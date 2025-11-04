Nemzeti Sportrádió

Élvonalbeli csapatot búcsúztatva jutott tovább az MTK a női kézi Magyar Kupában

M. B.M. B.
2025.11.04. 19:50
null
Fotó: FB/MTK Budapest Női Kézilabda
Két-két mérkőzést rendeztek a női, illetve férfi kézilabda Magyar Kupában. A hölgyeknél a harmadik fordulóban, míg a férfiaknál a nyolcaddöntőben került sor a mérkőzésekre.

A női másodosztályban (NB I/B) szereplő MTK Budapest az osztálykülönbség dacára alaposan elverte az NB I-es Kozármislenyt, kilencgólos sikerrel jutott tovább. A fővárosi csapatban Dombi Luca, míg a vendégeknél Bernhardt Panna emelkedett ki a mezőnyből 6-6 góllal.

A másodosztályú csapatok meccsén a Hajdúnánás 27–27-es döntetlent játszott odahaza az Eszterházy SC-vel, így a szabályok értelmében a vendégek jutottak tovább.

A férfiaknál a Komló nem tudta érvényesíteni a hazai pálya előnyét a PLER Budapest ellen, amely a szoros első félidő után hétgólos győzelmet könyvelhetett el. A baranyai csapatban Váczi Milán, míg a fővárosiaknál Fodor Martin jutott el öt gólig.

Mindeközben a játéknap Somogy vármegyei rangadóján a NEKA kiélezett csatát vívott hazai pályán a Csurgóval. Négy perccel a mérkőzés vége előtt még a vendégek álltak továbbjutásra, de a NEKA egy 4–0-s sorozattal fordított, és végül be is húzta az összecsapást. A meccs legjobbja a csurgóiak horvát légiósa, a kilencgólos Domagoj Alilovic volt.

KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. forduló (nyolcaddöntő)
Komló–PLER Budapest 25–32 (14–15)
NEKA–Csurgó 31–29 (14–14)
NŐI MAGYAR KUPA
3. forduló
MTK Budapest–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)
Hajdúnánás KN–Eszterházy SC 27–27 (14–16)

 

Ezek is érdekelhetik