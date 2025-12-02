Nemzeti Sportrádió

A Svájc elleni második félidőt kell továbbvinnie női kéziválogatottunknak; így várjuk a középdöntős ellenfeleket

NEDELYKOV TAMÁSNEDELYKOV TAMÁS
• Rotterdam
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 18:55
null
Szilágyi Zoltán és Golovin Vlagyimir a válogatott edzésén (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Szilágyi Zoltán női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság
A magyar női kézilabda-válogatott kedden utazott át Rotterdamba, a világbajnokság középdöntőjének helyszínére, ahol szerdán fontos meccs vár rá Románia ellen. A mieink szünnapján Szilágyi Zoltánt kértük meg az edzői stábból, hogy röviden értékelje a csoportkört, és hogy miként látja a soron következő ellenfeleinket.

 

Először a játékosok állapotáról érdeklődtünk a magyar válogatott másodedzőjénél. Szilágyi Zoltán elmondta, debreceni játékosa, Grosch Vivien húzódása nem javult, így számára erősen kérdéses a folytatás. Az MKSZ utóbb be is jelentette, hogy a jobbszélső már nem tartott a társaival Rotterdamba, hanem a helyére visszatért a felkészülés hajrájában kieső Kovács Anett. Vámos Petra bokája viszont szerencsére rendben lesz.

A csoportkör egyfajta ráhangolódás volt a keményebb feladatok előtt, egyelőre annyit hoztunk ki magunkból, amennyi a biztos győzelmekhez kellett – mondta lapunknak a keddi, részben utazással telő szünnapon Szilágyi Zoltán. – Az első két meccsünk Szenegál és Irán ellen még nem voltak olyan magas hőfokúak, és nagy különbség volt a csapatok között. Svájc azért már más ritmusban, dinamikában játszott, és intő jelnek kell lennie, ami az első félidőben történt. Zaklatottan indult számunkra a mérkőzés, elsősorban a helyzetkihasználásunkkal volt probléma, de védekezésben is rendezni kellett a sorainkat. A szünet után találtuk meg a ritmusunkat, onnantól kerültünk arra a hőfokra, amelyre a vébé további szakaszában szükségünk lesz. A második félidőben mutatott játékszínvonalat kell továbbvinnünk.”

Klujber Katrinnak feladtuk a leckét

Ahogy a DVSC szakvezetője is rámutatott, a középdöntőben jönnek az igazán kemény feladatok, kezdésként rögtön Románia szerdán 18 órától, az a találkozó már a negyeddöntő elérése szempontjából is kulcsfontosságú lesz.

A románok ellen szeretnénk úgy folytatni, ahogy a Svájc ellen a második félidő kinézett. Szerdai ellenfelünk érdekes összeállítással érkezett a vébére. Elég sok jól cselező játékos van a keretében, míg olyan átlövők maradtak ki általam nem ismert okból, mint Stoica vagy Bazaliu. A helyükre bekerülők a közelebbi zónából veszélyesek, mert nagy lendülettel érkeznek a falra. Az egy az egyeknek kiemelt jelentőségük lesz, hiszen előfordul, hogy három irányítóval állnak föl a belső posztokon. A bejátszásokra is oda kell figyelnünk, Ostase megjátszása fontos eleme a taktikájuknak, márpedig nekünk a beálló elleni védekezéssel meggyűlt a bajunk a csoportkörben” – jellemezte a románokat Szilágyi, aki röviden a japán és a dán meccsre is kitért.

Játékosaink első gondolatai a magyar–románról

 

Japán nagyon speciális játékot játszik, amellyel már az olimpiai selejtezőn is találkozhattunk. Arról a meccsről jó emlékeink lehetnek, de ismét nem lesz egyszerű ellenük, mert nem vagyunk hozzászokva a stílusukhoz. Ezzel együtt az első két középdöntős meccsünkön egyértelműen mi leszünk az esélyesek, és ezeken a találkozókon biztosíthatjuk be a negyeddöntőt. Utána Dánia ellen már felszabadult játékot hozhatnánk mindenféle nyomás nélkül, és szerintem van olyan jó a csapatunk, hogy kiélezett meccset játsszunk, amelyen bármi megtörténhet” – zárta a magyar válogatott másodedzője.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

    
1. Dánia

2

2

75–50

+25

4

2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+16

4

3. Románia

2

1

1

62–66

–4

2

4. Svájc

2

1

1

50–56

–6

2

5. Szenegál

2

2

41–51

–10

0

6. Japán

2

2

46–67

–21

0

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

Szilágyi Zoltán női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, „vakon” kellett rangsorolnia a női kéziválogatott játékosait – videó

Kézilabda
11 perce

Argentína és Tunézia jutott tovább utolsóként a női kézilabda-vb csoportköréből

Kézilabda
21 perce

Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

Kézilabda
39 perce

Hatgólos hátrányból fordítottak a szerbek a spanyolok ellen a középdöntő nyitányán

Kézilabda
55 perce

Sérülés miatt Golovin Vlagyimir cserére kényszerült a női kéziválogatott keretében

Kézilabda
2 órája

Kisbabája is a norvégok klasszisával tartott a női kézilabda-vb-re

Kézilabda
10 órája

A svájci kézisek büszkék az ellenünk nyújtott első félidejükre, szomorkodnak a második miatt

Kézilabda
10 órája

Vámos Petra: Nem stresszeltünk a félidőben, megbeszéltük, daráljuk be őket

Kézilabda
20 órája
Ezek is érdekelhetik