Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: a Ferencváros szabadkártyát igényelt

2026.06.09. 16:13
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A Ferencváros indulna a női kézilabda BL-ben (Fotó: Árvai Károly)
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A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC biztosan indulhat a női kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, a második helyezett Ferencváros pedig szabadkártyát kért.

A magyar szövetség honlapjának keddi híradása szerint Magyarország a női BL-ranglista első helyét foglalja el. Az európai szövetség előzetes kiosztása alapján a magyar csapatok a BL-ben egy, az Európa-ligában három csapattal indulhatnak alanyi jogon.

A BL 16 csapatos főtáblájának biztos résztvevője a bajnok Győri Audi ETO KC, amely az előző idényben ezüstérmes lett, mivel 31–29-re kikapott a vasárnapi, budapesti döntőben Vámos Petra és Albek Anna együttesétől, a francia Metztől. A BL-be szabadkártyát igényelt a bajnoki ezüstérmes Ferencváros, amely beadta jelentkezését az Európa-ligára is arra az esetre, ha nem kapna szabadkártyát a BL-re. A fővárosiak 2015 óta minden szezonban szerepeltek a Bajnokok Ligájában, amelyben 2023-ban ezüstérmesek lettek.

Az Európa-ligában biztos induló a bajnoki bronzérmes Debrecen és a negyedik helyezett MOL Esztergom, a sorozatba szabadkártyát igényelt az ötödik helyen záró Váci NKSE. A férfi európai kupaindulások nevezési határideje jövő kedden jár le.

 

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