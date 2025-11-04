Élvonalbeli csapatot búcsúztatva jutott tovább az MTK a női kézi Magyar Kupában

A női másodosztályban (NB I/B) szereplő MTK Budapest az osztálykülönbség dacára alaposan elverte az NB I-es Kozármislenyt, kilencgólos sikerrel jutott tovább. A fővárosi csapatban Dombi Luca, míg a vendégeknél Bernhardt Panna emelkedett ki a mezőnyből 6-6 góllal.

A másodosztályú csapatok meccsén a Hajdúnánás 27–27-es döntetlent játszott odahaza az Eszterházy SC-vel, így a szabályok értelmében a vendégek jutottak tovább.

A férfiaknál a Komló nem tudta érvényesíteni a hazai pálya előnyét a PLER Budapest ellen, amely a szoros első félidő után hétgólos győzelmet könyvelhetett el. A baranyai csapatban Váczi Milán, míg a fővárosiaknál Fodor Martin jutott el öt gólig.

Mindeközben a játéknap Somogy vármegyei rangadóján a NEKA kiélezett csatát vívott hazai pályán a Csurgóval. Négy perccel a mérkőzés vége előtt még a vendégek álltak továbbjutásra, de a NEKA egy 4–0-s sorozattal fordított, és végül be is húzta az összecsapást. A meccs legjobbja a csurgóiak horvát légiósa, a kilencgólos Domagoj Alilovic volt.

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

4. forduló (nyolcaddöntő)

Komló–PLER Budapest 25–32 (14–15)

NEKA–Csurgó 31–29 (14–14)

NŐI MAGYAR KUPA

3. forduló

MTK Budapest–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)

Hajdúnánás KN–Eszterházy SC 27–27 (14–16)