Nemzeti Sportrádió

Ez a győriek éve volt a Bajnokok Ligájában, az ETO az összes mérkőzését megnyerte a sorozatban!

Vágólapra másolva!
2025.11.16. 15:34
null
Győzelemmel zárta a Győr az őszi szakaszt a BL-ben (Fotó: Imago Images)
Címkék
női kézi BL női kézilabda Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 8. fordulójában a Győr 32–25-re nyert a Storhamar otthonában.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
STORHAMAR HE (norvég)–GYŐRI AUDI ETO KC 25–32 (10–18)
Hamar, 1839 néző. Vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák)
STORHAMAR: Krogh – Aune 2, LÖKKA HAGEN 5, Brandenborg 3, Boge Solas 1, Obaidli 4, Malá 1. Csere: Raasok (kapus), Skinnehaugen, Vatne 3, Mastad 3, Aalstad 1 (1), Monné 2. Edző: Kenneth Gabrielsen
GYŐR: SZEMEREY – HOVDEN 5, Housheer 3 (1), K. JÖRGENSEN 4, Blohm 3, De Paula 3, Van Wetering 1. Csere: Sako (kapus), Dulfer 1, Breistöl 1, Elver 3, V. Kristiansen 4, STANKO 4, Hagman. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 10. p.: 4–4. 16. p.: 5–8. 20. p.: 8–10. 24. p.: 9–13. 35. p.: 11–20. 41. p.: 12–24. 47. p.: 17–28. 54. p.: 20–30. 59. p.: 24–31
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy utazás várt a győri női kézilabdázókra és szurkolóikra, a Bajnokok Ligája címvédője a norvégiai Hamarban zárta le a 2025-ös évet az elitsorozatban. A magyar bajnok nyolc nappal ezelőtt fölényes, 40–23-as sikert aratott a Storhamar ellen, és hét forduló után hibátlan mérleggel vezette az A-jelű nyolcast. A győri hiányzók közül Szemerey Zsófi visszatért, ő kezdett a kapuban, míg Fodor Csenge és Anna Lagerquist ezúttal sem szerepelt a keretben.

Már az első támadását gólra váltotta az ETO, Linn Blohmot találták meg középen a társak. Ezúttal nem hagyta a Storhamar, hogy gyorsan nagy előnyt építsen ki a rivális, nyolc perc után 3–3-ra álltak a felek. Bruna de Paula megvillantotta a gyorsaságát, de aztán eladta a labdát, a hazai támadás végén Szemereyt lőtték fejbe ziccerben…

Kristina Jörgensen szerencsés góljával nőtt először kettőre a győri előny, Szemerey pedig visszaállhatott a kapuba, ám Sanne Lökka Hagennel szemben ő is tehetetlennek bizonyult – a jobbátlövő a harmadik gólját szerezte tizenkét perc alatt. A hazaiak fiatal norvég kapusa, Eli Marie Raasok is bizonyította rátermettségét, sorra hárította a győri lövéseket, ám De Paula alsó löketével már ő sem bírt. Forgatta játékosait Per Johansson, szerepet kapott Helena Elver és Veronica Kristiansen is.

Hatékonyan használta ki emberelőnyös helyzeteit a Storhamar, nem hagyta meglépni az ETO-t. Ezúttal nem jöttek a könnyű és gyors győri gólok, minden egyes találatért „meg kellett szenvedni”. Dione Housheer hetesével azért már négyre nőtt a különbség a 22. percben, Kenneth Gabrielsen válaszul időt kért. A nagyszerűen beszálló Kristiansen forgatta meg a hazai védőket, gólja mellett kétperces kiállítást is kiharcolt a rutinos átlövő. Szemerey csípővel hárított ziccert, míg Emilie Hovden elöl megtalálta a rést, ezzel 15–9-re vezetett a magára találó ETO. A lendület a félidő végéig kitartott, 18–10-es győri előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

Az első játékrészhez hasonlóan a második is Blohm-góllal indult, Hovden passzát követően talált be a beálló. Szemerey hárítása után a plusz tízért támadhatott a Győr a 36. percben, Hovdenre jött ki a figura, a jobbszélső negyedik találatával nőtt kétjegyűre a különbség. Szétesett a Storhamar, Jörgensen negyedik kísérletéből a negyedik gólját szerezte a 41. percben, 24–12-re vezetett ekkor az ETO, úgy tűnt, ismét kiütéses sikert arathat a címvédő.


Nathalie Hagman is megkapta a lehetőséget Johanssontól az utolsó negyedórára, ezzel minden benevezett győri játékos szerepet kapott. Kristiansen lövése kipattant a lécről, gyors góllal reagált a Storhamar, így tíz alá csökkent a hátránya, de nem sokáig, Tjasa Stanko is feliratkozott a góllövőlistára.

A végjátékra a különbség mértéke maradt az egyedüli kérdés. Hatadou Sako ziccervédéssel jelentkezett, és Kristiansen révén a harmincadik győri gól is megszületett. Kozmetikázott az eredményen Storhamar, s visszább vett az ETO, a nagy különbségű győzelem elmaradt, a vége 32–25 lett a kisalföldiek javára.

Akik így tökéletes mérleggel zárták a 2025-ös évet a BL-ben, kivétel nélkül az összes mérkőzésüket megnyerték, azaz csoportjuk élén várhatják a januári folytatást. Benne egy világbajnoksággal, amelyen szinte minden kézilabdázójuk érdekelve lesz.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. GYŐR88282–203+79 16 
2. Metz871259–211+48 14 
3. Gloria Bistrita862244–248–4 12 
4. Esbjerg8413262–239+23 
5. DEBRECEN826229–250–21 
6. Storhamar826201–224–23 
7. Borussia Dortmund826232–265–33 
8. Buducsnoszt817184–253–69 

 

 

női kézi BL női kézilabda Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
Legfrissebb hírek

Szikoráék otthon kaptak ki a Bistritától a női kézi BL-ben

Kézilabda
1 órája

Női kézilabda Bajnokok Ligája: Ferencváros–Brest

Kézilabda
1 órája

Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben

Kézilabda
19 órája

Magabiztos metzi siker a debreceniek ellen

Kézilabda
21 órája

Metzbe utazik a Loki, Hamarban teheti tökéletessé az évét az ETO

Kézilabda
Tegnap, 9:05

Női kézilabda NB I: az Esztergom pontot veszített Vácon, a vártnál szorosabb meccsen nyert a Győr

Kézilabda
2025.11.12. 20:41

Sako 2029 – nagy bejelentéssel indította a hetet a Győri ETO

Kézilabda
2025.11.10. 09:20

Nyert az Ikast, és beérte pontszámban az FTC-t a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.09. 18:46
Ezek is érdekelhetik