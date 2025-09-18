Faragó Lea: Eddig csak néztem ezeket a mérkőzéseket

„Bízom benne, sőt azon leszek, és mindent meg is teszek érte, hogy olyan, vagy még jobb szezonom legyen, mint az előző – jelentette ki határozottan a magyar női kézilabda-válogatott összetartásán Faragó Lea, akit a klubok a közelmúltban a tavalyi idény legjobb NB I-es játékosnak választottak meg. – Eddig csak néztem ezeket a meccseket (a svéd–magyar találkozókat – a szerk.), az utóbbi időben lejátszott meccsek összességében jól sikerültek a csapatnak. Szeretnénk ezt is folytatni a hétvégén, de biztos vagyok benne, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz!”

A szeptember 20-i, svédek elleni tatabányai felkészülési mérkőzésre még elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București – Románia)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)

Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)

Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A női válogatott őszi programja

Szeptember 20., szombat, Tatabánya

16.00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés

Október 16., csütörtök, Nagykanizsa

18.00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés

Október 19., vasárnap, Prága

19.00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés

November 20., csütörtök, Straume

20.30: Magyarország–Szerbia, felkészülési mérkőzés

November 22., szombat, Straume

16.45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés

November 23., vasárnap, Straume

14.00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés

November 26.–december 14.

Holland-német közös rendezésű világbajnokság