Női kézi: pénzbüntetést és szektorbezárást kapott a Mosonmagyaróvár

2025.09.22. 11:10
„Rasszizmusnak nincs helye” – írta korábban Hatadou Sako (balra), az egyik érintett (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
női kézilabda MKSZ Győri AUDI ETO Motherson Mosonmagyaróvár
Végleges határozat született a Magyar Kézilabda-szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottságánál a szeptember 10-én lejátszott Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC női bajnoki találkozón történtek miatt.

A mérkőzésen a Győri Audi ETO beszámolója szerint játékosaikat rasszista, illetve emberi méltóságukat sértő bekiabálások érték a lelátóról. A hazai egyesület közleményben kért bocsánatot, egyúttal jelezte, hogy elhatárolódik minden hasonló, a fair play szellemével összeegyeztethetetlen megnyilvánulástól. A szövetség hivatalosan is elítélte az esetet.

Az ügy kivizsgálását követően a testület 400 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta a Mosonmagyaróvárt. Emellett előírta, hogy a következő hazai bajnokin zárják le a B-közép szektort, valamint két mérkőzésen szövetségi ellenőr jelenlétét kell biztosítaniuk saját költségükön.

A klub tudomásul vette a szankciókat, fellebbezést nem nyújt be, így a döntés jogerős. A Magyar Kézilabda-szövetség hangsúlyozta: a jövőben is határozottan fel fog lépni minden rasszista megnyilvánulással szemben.

 

