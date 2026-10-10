Nemzeti Sportrádió

Megállítani a Costa testvérpárt! – a Sportingot fogadja a Pick Szeged a BL-ben

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2026.10.10. 13:57
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Nikola Portner kapusbravúrjaira nagy szükség lesz a szélvészgyors portugálok ellen (Fotó: Török Attila)
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Sporting CP kézilabda férfi kézilabda BL OTP Bank-Pick Szeged Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombat este a portugál Sporting CP-t fogadja a Bajnokok Ligája csoportkörében. Nem túlzás, a magyar együttesnek a legjobbját kell nyújtania a győzelemhez.

Figyelemre méltó építkezés zajlott az előző években a portugál kézilabdában, a 2020-as évek közepétől új sportági nagyhatalom van születőben. Az évtized elején még a svéd Magnus Andersson vezette Porto volt ennek a fő letéteményese, napjainkban a Sporting alakítja a trendeket. A 204-szeres portugál válogatott Ricardo Costa vezetőedzőként talán még többre vitte, mint játékosként, köszönhetően két fia, a 24 éves Martim és a 21 éves Francisco hathatós közreműködésének is. Martim 112, Francisco 136 találattal zárta az előző BL-idényt.

A Sporting lehengerlő és kiismerhetetlen játéka azonban nem áll meg a Costa családnál, amivel nagyon megnehezíti az ellenfelek dolgát az elmúlt években. Az izlandi balszélső, Orri Thorkelsson is több mint 150 gólt szerzett az előző két BL-kiírásban, Salvador Salvador hármas védőként és irányítóként is világklasszis, két roppant kellemetlen stílusú kapusa, az egyiptomi Mohamed Ali és a norvég André Kristensen közül is valamelyik mindig jó napot fog ki, a spanyol Víctor Romero pedig a nemzetközi mezőny egyik legtehetségesebb fiatal beállója.

Az előző két idényben nagyon közel járt a kölni négyes döntőhöz, de a negyeddöntőben előbb a francia Nantes, majd a dán Aalborg ellen is elbukta szoros párharcát. A meggyőző rajt ezúttal is megvolt, a GOG-nek (43–33) és a Kristianstadnak (37–29) sem adott esélyt.

A Szeged szintén legyőzte a Kristian­stadot (42–31), a GOG otthonában viszont szoros végjátékban 36–34-re veszített. Innentől már a Sporting ellen extra pontok kellenének a magyar csapattól, hogy biztosan továbbjusson. A Tisza-partiak három évtizede játszottak először a BL-ben, ennek az évfordulója miatt tették át szombatra a rangadót.

Kézilabda
Tegnap, 8:04

Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust

Rangadó vár a Szeged férfi kézilabdacsapatára a Bajnokok Ligája csoportkörében: szombat este a portugál Sporting érkezik a Pick Arénába.

Valamit mindenképp ki kell találnia Michael Apelgrennek, hogy kizökkentse a Sportingot a komfortzónájából. A jó védekezés és egy olyan kapusteljesítmény Mikler Rolandtól vagy Nikola Portnertől, amit már annyiszor láttunk tőlük, alapnak tűnik. Nagy valószínűséggel két kulcsembere, Bánhidi Bence és Lazar Kukics nélkül kell megvívnia ezt a találkozót is, de Rosta Miklós, Magnus Röd és Szilágyi Benjámin szeptemberi formája biztató alapot ad a pontszerzéshez.

Mondanánk, hogy egy olyan játékossal, mint amilyen Mathias Gidsel,  a Szeged simán megoldaná a feladatot. A dán jobbátlövő csütörtökön ismét megmutatta, nincs még egy olyan kézilabdázó, mint ő! A Füchse Berlin szupersztárja 17 góllal vette ki a részét a Porto elleni 40–32-es győzelemből, amivel beállította a spanyol Jesús Martínez de la Cal (Valladolid) és a szlovák Frantisek Sulc (Szeged) által tartott BL-gólcsúcsot. Öt üres kapus gólja mellett volt, amikor cunderezett, máskor végigrohant a pályán és úgy lőtt gólt, egyszer elképesztő lendületű betörésből ugrott el a kapus mellett, a második félidőben az egyik indulócsele pedig olyan tökéletesre sikerült, hogy több ezren ugorhattak fel a tv előtt és tapsolhatták meg a zsenialitását. Az előző Bajnokok Ligája-idényt 9.4-es gól­átlaggal hozta le (17 meccsen 161 gól), a mostaniban három mérkőzés után 12-es átlagnál jár…

MINIINTERJÚ

„A legfontosabb, hogy védekezésben agresszívan és keményen játsszunk”

 

Michael Apelgren
(Fotó: Török Attila)

– Milyen mérkőzésre számít, melyek lehetnek a találkozó kulcstényezői?
– Sok nagyon képzett, a labdával is kiválóan bánó játékos lesz a pályán – mondta Michael Apelgren, a Szeged edzője a klubhonlapnak. – A Costa testvérek teljesítménye különleges, extra produkcióra lesz szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk állítani őket. A legfontosabb, hogy szívvel játsszunk, és együtt legyünk a Pick Arénában a szurkolóinkkal. Ahhoz, hogy ezúttal megszerezzük a két pontot, mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét, hogy együtt igazán erős hazai pályát teremtsünk.

 

– Az új lebonyolítás miatt minden pontnak és minden mérkőzésnek még nagyobb jelentősége van.
– Természetesen ez egy nagyon fontos találkozó az új lebonyolítás miatt. Kulcsfontosságú lesz, hogy védekezésben agresszívan és keményen játsszunk, és ezzel a lehető legtöbb segítséget adjuk a kapusainknak.

 

– Egy ilyen fontos mérkőzés előtt mire helyezi a legnagyobb hangsúlyt az edzéseken?
– Most még fontosabb, hogy milyen intenzitással dolgozunk a tréningeken, mert a Sporting nagyon magas tempót diktál hatvan percen át.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
20.00: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Kristianstad (svéd)–GOG (dán) 32–37 (14–17)

 


 

 

Sporting CP kézilabda férfi kézilabda BL OTP Bank-Pick Szeged Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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