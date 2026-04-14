Mikler Roland: Bízom benne, hogy a legfontosabb időszakban mi leszünk élesebbek
FÉRFI KÉZILABDA NB I
22. FORDULÓ
ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 30–24 (11–14)
Veszprém, 4765 néző. V: Fekete, Hajdu
VESZPRÉM: APPELGREN – Gasper Marguc 1, MARTINOVIC 7, PESMALBEK 1, Thiagus Petrus, El-Dera 4, Elísson 5. Csere: HESAM 6, Adel 4, Ligetvári, Remili, Dodics 2, Gáncs-Pető, Ali Zein. Edző: Xavier Pascual
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 1, Garciandia 2, Kukics 1, Toto 3, Smárason 2, JELINIC 6. Csere: Tulin (kapus), Bánhidi 3, Mackovsek 2, Kalaras, Szilágyi Benjámin 2 (2), Bodó 1, Röd 1, Fazekas M. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2. 11. p.: 5–7. 15. p.: 7–9. 22. p.: 10–11. 25. p.: 10–13. 32. p.: 14–14. 41. p.: 18–18. 45. p.: 22–19. 53. p.: 24–22. 55. p.: 26–23
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Ilyenek a rangadók, valamit mindig változtatni kell, valahogyan mindig bele kell nyúlni. Mint most is, mert nem kezdtünk valami jól, a játékunk intenzitása sokkal nagyobb volt a második félidőben, mint az elsőben. Az első harminc percben kissé mintha leblokkoltunk volna, tíz perc után már vezetett is a vendégcsapat. Most nem játszottunk száz százalékon, a szombati harc a Magyar Kupa-elődöntőben már csak ezért is más lesz, mindenki tisztában van a Szeged elleni találkozók fontosságával, ez a meccs is az volt, de szerintem kicsit mindkét csapatnak már a szombati összecsapás járt a fejében.
Michael Apelgren: – Az első játékrésszel nem volt gond, de a szünet után a Veszprém jobban védekezett, nehezebb volt gólt lőni neki, nekünk pedig mindkét oldalon akadt problémánk, a védelmünk nem dolgozott elég jól, támadásban pedig elveszítettük a lendületet, noha igyekeztünk mindent beleadni. Ezen a mérkőzésen apró tanulságokat szűrtem le, amin javítani kell, de a világ legjobb csapatai ellen sajnos öt-tíz perc is elég ahhoz, hogy minden elússzon, ráadásul nem lehet tizenkét technikai hibát elkövetni, ez egyszerűen túl sok.
Az utolsó percekben nyílt ki az olló, a Veszprém hat góllal nyerte meg a Szeged elleni rangadót
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
22
22
–
–
856–585
+271
44
|2. Szeged
22
18
1
3
769–604
+165
37
|3. Tatabánya
22
17
–
5
687–624
+63
34
|4. FTC
22
12
2
8
715–673
+42
26
|5. NEKA
22
9
3
10
595–630
–35
21
|6. PLER
22
9
2
11
591–632
–41
20
|7. Balatonfüred
22
9
2
11
576–640
–64
20
|8. Csurgó
22
7
5
10
603–599
+4
19
|9. Győr
22
8
3
11
632–639
–7
19
|10. Gyöngyös
22
8
–
14
585–641
–56
16
|11. Budai Farkasok-Rév
22
4
6
12
571–642
–71
14
|12. Szigetszentmiklós
22
6
2
14
552–639
–87
14
|13. Komló
22
5
3
14
580–649
–69
13
|14. Budakalász
22
4
3
15
595–710
–115
11