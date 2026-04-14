Mikler Roland: Bízom benne, hogy a legfontosabb időszakban mi leszünk élesebbek

FÉRFI KÉZILABDA NB I

22. FORDULÓ

ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 30–24 (11–14)

Veszprém, 4765 néző. V: Fekete, Hajdu

VESZPRÉM: APPELGREN – Gasper Marguc 1, MARTINOVIC 7, PESMALBEK 1, Thiagus Petrus, El-Dera 4, Elísson 5. Csere: HESAM 6, Adel 4, Ligetvári, Remili, Dodics 2, Gáncs-Pető, Ali Zein. Edző: Xavier Pascual

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, Garciandia 2, Kukics 1, Toto 3, Smárason 2, JELINIC 6. Csere: Tulin (kapus), Bánhidi 3, Mackovsek 2, Kalaras, Szilágyi Benjámin 2 (2), Bodó 1, Röd 1, Fazekas M. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 11. p.: 5–7. 15. p.: 7–9. 22. p.: 10–11. 25. p.: 10–13. 32. p.: 14–14. 41. p.: 18–18. 45. p.: 22–19. 53. p.: 24–22. 55. p.: 26–23

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Ilyenek a rangadók, valamit mindig változtatni kell, valahogyan mindig bele kell nyúlni. Mint most is, mert nem kezdtünk valami jól, a játékunk intenzitása sokkal nagyobb volt a második félidőben, mint az elsőben. Az első harminc percben kissé mintha leblokkoltunk volna, tíz perc után már vezetett is a vendégcsapat. Most nem játszottunk száz százalékon, a szombati harc a Magyar Kupa-elődöntőben már csak ezért is más lesz, mindenki tisztában van a Szeged elleni találkozók fontosságával, ez a meccs is az volt, de szerintem kicsit mindkét csapatnak már a szombati összecsapás járt a fejében.

Michael Apelgren: – Az első játékrésszel nem volt gond, de a szünet után a Veszprém jobban védekezett, nehezebb volt gólt lőni neki, nekünk pedig mindkét oldalon akadt problémánk, a védelmünk nem dolgozott elég jól, támadásban pedig elveszítettük a lendületet, noha igyekeztünk mindent beleadni. Ezen a mérkőzésen apró tanulságokat szűrtem le, amin javítani kell, de a világ legjobb csapatai ellen sajnos öt-tíz perc is elég ahhoz, hogy minden elússzon, ráadásul nem lehet tizenkét technikai hibát elkövetni, ez egyszerűen túl sok.