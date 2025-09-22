Női kézi: pénzbüntetést és szektorbezárást kapott a Mosonmagyaróvár

A mérkőzésen a Győri Audi ETO beszámolója szerint játékosaikat rasszista, illetve emberi méltóságukat sértő bekiabálások érték a lelátóról. A hazai egyesület közleményben kért bocsánatot, egyúttal jelezte, hogy elhatárolódik minden hasonló, a fair play szellemével összeegyeztethetetlen megnyilvánulástól. A szövetség hivatalosan is elítélte az esetet.

Az ügy kivizsgálását követően a testület 400 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta a Mosonmagyaróvárt. Emellett előírta, hogy a következő hazai bajnokin zárják le a B-közép szektort, valamint két mérkőzésen szövetségi ellenőr jelenlétét kell biztosítaniuk saját költségükön.

A klub tudomásul vette a szankciókat, fellebbezést nem nyújt be, így a döntés jogerős. A Magyar Kézilabda-szövetség hangsúlyozta: a jövőben is határozottan fel fog lépni minden rasszista megnyilvánulással szemben.