játszó svédek pont nélkül várták a harmadik fordulót, a dán GOG viszont már gyűjtött két pontot a Szeged legyőzésével. William Höghielm révén a Kristianstad szerzett vezetést, sőt, az ötödik percben már 4–1-re vezettek a svédek. Ekkor azonban megtorpantak, a következő négy gólt a GOG dobta, amely 8–9 után már egyszer sem engedte ki a vezetést a kezéből.

A második félidőben nyolc perccel a vége előtt, 32–25-ös dán vezetésnél tűzriadó miatt félbeszakadt a mérkőzés, a játékosokat és a szurkolókat is kiterelték a csarnokból. Kisebb kényszerszünet után azonban folytatódott a találkozó, a svédek ugyan kicsit csökkentettek a hátrányukon, de nem tudtak egyenlíteni sem, továbbra is pont nélkül állnak.

Az F-csoport két pont nélküli csapatának összecsapását a Kriens-Luzern nyerte meg, amely hazai pályán két góllal múlta felül a Kolstadot.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Partizan Beograd (szerb)–Veszprém 26–37 (12–17)

D-CSOPORT

Kristianstad (svéd)–GOG (dán) 32–37 (14–17)

Ld: Adalsteinsson 10, Höghielm 7, Frend-Öfors, Selin, Biel Nielsen 4-4, ill. Tonnesen 7, Lykke 6, Pellas, O. Jakobsen, I. Persson 4-4

F-CSOPORT

HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég) 34–32 (19–16)

Ld: Je. Müller 10, Bilik 7, Sipic, Ju. Müller 6-6, ill. Jeppsson 8, Ask, E. Jakobsen 5-5

KÉSŐBB

C-CSOPORT

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)

F-CSOPORT

20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1)



