Nemzeti Sportrádió

Faragó Lea: Eddig csak néztem ezeket a mérkőzéseket

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 12:15
null
Faragó Lea ott folytatná, ahol tavaly abbahagyta (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Faragó Lea női kézilabda Esztergom kézilabda svéd női kézilabda válogatott magyar női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatottban ugyan a tavasszal már bemutatkozott Faragó Lea, ám az Esztergom balátlövője a svédek ellen a hétvégén játszik először. A legjobb NB I-es játékosnak megválasztott Faragó bízik benne, hogy győzni tudnak a skandinávok ellen, de tudja, hiába csak egy felkészülési mérkőzés, kemény összecsapás vár rájuk Tatabányán.

„Bízom benne, sőt azon leszek, és mindent meg is teszek érte, hogy olyan, vagy még jobb szezonom legyen, mint az előző – jelentette ki határozottan a magyar női kézilabda-válogatott összetartásán Faragó Lea, akit a klubok a közelmúltban a tavalyi idény legjobb NB I-es játékosnak választottak meg. – Eddig csak néztem ezeket a meccseket (a svéd–magyar találkozókat – a szerk.), az utóbbi időben lejátszott meccsek összességében jól sikerültek a csapatnak. Szeretnénk ezt is folytatni a hétvégén, de biztos vagyok benne, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz!”

A szeptember 20-i, svédek elleni tatabányai felkészülési mérkőzésre még elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București – Románia)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)
Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A női válogatott őszi programja
Szeptember 20., szombat, Tatabánya
16.00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
18.00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
Október 19., vasárnap, Prága
19.00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
November 20., csütörtök, Straume
20.30: Magyarország–Szerbia, felkészülési mérkőzés
November 22., szombat, Straume
16.45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
November 23., vasárnap, Straume
14.00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
November 26.–december 14.
Holland-német közös rendezésű világbajnokság

Kapcsolódó tartalom

Janurik Kinga: Most itt vagyok, és ez a legfontosabb!

A Ferencváros kapusa a női kézilabda-világbajnokságon ismét bizonyítana.

Tóvizi Petra: Már kezdjük elhinni, hogy odavalóak vagyunk, ahol most járunk

„Nekünk az az erősségünk, hogy csapatként küzdünk, hajtunk és kaparunk a céljainkért, ez most sem lesz másként.”

 

Faragó Lea női kézilabda Esztergom kézilabda svéd női kézilabda válogatott magyar női kézilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

„Magasba a kezeket” – bemutatták a női kézilabda-világbajnokság hivatalos dalát

Kézilabda
2 órája

Ötvenéves lett Pigniczki Krisztina

Kézilabda
6 órája

Tóvizi Petra: Már kezdjük elhinni, hogy odavalóak vagyunk, ahol most járunk

Kézilabda
21 órája

„Még mindig vannak idióták a Földön” – Hatadou Sako reagált az őt ért rasszista támadásokra

Kézilabda
Tegnap, 9:21

Golovin Vlagyimir: Jó, amikor gondot okoz összeállítani a keretet

Kézilabda
2025.09.16. 18:27

Janurik Kinga: Most itt vagyok, és ez a legfontosabb!

Kézilabda
2025.09.16. 18:17

Szerződést hosszabbított holland balátlövőjével a Győri Audi ETO KC – hivatalos

Kézilabda
2025.09.15. 09:21

Elképesztő kapusteljesítmény a Storhamar mérkőzésén a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.14. 17:53
Ezek is érdekelhetik