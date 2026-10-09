Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust

– Hogy érzi, milyen volt a csapat első másfél hónapja?

– Sajnos voltak és vannak is sérültjeink, az, hogy nem mindenki egészséges, nehezíti az életünket, de egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust. A csapategység a pályán kívül már most fantasztikus és a pályán is egyre jobban érezzük egymást. A Veszprém ellen a Szuperkupa-meccset nem kezdtük jól, de szépen vissza tudtunk jönni, és megszorongattuk a végén. A kötelezőket hoztuk, a GOG és a Tatabánya elleni vereségünk is apróságokon múlott – válaszolta Rosta Miklós a Nemzeti Sportnak.

– Hogyan próbáltak meg tanulni ebből a két rosszul sikerült mérkőzésből?

– Fájó vereség volt mindkettő, mert labdánk volt ahhoz, hogy nálunk legyen az előny. Azóta nem játszottunk szoros végjátékot, de bízom benne, hogy legközelebb hasonló helyzetben a hajrá már a miénk lesz.

– Mi az, ami a leginkább hiányzott a Szegeddel kapcsolatban a Dinamo Bucuresti-ben töltött három évben?

– Igazából minden. A csapat, a klubnál dolgozók, a szurkolók és a meccsek hangulata. A Veszprém elleni rangadók is mindig hatalmas csatát hoznak, a következőig még sok van hátra, most a legfontosabb az előttünk álló BL-meccs a Sporting ellen.

– Nagyon más, amit Michael Apelgren látni szeretne öntől a pályán, mint amilyen feladatokat még az első szegedi időszaka alatt Juan Carlos Pastortól kapott?

– A játékstílus és a taktikai szemlélet valóban más, nekem beállóként is kicsit eltérő felfogásban kell kézilabdáznom. Nem csupán a statikus helyezkedés és a zárások adása a feladatom, hanem a mozgékonyságomra is jobban építhetek.

– Mi az, amiben egyértelműen fejlődni tudott Bukarestben?

– A legtöbbet védekezésben léptem előre, még akkor is, ha az utolsó évben Paulo Pereira már nem vetett be annyiszor. Mindenben kicsit érettebb lettem, ezeket a tapasztalatokat próbálom meg hasznosítani Szegeden.

– Közben a magyar válogatottban is egyre meghatározóbb játékossá vált. Miként látja a nemzeti csapat helyzetét így, hogy nem jutottak ki a januári, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra?

– Nagyon csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült kiharcolni a vb-részvételt. Ez a kudarc extra motivációt és löketet ad nekünk a jövőre, hogy bebizonyítsuk, ez csak egy apró kisiklás volt. Na, nem mintha a válogatottban való szerepléshez extra motiváció kellene! Az Európa-bajnokságra mindenképp ki kell jutni, november elején lesz az első közös hetünk a vb-selejtező óta, Montenegró és Koszovó legyőzésével alapozhatjuk meg, hogy sikerrel járjunk.

– Szombaton a Sporting ellen játszik a csapat a BL-ben. Mitől lehet a portugál csapat veszélyes ellenfél? Ön szerint melyik fél a meccs esélyese?

– Úgy gondolom, nincs kimondott esélyese a párharcnak, igazi ötven-ötvenes csatára számítok. Éppen ezért nagyon sokat segítene, ha csaknem telt ház lenne, ki kell használnunk a hazai pálya előnyét! Azonban nem lesz könnyű, mert a Costa testvérek kiszámíthatatlanok, sohasem tudhatod, hogy Martim és Francisco éppen mikor lő kapura. Kettejüket kell megállítanunk, és akkor megnő az esélyünk a győzelemre.

Nagy meccs szombaton, rengeteg programmal Fotó: Szabó Miklós A szegedi férfi kézilabdacsapat 30 évvel ezelőtt, október 12-én játszotta az első mérkőzését a Bajnokok Ligájában. A bemutatkozás ünnepire sikerült, a román Steaua Bucuresti-et 27–17-re múlták felül a Tisza-partiak, akik az elmúlt három évtizedben több mint 300 alkalommal léphettek pályára a legrangosabb európai kupasorozatban. A klub történetének 25. BL-idényében a Sporting elleni kulcsmeccset pont a jeles évforduló miatt tették át a hétvégére. A szurkolótábor látványos élőképpel készül az ősz egyik legfontosabb találkozójára, amelyre rengeteg kísérőprogrammal várják a drukkereket a Pick Arénában. Az egyesület mindent megtesz, hogy minél több rajongónak kedvet hozzon a szombati összecsapáshoz, az elmúlt napokban meghirdetett egy jegyvásárlási akciót is: aki a Sporting elleni rangadó mellett az október 22-i GOG elleni BL-meccsre és a november 14-i Veszprém elleni bajnokira is szeretne kimenni, egy minibérlet megvásárlásával kedvezményesen megteheti.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

Szombat, 20.00: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Kristianstad (svéd)–GOG (dán) 32–37 (14–17)