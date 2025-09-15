A kézilabda-szövetség eljárást indított a Mosonmagyaróvár–Győri ETO meccsen történtek miatt

A mérkőzést 37–27-re megnyerő Győri Audi ETO KC közlése szerint a találkozón játékosait „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték” – eleveníti fel röviden a hátteret a szövetség –, míg a Motherson-Mosonmagyaróvári KC közölte: „Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

A Magyar Kézilabda-szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja – áll a közleményben.

