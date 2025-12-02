Nemzeti Sportrádió

Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

2025.12.02. 19:45
A románok nagyon készülnek a mieink elleni meccsre (Fotó: IHF)
Sorsdöntő mérkőzésnek tekintik úgy a román női kézilabda-válogatott tagjai, mint a bukaresti sajtó a szerdai, Magyarország elleni rotterdami összecsapást. Azzal ugyanis mindenki tisztában van, hogy a Dániától elszenvedett 39–31-es vereség után egy újabb kudarccal elszállnának Románia negyeddöntős reményei.

 

A világbajnokság előtt alig három héttel kinevezett szövetségi kapitány, Ovidiu Mihaila szerint a magyar csapat 4 pontot vitt tovább egy némileg kiegyensúlyozott csoportból, de egyetlen edzésnappal nagyon nehéz felkészülni ellene. „Remélem, megfelelően regenerálódnak a lányok, és átnézhetjük, mire számítsunk Magyarországtól. De az egyensúly megőrzésében a motiváció kell maradjon a legfőbb tényező. Miért ne győzhetnénk le a magyarokat?” – nyilatkozta a csoportkör végén román szakvezető. 

Mihaila a torna során először fontolgatja, hogy mindhárom kapusát benevezze a találkozóra, de ez a Dánia ellen az első félidő végén megsérült Elena Serban állapotától is függ. Az első három mérkőzésnek csak 2-2 kapussal vágott neki Románia, a horvátok és a japánok ellen Iulia Dumanska és Bianca Curment, a dánokkal Dumanska és Serban védett. A skandinávok 39 alkalommal találtak a román kapuba, de a vezetőedző szerint ez nem a hálóőrökön, hanem sokkal inkább a labdavesztések utáni gyenge visszarendeződésen múlott. 

A csapatkapitány Cristina Laslo szerint a megállító faultokban kell még sokat javulnia a román védelemnek. Jóval kritikusabb hangot ütött meg Sonia Seraficeanu, aki szerint a csapatból hiányzik a taktikai fegyelem. „Ez az önfegyelmünk része, a köztünk levő kommunikációtól, a támadás és védekezés megállapított szabályaitól függ. Hiszem, hogy tudunk rajta javítani, de amikor közbeszól a fáradtság és az eredmények nyomása, kissé nehezebb uralkodni magunkon. Dánia egy reális teszt volt számunkra, megmutatta, hol is tartunk valójában” – nyilatkozta a Gazeta Sporturilor portálnak Seraficeanu, aki szerint a magyarok elleni meccs egy egészen különleges harc lesz. 

A Prosport két korábbi szövetségi kapitány is megszólaltatott a szerdai mérkőzés kapcsán. A CSM Bukaresttől nemrég menesztett Adrian Vasile, aki időközben a televíziózásban talált magának új munkát (a román Survivor műsorvezetője lesz) szerint a magyarok legyőzéséhez 60 percen át ki kell tartson a dánok ellen 40 percig látott lelkesedés. „Magyarország ellen fontos lesz a győztes mentalitás, hogy felvállaljuk ezt a szerepet. Egy ilyen tornán egy ilyen mérkőzés siker esetén fantasztikus önbizalmat adhat. De nagyon oda kell figyelnünk a védekezésre, ha abban tudunk javulni, jó esélyünk van a sikerre. A játékosoknak tudatában kell lenniük, hogy ez egy döntő mérkőzés, és szükségünk van a magyarok elleni sikerre” – fogalmazott Vasile. 

A válogatottat két, egyaránt hároméves ciklusban is vezető Gheorghe Tadici számára eddig a román csapat szélsőinek teljesítménye a kellemes meglepetés. „Kerekes Éva és Mihaela Mihai nagyot fejlődtek, és Sonia Seraficeanu is egy jó játékos a jobb szélen. Viszont nincs balkezes jobbátlövőnk, csak Alicia Gogirla, akinek fejlődését megakasztotta a Romániába hozott rengeteg idegenlégiós” – értékelte a román csapatot a veterán zilahi edző, akinek kemény módszerei ellen éppen lázonganak a játékosai. A szerdai mérkőzés kapcsán Tadici szembemegy azokkal a véleményekkel, amelyek Magyarországot tekintik favoritnak, szerinte a két csapatnak egyaránt 50 százalék esélye van a sikerre. 

Itt az ideje, hogy az élmezőny kapuján kopogtassunk, és visszafoglaljuk régi helyünket. Öt-hat éve vagyunk már a legjobb tízen kívül, valahogy be kellene jutnunk az első nyolcba. Másképp az olimpiai részvételre sem lesz majd esélyünk” – vélte Tadici. 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

    
1. Dánia

2

2

75–50

+25

4

2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+16

4

3. Románia

2

1

1

62–66

–4

2

4. Svájc

2

1

1

50–56

–6

2

5. Szenegál

2

2

41–51

–10

0

6. Japán

2

2

46–67

–21

0

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

 

