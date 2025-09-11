„Hamarosan hárman leszünk” – a negyedik győri játékos jelentette be, hogy babát vár

„A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval… és a győri család új tagjával” – mondta Nze Minko a Győri Audi ETO KC Facebook-oldalán.

„Hamarosan hárman leszünk” – írta videója mellé a francia irányító.

Az már nyáron napvilágot látott, hogy az ETO-ból a dán kapus Sandra Toft és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória várandós, hozzájuk csatlakozott előző héten Kari Brattset Dale is, majd most Nze Minko.