Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, „vakon” kellett rangsorolnia a női kéziválogatott játékosait – videó

N. T.N. T.
2025.12.02. 20:14
(Fotó: Árvai Károly)
Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, amikor a női kézilabda-válogatott legviccesebb játékosait „vakon” kellett rangsorolnia. Íme, a csapatkapitány által összeállított lista!

 

 

A Svájc elleni második félidőt kell továbbvinnie női kéziválogatottunknak; így várjuk a középdöntős ellenfeleket

Szilágyi Zoltán szerint a románok érdekes összeállítással érkeztek a vb-re, ezzel együtt ellenük és a japánok ellen is mi leszünk az esélyesek.

Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

„A román játékosoknak tudatában kell lenniük, hogy ez egy döntő mérkőzés, és szükségünk van a magyarok elleni sikerre.”

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

    
1. Dánia

2

2

75–50

+25

4

2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+16

4

3. Románia

2

1

1

62–66

–4

2

4. Svájc

2

1

1

50–56

–6

2

5. Szenegál

2

2

41–51

–10

0

6. Japán

2

2

46–67

–21

0

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

