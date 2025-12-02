Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, „vakon” kellett rangsorolnia a női kéziválogatott játékosait – videó
Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, amikor a női kézilabda-válogatott legviccesebb játékosait „vakon” kellett rangsorolnia. Íme, a csapatkapitány által összeállított lista!
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia
|1. Dánia
2
2
–
–
75–50
+25
4
|2. MAGYARORSZÁG
2
2
–
–
58–42
+16
4
|3. Románia
2
1
–
1
62–66
–4
2
|4. Svájc
2
1
–
1
50–56
–6
2
|5. Szenegál
2
–
–
2
41–51
–10
0
|6. Japán
2
–
–
2
46–67
–21
0
