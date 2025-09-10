Rasszista atrocitások érték Mosonmagyaróváron a Győr kézilabdázóit

A Mosonmagyaróvár–Győr mérkőzésen a győriek brazil átlövőjét, Bruna de Paulát és francia kapusát, Hatadou Sakót is rasszista atrocitások érték, ezért a történtek után mindkét klub közleményben reagált a mosonmagyaróvári szurkolók megnyilvánulásaira. Lapunk úgy értesült, az atrocitások hivatalos panaszként bekerültek a mérkőzés jegyzőkönyvébe is.

„A mai, Motherson-Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait! Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk!” – írta a Győri Audi ETO KC, míg a Mosonmagyaróvár közleményében elnézést kért a nézőtérről érkező bekiabálások miatt.

„Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével. Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben” – fogalmazott a Mosonmagyaróvár közleménye.

Frissítés: a mérkőzés után a Győr két játékosa, Bruna de Paula és Hatadou Sako is közösségi oldalaikon reagáltak az őket ért atrocitások kapcsán:

„A mai mérkőzés után csapatunkat rasszista inzultus és szidalmazás érte az ellenfél szurkolóitól. Elfogadhatatlan, hogy 21. századi sportolóként ilyennel kell szembesülnünk. A rasszizmus bűncselekmény és a tiszteletlenségnek nincs helye sem a sportban, sem máshol. Egységként kiállunk, felemeljük a fejünket és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre és arra, amit képviselünk” – írta Instagram-történetében Bruna de Paula.

„Nem vagyunk majmok és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán és sehol máshol sem!” – így Hatadou Sako.