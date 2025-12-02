A Svájc elleni második félidőt kell továbbvinnie női kéziválogatottunknak; így várjuk a középdöntős ellenfeleket

Először a játékosok állapotáról érdeklődtünk a magyar válogatott másodedzőjénél. Szilágyi Zoltán elmondta, debreceni játékosa, Grosch Vivien húzódása nem javult, így számára erősen kérdéses a folytatás. Az MKSZ utóbb be is jelentette, hogy a jobbszélső már nem tartott a társaival Rotterdamba, hanem a helyére visszatért a felkészülés hajrájában kieső Kovács Anett. Vámos Petra bokája viszont szerencsére rendben lesz.

„A csoportkör egyfajta ráhangolódás volt a keményebb feladatok előtt, egyelőre annyit hoztunk ki magunkból, amennyi a biztos győzelmekhez kellett – mondta lapunknak a keddi, részben utazással telő szünnapon Szilágyi Zoltán. – Az első két meccsünk Szenegál és Irán ellen még nem voltak olyan magas hőfokúak, és nagy különbség volt a csapatok között. Svájc azért már más ritmusban, dinamikában játszott, és intő jelnek kell lennie, ami az első félidőben történt. Zaklatottan indult számunkra a mérkőzés, elsősorban a helyzetkihasználásunkkal volt probléma, de védekezésben is rendezni kellett a sorainkat. A szünet után találtuk meg a ritmusunkat, onnantól kerültünk arra a hőfokra, amelyre a vébé további szakaszában szükségünk lesz. A második félidőben mutatott játékszínvonalat kell továbbvinnünk.”

Ahogy a DVSC szakvezetője is rámutatott, a középdöntőben jönnek az igazán kemény feladatok, kezdésként rögtön Románia szerdán 18 órától, az a találkozó már a negyeddöntő elérése szempontjából is kulcsfontosságú lesz.

„A románok ellen szeretnénk úgy folytatni, ahogy a Svájc ellen a második félidő kinézett. Szerdai ellenfelünk érdekes összeállítással érkezett a vébére. Elég sok jól cselező játékos van a keretében, míg olyan átlövők maradtak ki általam nem ismert okból, mint Stoica vagy Bazaliu. A helyükre bekerülők a közelebbi zónából veszélyesek, mert nagy lendülettel érkeznek a falra. Az egy az egyeknek kiemelt jelentőségük lesz, hiszen előfordul, hogy három irányítóval állnak föl a belső posztokon. A bejátszásokra is oda kell figyelnünk, Ostase megjátszása fontos eleme a taktikájuknak, márpedig nekünk a beálló elleni védekezéssel meggyűlt a bajunk a csoportkörben” – jellemezte a románokat Szilágyi, aki röviden a japán és a dán meccsre is kitért.

„Japán nagyon speciális játékot játszik, amellyel már az olimpiai selejtezőn is találkozhattunk. Arról a meccsről jó emlékeink lehetnek, de ismét nem lesz egyszerű ellenük, mert nem vagyunk hozzászokva a stílusukhoz. Ezzel együtt az első két középdöntős meccsünkön egyértelműen mi leszünk az esélyesek, és ezeken a találkozókon biztosíthatjuk be a negyeddöntőt. Utána Dánia ellen már felszabadult játékot hozhatnánk mindenféle nyomás nélkül, és szerintem van olyan jó a csapatunk, hogy kiélezett meccset játsszunk, amelyen bármi megtörténhet” – zárta a magyar válogatott másodedzője.

December 3., szerda

15.30: Japán–Svájc

18.00: MAGYARORSZÁG–Románia

20.30: Dánia–Szenegál

December 5., péntek

15.30: Románia–Szenegál

18.00: Japán–MAGYARORSZÁG

20.30: Svájc–Dánia

December 7., vasárnap

15.30: Szenegál–Japán

18.00: Svájc–Románia

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

1. Dánia 2 2 – – 75–50 +25 4 2. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 58–42 +16 4 3. Románia 2 1 – 1 62–66 –4 2 4. Svájc 2 1 – 1 50–56 –6 2 5. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0 6. Japán 2 – – 2 46–67 –21 0 AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir