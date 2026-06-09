A Győr vereségéről, a Metz sikeréről és a válogatott jövőjéről beszélt Golovin Vlagyimir

Golovin kitért a kézilabdázók terhelésével kapcsolatos vitákra is. Szerinte gyakran félrevezető az NBA vagy az NHL játékosainak példáját emlegetni, hiszen az észak-amerikai ligákban a versenyidőszak alatt a mérkőzések gyakorlatilag kiváltják az edzéseket.

„A válogatott játékosoknak ott van évente a hatvan-hatvanöt mérkőzés is, ami tényleg nem kevés. Ilyenkor nagyon sokat segíthet, ha a játékos mentálisan rendben van, tudja, mit miért csinál, és hisz benne.”

Magyar sikerek a négyes döntőkben

A budapesti MVM Dome-ban rendezett női Bajnokok Ligája final four ugyan nem a Győr sikerét hozta, Golovin szerint így is bőven volt ok az örömre magyar szempontból. A BL-trófeát a Metz emelhette magasba, amelynek két magyar válogatott játékosa, Vámos Petra és Albek Anna is részese volt a sikernek.

„Albek Anna látványosan sokat fejlődött egy év alatt, ez is nagy öröm. Ezzel a válogatott is nagyon jól járhat, számítunk rá, nemcsak támadásban, hanem védekezésben is.”

A kapitány szerint a Győr veresége jól mutatja, mennyire kiegyenlített lett a nemzetközi élmezőny: „Vasárnap a Metzé lett a BL, lehet, hogy hétfőn már a Győré lett volna...”