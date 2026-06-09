Nemzeti Sportrádió

A Győr vereségéről, a Metz sikeréről és a válogatott jövőjéről beszélt Golovin Vlagyimir

R. D. P.R. D. P.
2026.06.09. 14:50
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Golovin Vlagyimir (Fotó: Árvai Károly)
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Golovin Vlagyimir Magyar Kézilabda-szövetség MKSZ magyar női kézilabda-válogatott
Bár a női kézilabda-válogatott legutóbbi összetartása óta eltelt néhány hét, Golovin Vlagyimir számára továbbra is a sportág jelenti a mindennapok középpontját. A szövetségi kapitány legfrissebb MKSZ-es blogbejegyzésében a budapesti Bajnokok Ligája final fourról, az Európa-liga végjátékáról, az utánpótlás sikereiről és a szeptemberi EHF Európa-kupa négyes döntőjéről is megosztotta gondolatait.

„Nem mondom, hogy elvonási tüneteim vannak, de hiányoznak a válogatott összetartások, mérkőzések”írta a szakember, aki ugyanakkor elismeri, hogy játékosai számára a klubidény hajrája jelentette az elsődleges feladatot az elmúlt időszakban.

A kapitány ilyenkor tudatosan háttérbe húzódik, és csak akkor keresi a kerettagokat, ha valamilyen rendkívüli helyzetet tapasztal: „Leginkább akkor keresem őket, ha valami szélsőséges történik, formán kívül vannak, vagy azt látom, hogy valami nagyon nem stimmel.”

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Golovin kitért a kézilabdázók terhelésével kapcsolatos vitákra is. Szerinte gyakran félrevezető az NBA vagy az NHL játékosainak példáját emlegetni, hiszen az észak-amerikai ligákban a versenyidőszak alatt a mérkőzések gyakorlatilag kiváltják az edzéseket.

„A válogatott játékosoknak ott van évente a hatvan-hatvanöt mérkőzés is, ami tényleg nem kevés. Ilyenkor nagyon sokat segíthet, ha a játékos mentálisan rendben van, tudja, mit miért csinál, és hisz benne.”

Magyar sikerek a négyes döntőkben

A budapesti MVM Dome-ban rendezett női Bajnokok Ligája final four ugyan nem a Győr sikerét hozta, Golovin szerint így is bőven volt ok az örömre magyar szempontból. A BL-trófeát a Metz emelhette magasba, amelynek két magyar válogatott játékosa, Vámos Petra és Albek Anna is részese volt a sikernek.

„Albek Anna látványosan sokat fejlődött egy év alatt, ez is nagy öröm. Ezzel a válogatott is nagyon jól járhat, számítunk rá, nemcsak támadásban, hanem védekezésben is.”

A kapitány szerint a Győr veresége jól mutatja, mennyire kiegyenlített lett a nemzetközi élmezőny: „Vasárnap a Metzé lett a BL, lehet, hogy hétfőn már a Győré lett volna...”

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Az Esztergom bravúrja sem maradhat szó nélkül

Az Európa-liga négyes döntőjében az Esztergom képviselte a magyar színeket. Az újoncként szereplő együttes végül nem jutott be a fináléba, de Golovin szerint már maga az elődöntőbe kerülés is figyelemre méltó teljesítmény.

„Nagy bravúr, hogy idáig jutottak, csak azért nem mondom, hogy csoda, mert ezt a csodát emberek csinálták, nagyon kemény munkával.”

A kapitány emlékeztetett arra, hogy az Esztergom már a selejtezőben is nehéz helyzetekkel találkozott, ugyanakkor a szezon során folyamatosan fejlődött, és a házigazda Dijon ellen is komoly győzelmi esélyei voltak.

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A magyar csapat négy góllal is vezetett a második félidőben, de a hazai pályán szereplő franciák fordítani tudtak.

Utánpótlás: remény a jövőre

A fiatalok között is remekül szerepeltek a magyar klubok. Az ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntőjében a négy résztvevőből három magyar csapat volt, a végső győzelmet a Debreceni VSC szerezte meg.

Golovin ugyanakkor óvatosságra intett a fiatal sikerek értékelésekor: „Utánpótlásban mindig is kimagasló eredményeket értünk el, de ez még semmi későbbire nem garancia, csak remény.”

A szakvezető szerint a kulcs az lesz, hogy minél több tehetséges játékos tudja átmenteni tudását és fejlődését a felnőttkorba is.

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A magyar szövetség az elmúlt hetekben folyamatos kapcsolatban állt az IHF-fel, ennek ellenére a döntésről ugyanúgy a közleményből értesült, mint a nyilvánosság.

Már a szeptemberi négyes döntő lebeg a szemek előtt

A válogatott számára sem marad el a final four-élmény, hiszen szeptember végén Bukarest ad otthont az Európa-kupa négyes döntőjének. A magyar csapat az elődöntőben Norvégiával találkozik, majd siker esetén Dánia vagy Románia következhet.

„Ha a románokkal is összekerülünk, legalább fel tudjuk mérni, milyen nyomás vár majd ránk ellenük az Eb-n.”

Golovin arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az Európa-bajnokságon Kolozsvár lesz a helyszín, a román válogatott elleni találkozó így is hasznos tapasztalatokat hozhat.

Jöhet a pihenés, de csak mértékkel

Az idény lezárultával a játékosokra rövid pihenő vár, ám a modern kézilabdában már nem fér bele a korábbi évtizedekre jellemző többhetes teljes leállás: „Ma már legfeljebb két hét a teljes pihenő. De ismerem a játékosainkat: ha a labdát néhány napra el is felejtik, akkor is bicikliznek, úsznak, kondiznak.”

A kapitány szerint erre szükség is van, hiszen a nemzetközi élvonal követelményei mellett nem lehet hosszabb időre kiesni a munkából: „A modern kézilabdából nem lehet hetekre teljesen kiszállni, mert akkor a nulláról kell újrakezdeni. A nulláról pedig nem lehet olyan magasra jutni, ahová idén is szeretnénk.”

Golovin Vlagyimir Magyar Kézilabda-szövetség MKSZ magyar női kézilabda-válogatott
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