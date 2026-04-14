Nemzeti Sportrádió

Mikael Appelgren: Ha lehetséges lenne, mindennap a Szeged ellen játszanék

KAISER TAMÁS
2026.04.14. 10:15
null
Mikael Appelgren ha bírná, minden nap a Szeged ellen játszana (Fotó: NSO Tv)
kézilabda One Veszprém HC OTP Bank-Pick Szeged Mikael Appelgren
A Veszprém svéd kapusa imádja a szegediek elleni derbiket, Mikael Appelgrennek ráadásul volt is oka az örömre hétfő este, a bakonyi együttes remek második félidei játékának köszönhetően legyőzte a nagy riválist. Szombaton a kupa elődöntőjében ismét Veszprém–Szeged rangadót rendeznek.
Mikler Roland: Bízom benne, hogy a legfontosabb időszakban mi leszünk élesebbek

A kapus szerint a második félidőben túl sok hibát követtek el, ezért kaptak ki Veszprémben.

Az utolsó percekben nyílt ki az olló, a Veszprém hat góllal nyerte meg a Szeged elleni rangadót

A szünetben még Bánhidiék vezettek három góllal, de a fordulás után megtáltosodott a bakonyi együttes.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
22. FORDULÓ
ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 30–24 (11–14)
Veszprém, 4765 néző. V: Fekete, Hajdu
VESZPRÉM: APPELGREN – Gasper Marguc 1, MARTINOVIC 7, PESMALBEK 1, Thiagus Petrus, El-Dera 4, Elísson 5. Csere: HESAM 6, Adel 4, Ligetvári, Remili, Dodics 2, Gáncs-Pető, Ali Zein. Edző: Xavier Pascual
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, Garciandia 2, Kukics 1, Toto 3, Smárason 2, JELINIC 6. Csere: Tulin (kapus), Bánhidi 3, Mackovsek 2, Kalaras, Szilágyi Benjámin 2 (2), Bodó 1, Röd 1, Fazekas M. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 11. p.: 5–7. 15. p.: 7–9. 22. p.: 10–11. 25. p.: 10–13. 32. p.: 14–14. 41. p.: 18–18. 45. p.: 22–19. 53. p.: 24–22. 55. p.: 26–23
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Ilyenek a rangadók, valamit mindig változtatni kell, valahogyan mindig bele kell nyúlni. Mint most is, mert nem kezdtünk valami jól, a játékunk intenzitása sokkal nagyobb volt a második félidőben, mint az elsőben. Az első harminc percben kissé mintha leblokkoltunk volna, tíz perc után már vezetett is a vendégcsapat. Most nem játszottunk száz százalékon, a szombati harc a Magyar Kupa-elődöntőben már csak ezért is más lesz, mindenki tisztában van a Szeged elleni találkozók fontosságával, ez a meccs is az volt, de szerintem kicsit mindkét csapatnak már a szombati összecsapás járt a fejében.
Michael Apelgren: – Az első játékrésszel nem volt gond, de a szünet után a Veszprém jobban védekezett, nehezebb volt gólt lőni neki, nekünk pedig mindkét oldalon akadt problémánk, a védelmünk nem dolgozott elég jól, támadásban pedig elveszítettük a lendületet, noha igyekeztünk mindent beleadni. Ezen a mérkőzésen apró tanulságokat szűrtem le, amin javítani kell, de a világ legjobb csapatai ellen sajnos öt-tíz perc is elég ahhoz, hogy minden elússzon, ráadásul nem lehet tizenkét technikai hibát elkövetni, ez egyszerűen túl sok.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Veszprém

22

22

856–585

+271 

44 

  2. Szeged

22

18

1

3

769–604

+165 

37 

  3. Tatabánya

22

17

5

687–624

+63 

34 

  4. FTC

22

12

2

8

715–673

+42 

26 

  5. NEKA

22

9

3

10

595–630

–35 

21 

  6. PLER

22

9

2

11

591–632

–41 

20 

  7. Balatonfüred

22

9

2

11

576–640

–64 

20 

  8. Csurgó

22

7

5

10

603–599

+4 

19 

  9. Győr

22

8

3

11

632–639

–7 

19 

10. Gyöngyös

22

8

14

585–641

–56 

16 

11. Budai Farkasok-Rév

22

4

6

12

571–642

–71 

14 

12. Szigetszentmiklós

22

6

2

14

552–639

–87 

14 

13. Komló

22

5

3

14

580–649

–69 

13 

14. Budakalász

22

4

3

15

595–710

–115 

11 

 

 

kézilabda One Veszprém HC OTP Bank-Pick Szeged Mikael Appelgren
