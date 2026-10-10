Megállítani a Costa testvérpárt! – a Sportingot fogadja a Pick Szeged a BL-ben

„A legfontosabb, hogy védekezésben agresszívan és keményen játsszunk”

Michael Apelgren

(Fotó: Török Attila)

– Milyen mérkőzésre számít, melyek lehetnek a találkozó kulcstényezői?

– Sok nagyon képzett, a labdával is kiválóan bánó játékos lesz a pályán – mondta Michael Apelgren, a Szeged edzője a klubhonlapnak. – A Costa testvérek teljesítménye különleges, extra produkcióra lesz szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk állítani őket. A legfontosabb, hogy szívvel játsszunk, és együtt legyünk a Pick Arénában a szurkolóinkkal. Ahhoz, hogy ezúttal megszerezzük a két pontot, mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét, hogy együtt igazán erős hazai pályát teremtsünk.

– Az új lebonyolítás miatt minden pontnak és minden mérkőzésnek még nagyobb jelentősége van.

– Természetesen ez egy nagyon fontos találkozó az új lebonyolítás miatt. Kulcsfontosságú lesz, hogy védekezésben agresszívan és keményen játsszunk, és ezzel a lehető legtöbb segítséget adjuk a kapusainknak.

– Egy ilyen fontos mérkőzés előtt mire helyezi a legnagyobb hangsúlyt az edzéseken?

– Most még fontosabb, hogy milyen intenzitással dolgozunk a tréningeken, mert a Sporting nagyon magas tempót diktál hatvan percen át.