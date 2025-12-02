Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

A világbajnokság előtt alig három héttel kinevezett szövetségi kapitány, Ovidiu Mihaila szerint a magyar csapat 4 pontot vitt tovább egy némileg kiegyensúlyozott csoportból, de egyetlen edzésnappal nagyon nehéz felkészülni ellene. „Remélem, megfelelően regenerálódnak a lányok, és átnézhetjük, mire számítsunk Magyarországtól. De az egyensúly megőrzésében a motiváció kell maradjon a legfőbb tényező. Miért ne győzhetnénk le a magyarokat?” – nyilatkozta a csoportkör végén román szakvezető.

Mihaila a torna során először fontolgatja, hogy mindhárom kapusát benevezze a találkozóra, de ez a Dánia ellen az első félidő végén megsérült Elena Serban állapotától is függ. Az első három mérkőzésnek csak 2-2 kapussal vágott neki Románia, a horvátok és a japánok ellen Iulia Dumanska és Bianca Curment, a dánokkal Dumanska és Serban védett. A skandinávok 39 alkalommal találtak a román kapuba, de a vezetőedző szerint ez nem a hálóőrökön, hanem sokkal inkább a labdavesztések utáni gyenge visszarendeződésen múlott.

A csapatkapitány Cristina Laslo szerint a megállító faultokban kell még sokat javulnia a román védelemnek. Jóval kritikusabb hangot ütött meg Sonia Seraficeanu, aki szerint a csapatból hiányzik a taktikai fegyelem. „Ez az önfegyelmünk része, a köztünk levő kommunikációtól, a támadás és védekezés megállapított szabályaitól függ. Hiszem, hogy tudunk rajta javítani, de amikor közbeszól a fáradtság és az eredmények nyomása, kissé nehezebb uralkodni magunkon. Dánia egy reális teszt volt számunkra, megmutatta, hol is tartunk valójában” – nyilatkozta a Gazeta Sporturilor portálnak Seraficeanu, aki szerint a magyarok elleni meccs egy egészen különleges harc lesz.

A Prosport két korábbi szövetségi kapitány is megszólaltatott a szerdai mérkőzés kapcsán. A CSM Bukaresttől nemrég menesztett Adrian Vasile, aki időközben a televíziózásban talált magának új munkát (a román Survivor műsorvezetője lesz) szerint a magyarok legyőzéséhez 60 percen át ki kell tartson a dánok ellen 40 percig látott lelkesedés. „Magyarország ellen fontos lesz a győztes mentalitás, hogy felvállaljuk ezt a szerepet. Egy ilyen tornán egy ilyen mérkőzés siker esetén fantasztikus önbizalmat adhat. De nagyon oda kell figyelnünk a védekezésre, ha abban tudunk javulni, jó esélyünk van a sikerre. A játékosoknak tudatában kell lenniük, hogy ez egy döntő mérkőzés, és szükségünk van a magyarok elleni sikerre” – fogalmazott Vasile.

A válogatottat két, egyaránt hároméves ciklusban is vezető Gheorghe Tadici számára eddig a román csapat szélsőinek teljesítménye a kellemes meglepetés. „Kerekes Éva és Mihaela Mihai nagyot fejlődtek, és Sonia Seraficeanu is egy jó játékos a jobb szélen. Viszont nincs balkezes jobbátlövőnk, csak Alicia Gogirla, akinek fejlődését megakasztotta a Romániába hozott rengeteg idegenlégiós” – értékelte a román csapatot a veterán zilahi edző, akinek kemény módszerei ellen éppen lázonganak a játékosai. A szerdai mérkőzés kapcsán Tadici szembemegy azokkal a véleményekkel, amelyek Magyarországot tekintik favoritnak, szerinte a két csapatnak egyaránt 50 százalék esélye van a sikerre.

„Itt az ideje, hogy az élmezőny kapuján kopogtassunk, és visszafoglaljuk régi helyünket. Öt-hat éve vagyunk már a legjobb tízen kívül, valahogy be kellene jutnunk az első nyolcba. Másképp az olimpiai részvételre sem lesz majd esélyünk” – vélte Tadici.