Női kézi-vb: a feröeriek lassan ocsúdnak az őrült este után; a spanyolok szerint lábon lőtték magukat
Mint beszámoltunk róla, a spanyolok az utolsó percben az egyenlítésért támadtak, ám a 39 százalékkal védő Rakul Wardum hárított, majd Jana Mittún vitte be a kegyelemdöfést – Feröer nagy meglepetésre 27–25-re győzött.
„Nehezen találom a szavakat. Majdnem elment a hangom a nagy ünneplésben, egy álmunk vált valóra” – hitetlenkedett a dán Tv2-nek a hét gólig jutó Pernille Branenborg, majd felidézte az utolsó másodperceket.
„A félpályáról láttam, ahogy Jana belövi az utolsó gólunkat. A szurkolóink teljesen megőrültek, hihetetlen, hogy megcsináltuk. Szerintem senki sem gondolta, hogy újoncként nyerhetünk, mi azonban hittünk magunkban.”
A Viborgban légióskodó Jana Mittún csak azt sajnálta, hogy a GOG-ben játszó öccse, Óli nem lehetett ott Trierben, hogy élőben lássa a női kéziválogatott bravúrját.
„Ez volt talán a legjobb mérkőzés, amelyen valaha játszottam, nagy köszönet érte a fantasztikus szurkolóinknak. Sötét lóként érkeztünk meg a vébére, de szerettünk volna meglepetést okozni, ami sikerült is. Bárcsak az öcsém is itt lehetett volna, de annak örülök, hogy a családból sokan mások el tudtak jönni, és a szurkolók között is sok ismerőst köszönthettünk.”
A mindössze 54 ezer lakost számláló Feröer szurkolói valóban kitettek magukért, és a hírek szerint a januári Eb-n is legalább ötezren fogják Oslóban biztatni a férfiválogatottjukat.
„Teljes őrület. Sajnos személyesen nem lehettem ott, de a nappalimból követtem a meccset. Jó érzés most feröerinek lenni, hogy a nők ilyen nagy győzelmet arattak vébéújoncként. Próbáltam sakkozni a naptárammal, hogy kimehessek valamelyik meccsere, de sajnos túl sok találkozónk van ebben az időszakban a klubommal” – mondta a büszke testvér, Óli Mittún, aki szerint Feröernek vannak a legjobb szurkolói a világon.
A női válogatottat irányító Claus Mogensen is a szurkolókat emelte ki, szerinte a drukkerek megállás nélküli biztatása a kapu mögül rengeteg erőt adott a fiatal játékosainak, akik egyébként is rendkívül fegyelmezetten és koncentráltan tették a dolgukat.
A spanyol lapok közben érthető módon kritikus hangon írnak Ambros Martín együtteséről. A Sport szerint a Harcosok (a spanyol női válogatott beceneve) lábon lőtték magukat, és ezzel lemondhatnak a negyeddöntőről szőtt álmukról. A lap szerint a spanyol csapat nem tudott mit kezdeni az ellenfél hét a hat elleni támadójátékával, így Montenegrót kellene legyőznie ahhoz, hogy ne pont nélkül kezdje a középdöntőt.
A Marca úgy fogalmazott, a spanyol csapat megadta magát az újonc Feröernek, pedig már Montenegró szűk győzelme előre vetítette, hogy nem mehetnek biztosra a szigetországiak ellen.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT (Trier)
Spanyolország–Feröer 25–27 (14–11)
Ld: So Delgado-Pinto 7, ill. Brandenborg 7, Mittún 6
Montenegró–Paraguay 34–25 (19–13)
Ld: A. Marszenics 6, Pletikoszics 5, Trivics 5, ill. Insfrán 8
|A D-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Montenegró
|2
2
–
–
|66–52
|+14
|4
|2. Feröer
|2
1
–
1
|54–57
|–3
|2
|3. Spanyolország
|2
1
–
1
|51–44
|+7
|2
|4. Paraguay
|2
–
–
2
|42–60
|–18
|0