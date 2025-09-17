Tóvizi Petra: Már kezdjük elhinni, hogy odavalóak vagyunk, ahol most járunk

A nemzeti együttes felcsúti edzőtáborában a Debrecen beállója az MTI-nek elmondta: nagy megtiszteltetés számára, hogy a csapatkapitányi posztot betöltő Klujber Katrin helyettese lesz a keretben, ezáltal segíthetnek a stábnak, meg a csapatnak is. Ráadásul nem ismeretlen számára ez a szerepkör, hiszen a tavalyi kontinenstorna bronzmérkőzésén már betöltötte ezt a válogatottban, ebben az idényben pedig már ő a kapitány a DVSC-ben.

„Rákanyarodtunk egy új fejezetre, most már a világbajnokság van a szemünk előtt. Az az új célunk, hogy ott minél jobb helyezést sikerüljön elérnünk” – mutatott rá. Megemlítette: a válogatott keret öt hónap után gyűlt össze ismét, így most arra figyelnek, hogy újra összecsiszolódjanak és egymásra hangolódjanak, megszokják az együttes taktikáját, játékstílusát. A nemzeti csapat ennek érdekében ezen a héten két felkészülési találkozót is játszik a svédekkel: csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt, utóbbit az M4 Sport élőben közvetíti.

Tóvizi az Eb-érem megszerzése után bizakodóbban tekint a felkészülés, illetve a november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő vb elé.

„Szeretném, hogy ugyanabban a felfogásban, mentalitásban vigyük végig ezt a felkészülést, mint a korábbiakat. Hiszen nekünk az az erősségünk, hogy csapatként küzdünk, hajtunk és kaparunk a céljainkért, ez most sem lesz másként. Annyiban viszont valóban érzek mást, hogy már kezdjük elhinni, hogy odavalóak vagyunk, ahol most járunk, és nem szeretnénk lejjebb adni, hanem folyamatosan fejlődni és szép sikereket elérni még együtt” – fejtette ki.

Kitért klubcsapatára is: a DVSC Schaeffler egy idény kihagyás után podgoricai győzelemmel tért vissza a Bajnokok Ligájába, a csoportkör második fordulójában pedig saját közönsége előtt úgy kapott ki egy góllal, hogy a vendég besztercei alakulat üres kapura szerzett góllal harcolta ki a sikert az utolsó másodpercekben.

„Még eléggé fájó ez a vereség a hétvégéről, de mindenképpen pozitívumnak mondanám a szezonkezdést, hiszen a bajnokságban is stabilan hoztuk a két mérkőzést és a Bajnokok Ligájában is győzelemmel rajtoltunk” – szögezte le. Kiemelte: számos pozitívumot lát a Gloria Bistrita-Nasaud elleni találkozóban is, még akkor is, ha a vége nem úgy sikerült, ahogy szerették volna és szerencséjük sem volt.

„De nagyon küzdöttünk, hajtottunk, és remélem, hogy majd egyszer visszakapjuk valahol a szezon folyamán” – fogalmazott bizakodva.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győri ETO-ba nyáron szerződött kapusnak, Szemerey Zsófinak a közelmúltban agyrázkódása volt. A hogylétére vonatkozó kérdésre azt felelte: már jobban van, tünetei nincsenek, viszont még a fokozatosság elvét betartva áll az edzésekhez és a meccsekhez is. Nagyon oda kell figyelnie ezekben a hetekben, így a válogatottban sem végzett el minden bemelegítő gyakorlatot a társaival együtt.

„Most tényleg próbálok magamra fókuszálni, és ha bármit érzek, akkor jelzem az egészségügyi stábnak. Erre most nagyon oda kell figyelnem, azért nem egy kisebb sérülés ez.”

A Győr négy tétmérkőzés után hibátlan az idényben, Szemerey pedig a sérüléstől eltekintve jól érzi magát nevelőegyesületében.

„Nagyon jó a csapat és a közeg, imádom a várost is, úgyhogy eddig csak pozitívumokat tudok mondani mindenről.”

A válogatottra áttérve úgy vélekedett: még nem feltétlenül tudatosult bennük teljesen, hogy néhány hónap elteltével újfent világversenyen fognak szerepelni.

„Még csak most kezdtük el a bajnokságot meg az egész menetelést, és jó dolog, hogy ilyenkor már egyből van válogatott összetartás” – szögezte le, megemlítve a jó hangulatot és az estébe nyúló, önfeledt beszélgetéseket.

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A női válogatott őszi programja

Szeptember 20., szombat, Tatabánya

16.00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés

Október 16., csütörtök, Nagykanizsa

18.00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés

Október 19., vasárnap, Prága

19.00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés

November 20., csütörtök, Straume

20.30: Magyarország–Szerbia, felkészülési mérkőzés

November 22., szombat, Straume

16.45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés

November 23., vasárnap, Straume

14.00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés

November 26.–december 14.

holland-német közös rendezésű világbajnokság