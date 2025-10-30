Fazekas Gergő tapasztaltnak még nem mondaná magát, de már újoncnak sem

EGYRE FONTOSABB szerepet játszott az elmúlt években Fazekas Gergő nemcsak a klubjában, a lengyel Wisla Plockban, hanem a magyar válogatottban is, amelynek az utóbbi időszakban már első számú irányítója lett. Annyiban azonban biztosan változik a helyzet mostantól, hogy a felelőssége tovább nő, ugyanis visszavonult a válogatottból a sok csatát látott Lékai Máté, akire mindig lehetett számítani a nehéz helyzetekben, a pályán és azon kívül is.

„Sajnos senki sem tud száz évig kézilabdázni, Máté is tudta, és mi is tudtuk, hogy egyszer eljön majd ez a nap. A távozását nemcsak én mint poszttársa, hanem az egész csapat meg fogja érezni – mondta lapunknak Fazekas Gergő Felcsúton, ahol a magyar férfi kézilabda-válogatott elkezdte a felkészülést a januári Európa-bajnokságra. – Nagyon fontos szerepet töltött be a csapatban, és nem csak a pályán volt vezér. Az elmúlt években ugyanis jött egy generációváltás, ami azzal járt, hogy nagyon sok fiatal csatlakozott a csapathoz, és Máté volt az egyik összekötő kapocs az idősebbek és a fiatalok között. Óriási szerepe van abban, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki a játékosok között, nincsenek klikkek, mindenki összetart.”

Irányítóposzton többen is vannak Fazekas mögött, például Hanusz Egon, Lukács Péter és a kerethez most csatlakozó Pergel Andrej is, akiknek ezután Lékai megoldásai, tapasztalatai és tanácsai nélkül kell megoldaniuk a feladatot.

„Személy szerint nagyon szeretem az ilyen kihívásokat – magyarázta a 21 éves éves, 47-szeres válogatott irányító. – Tapasztaltnak azért még nem mondanám magam, főleg Mátéhoz viszonyítva, de azért újoncnak sem, túl vagyok jó néhány Bajnokok Ligája-összecsapáson, világversenyen, köztük egy olimpián is, úgyhogy láttam már egy-két dolgot. Érzem magamon, hogy fizikailag erősödtem, sokat játszom, kritikus helyzetekben is a pályán tart az edzőm, akkor nagy felelősség van rajtam, mert gyors döntéseket kell hoznom. Ez folyamatos előrelépési lehetőség, mert az ilyen helyzetekben lehet a legjobban fejlődni.”

A Xavi Sabaté vezette lengyel Plock csapatával mostanában sok ilyen kiélezett mérkőzést játszanak. Fazekasnak is kitűnően megy a játék, legutóbb a legnagyobb bajnoki rivális Kielce ellen tíz gólt szerzett. Bevallása szerint sokkal jobban élvezi az ilyen szoros, döntetlenszagú mérkőzéseket, amikor éles helyzetben neki kell meghoznia a döntést, mint az olyan találkozókat, amelyeken simán nyernek tíz-tizenöt góllal, és szinte nem is számít, ha elad egy labdát.

„Sokkal szélesebb lett a támadórepertoárunk, balátlövőbe jött az orosz Szergej Koszorotov, aki nemcsak nagy lövő, hanem jól tud egy-egyezni is, jobbra a francia Melvyn Richardson, aki nagyon intelligens játékos, a norvég Torbjörn Bergerud pedig rutinos kapus – tette hozzá Fazekas Gergő. – Sok jó játékos van a keretben, akik ismerik a spanyol rendszert, ebben nőttek fel, tudják, hogyan kell védekezniük és támadniuk. A nyáron még komplexebb csapat lett a Plock, és ha a taktika egy adott meccsen valamiért nem működik, könnyebben tudunk váltani. Ez nekem is fejlődési lehetőség, mert tudnom kell, melyik játékosnál melyik figurát kell megjátszani, melyiket szereti, melyiket nem szabad erőltetni. Azért kedveltem meg ezt a posztot, mert szeretek látni és összefogni mindent a pályán.”

A magyar válogatott a héten Felcsúton edz, november 1-jén, szombaton pedig Ausztriával csap össze Bécsben, az Osztrák Kézilabda-szövetség megalapításának 100. évfordulója alkalmából rendezendő gálamérkőzésen.