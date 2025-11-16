Ez a győriek éve volt a Bajnokok Ligájában, az ETO az összes mérkőzését megnyerte a sorozatban!

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

STORHAMAR HE (norvég)–GYŐRI AUDI ETO KC 25–32 (10–18)

Hamar, 1839 néző. Vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák)

STORHAMAR: Krogh – Aune 2, LÖKKA HAGEN 5, Brandenborg 3, Boge Solas 1, Obaidli 4, Malá 1. Csere: Raasok (kapus), Skinnehaugen, Vatne 3, Mastad 3, Aalstad 1 (1), Monné 2. Edző: Kenneth Gabrielsen

GYŐR: SZEMEREY – HOVDEN 5, Housheer 3 (1), K. JÖRGENSEN 4, Blohm 3, De Paula 3, Van Wetering 1. Csere: Sako (kapus), Dulfer 1, Breistöl 1, Elver 3, V. Kristiansen 4, STANKO 4, Hagman. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 10. p.: 4–4. 16. p.: 5–8. 20. p.: 8–10. 24. p.: 9–13. 35. p.: 11–20. 41. p.: 12–24. 47. p.: 17–28. 54. p.: 20–30. 59. p.: 24–31

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy utazás várt a győri női kézilabdázókra és szurkolóikra, a Bajnokok Ligája címvédője a norvégiai Hamarban zárta le a 2025-ös évet az elitsorozatban. A magyar bajnok nyolc nappal ezelőtt fölényes, 40–23-as sikert aratott a Storhamar ellen, és hét forduló után hibátlan mérleggel vezette az A-jelű nyolcast. A győri hiányzók közül Szemerey Zsófi visszatért, ő kezdett a kapuban, míg Fodor Csenge és Anna Lagerquist ezúttal sem szerepelt a keretben.

Már az első támadását gólra váltotta az ETO, Linn Blohmot találták meg középen a társak. Ezúttal nem hagyta a Storhamar, hogy gyorsan nagy előnyt építsen ki a rivális, nyolc perc után 3–3-ra álltak a felek. Bruna de Paula megvillantotta a gyorsaságát, de aztán eladta a labdát, a hazai támadás végén Szemereyt lőtték fejbe ziccerben…

Kristina Jörgensen szerencsés góljával nőtt először kettőre a győri előny, Szemerey pedig visszaállhatott a kapuba, ám Sanne Lökka Hagennel szemben ő is tehetetlennek bizonyult – a jobbátlövő a harmadik gólját szerezte tizenkét perc alatt. A hazaiak fiatal norvég kapusa, Eli Marie Raasok is bizonyította rátermettségét, sorra hárította a győri lövéseket, ám De Paula alsó löketével már ő sem bírt. Forgatta játékosait Per Johansson, szerepet kapott Helena Elver és Veronica Kristiansen is.

Hatékonyan használta ki emberelőnyös helyzeteit a Storhamar, nem hagyta meglépni az ETO-t. Ezúttal nem jöttek a könnyű és gyors győri gólok, minden egyes találatért „meg kellett szenvedni”. Dione Housheer hetesével azért már négyre nőtt a különbség a 22. percben, Kenneth Gabrielsen válaszul időt kért. A nagyszerűen beszálló Kristiansen forgatta meg a hazai védőket, gólja mellett kétperces kiállítást is kiharcolt a rutinos átlövő. Szemerey csípővel hárított ziccert, míg Emilie Hovden elöl megtalálta a rést, ezzel 15–9-re vezetett a magára találó ETO. A lendület a félidő végéig kitartott, 18–10-es győri előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

Az első játékrészhez hasonlóan a második is Blohm-góllal indult, Hovden passzát követően talált be a beálló. Szemerey hárítása után a plusz tízért támadhatott a Győr a 36. percben, Hovdenre jött ki a figura, a jobbszélső negyedik találatával nőtt kétjegyűre a különbség. Szétesett a Storhamar, Jörgensen negyedik kísérletéből a negyedik gólját szerezte a 41. percben, 24–12-re vezetett ekkor az ETO, úgy tűnt, ismét kiütéses sikert arathat a címvédő.



Nathalie Hagman is megkapta a lehetőséget Johanssontól az utolsó negyedórára, ezzel minden benevezett győri játékos szerepet kapott. Kristiansen lövése kipattant a lécről, gyors góllal reagált a Storhamar, így tíz alá csökkent a hátránya, de nem sokáig, Tjasa Stanko is feliratkozott a góllövőlistára.

A végjátékra a különbség mértéke maradt az egyedüli kérdés. Hatadou Sako ziccervédéssel jelentkezett, és Kristiansen révén a harmincadik győri gól is megszületett. Kozmetikázott az eredményen Storhamar, s visszább vett az ETO, a nagy különbségű győzelem elmaradt, a vége 32–25 lett a kisalföldiek javára.

Akik így tökéletes mérleggel zárták a 2025-ös évet a BL-ben, kivétel nélkül az összes mérkőzésüket megnyerték, azaz csoportjuk élén várhatják a januári folytatást. Benne egy világbajnoksággal, amelyen szinte minden kézilabdázójuk érdekelve lesz.