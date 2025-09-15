Nemzeti Sportrádió

A kézilabda-szövetség eljárást indított a Mosonmagyaróvár–Győri ETO meccsen történtek miatt

K. Zs.K. Zs.
2025.09.15. 13:27
A Magyar Kézilabda-szövetség eljárást indított a szeptember 10-i Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC bajnoki mérkőzésen történtek miatt – derül ki a szövetség közleményéből.

A mérkőzést 37–27-re megnyerő Győri Audi ETO KC közlése szerint a találkozón játékosait „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték” – eleveníti fel röviden a hátteret a szövetség –, míg a Motherson-Mosonmagyaróvári KC közölte: „Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

A Magyar Kézilabda-szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja – áll a közleményben.

A történtekkel az alábbi cikkünkben foglalkoztunk:

Kézilabda
2025.09.10. 21:49

Rasszista atrocitások érték Mosonmagyaróváron a Győr kézilabdázóit

Mindkét klub közleményt adott ki a felek szerdai bajnoki mérkőzését követően.


 

 

