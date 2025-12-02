A Svájc elleni második félidőt kell továbbvinnie női kéziválogatottunknak; így várjuk a középdöntős ellenfeleket
Először a játékosok állapotáról érdeklődtünk a magyar válogatott másodedzőjénél. Szilágyi Zoltán elmondta, debreceni játékosa, Grosch Vivien húzódása nem javult, így számára erősen kérdéses a folytatás. Az MKSZ utóbb be is jelentette, hogy a jobbszélső már nem tartott a társaival Rotterdamba, hanem a helyére visszatért a felkészülés hajrájában kieső Kovács Anett. Vámos Petra bokája viszont szerencsére rendben lesz.
„A csoportkör egyfajta ráhangolódás volt a keményebb feladatok előtt, egyelőre annyit hoztunk ki magunkból, amennyi a biztos győzelmekhez kellett – mondta lapunknak a keddi, részben utazással telő szünnapon Szilágyi Zoltán. – Az első két meccsünk Szenegál és Irán ellen még nem voltak olyan magas hőfokúak, és nagy különbség volt a csapatok között. Svájc azért már más ritmusban, dinamikában játszott, és intő jelnek kell lennie, ami az első félidőben történt. Zaklatottan indult számunkra a mérkőzés, elsősorban a helyzetkihasználásunkkal volt probléma, de védekezésben is rendezni kellett a sorainkat. A szünet után találtuk meg a ritmusunkat, onnantól kerültünk arra a hőfokra, amelyre a vébé további szakaszában szükségünk lesz. A második félidőben mutatott játékszínvonalat kell továbbvinnünk.”
Klujber Katrinnak feladtuk a leckét
Ahogy a DVSC szakvezetője is rámutatott, a középdöntőben jönnek az igazán kemény feladatok, kezdésként rögtön Románia szerdán 18 órától, az a találkozó már a negyeddöntő elérése szempontjából is kulcsfontosságú lesz.
„A románok ellen szeretnénk úgy folytatni, ahogy a Svájc ellen a második félidő kinézett. Szerdai ellenfelünk érdekes összeállítással érkezett a vébére. Elég sok jól cselező játékos van a keretében, míg olyan átlövők maradtak ki általam nem ismert okból, mint Stoica vagy Bazaliu. A helyükre bekerülők a közelebbi zónából veszélyesek, mert nagy lendülettel érkeznek a falra. Az egy az egyeknek kiemelt jelentőségük lesz, hiszen előfordul, hogy három irányítóval állnak föl a belső posztokon. A bejátszásokra is oda kell figyelnünk, Ostase megjátszása fontos eleme a taktikájuknak, márpedig nekünk a beálló elleni védekezéssel meggyűlt a bajunk a csoportkörben” – jellemezte a románokat Szilágyi, aki röviden a japán és a dán meccsre is kitért.
Játékosaink első gondolatai a magyar–románról
„Japán nagyon speciális játékot játszik, amellyel már az olimpiai selejtezőn is találkozhattunk. Arról a meccsről jó emlékeink lehetnek, de ismét nem lesz egyszerű ellenük, mert nem vagyunk hozzászokva a stílusukhoz. Ezzel együtt az első két középdöntős meccsünkön egyértelműen mi leszünk az esélyesek, és ezeken a találkozókon biztosíthatjuk be a negyeddöntőt. Utána Dánia ellen már felszabadult játékot hozhatnánk mindenféle nyomás nélkül, és szerintem van olyan jó a csapatunk, hogy kiélezett meccset játsszunk, amelyen bármi megtörténhet” – zárta a magyar válogatott másodedzője.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia
|1. Dánia
2
2
–
–
75–50
+25
4
|2. MAGYARORSZÁG
2
2
–
–
58–42
+16
4
|3. Románia
2
1
–
1
62–66
–4
2
|4. Svájc
2
1
–
1
50–56
–6
2
|5. Szenegál
2
–
–
2
41–51
–10
0
|6. Japán
2
–
–
2
46–67
–21
0
A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir