Marad Veszprémben a svéd kapus – hivatalos

A One Veszprém korábban bejelentette, hogy 2026 nyarán az olimpiai és világbajnok dán Emil Nielsen csatlakozik az együtteshez, kedd délelőtt pedig arról számolt be a magyar kézicsapat, hogy a Mikael Appelgren szerződésében lévő plusz egy év opciót aktiválja.

„Már az idény előtti sajtótájékoztatón is elmondtam, mennyire nehéz az 1+1 éves szerződést aláíró játékosok helyzete. Hihetetlenül rövid idő áll a rendelkezésükre, hogy bizonyítsák, érdemes velük hosszabb távon is számolni. Nagyon örülök, hogy Mikael kiváló teljesítmények sorozatával igazolta, jól döntöttünk, amikor szerződtettük, illetve folyamatosan jelezte, a jövőben is számolhatunk vele. Ráadásul nemcsak a meccseken és az edzéseken mutatta meg, milyen kiváló ember. Keretünkben az egyik legbarátságosabb és legközvetlenebb játékos, aki nem csupán a társakkal és a stábbal, de a menedzsmenttel, az utánpótláskorú játékosainkkal és a szurkolóinkkal is kiváló kapcsolatot alakított ki, mindenki nagyon gyorsan megkedvelte. Mi nagyon szerettük volna, hogy maradjon, ő is maradni akart, így közös és gyors döntés eredményeképp ő lesz az egyik kapusunk a 2026–2027-es idényben” – idézte a klubhonlap Bartha Csabát, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatóját.

„Boldog és büszke vagyok, hogy megkaphatom ezt a lehetőséget. Nagyon várom, hogy folytathassam ezzel a nagyszerű klubbal, stábbal és játékoskerettel a közös munkát. A csapatban óriási tartalékok rejlenek, nem gondolom, hogy eddig ezt megmutattuk volna. A világ egyik legjobb csapata lehetünk, amely trófeákat nyer. Ez tökéletesen illik a mentalitásomhoz. Én nyerni akarok. Minden mérkőzésen, minden edzésen, minden címet szeretnék begyűjteni. Érzem, hogy a klub ugyanezt szeretné, így kölcsönösen tudjuk támogatni egymást céljaink elérésében” – nyilatkozta Mikael Appelgren.

A 36 éves Appelgren 2025 nyarán érkezett Veszprémbe, előtte tíz évig a Rhein-Neckar Löwent erősítette.