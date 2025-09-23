Női kézi: a Mosonmagyaróvár nem fellebbez a büntetés ellen, de elutasítja a rasszizmus vádját

A Gáspár Botond klubelnök által jegyzett közlemény szerint a klub elfogadja a szövetség döntését, jelezve, hogy a B-közép szektorba szóló jegyek nem lesznek érvényesek az Alba Fehérvár elleni hazai bajnokin. Gáspár továbbá elutasította a rasszizmussal kapcsolatos vádakat.

„A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club mindig is befogadó, nyitott közösségként működött, és ez a jövőben sem változik. A lelátókon mindenkit szívesen látunk, aki a sportszerűség és tisztelet jegyében szurkol. Ugyanakkor nem tűrjük el, hogy egy-két személy viselkedése árnyékot vessen a teljes szurkolói közösségre. Ezért ez úton is felhívjuk minden, az UFM Arénába látogató figyelmét, hogy tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amely nem méltó klubunkhoz! Egyúttal határozottan visszautasítunk minden olyan állítást, amely megalapozatlanul rasszistának bélyegzi meg a Mosonmagyaróvári KC közösségét. Klubunk elítéli a rasszizmus minden formáját, és továbbra is elkötelezett a tisztelet, az egyenlőség és a fair play mellett – a pályán és azon kívül is. Köszönjük szurkolóinknak a támogatást, és bízunk benne, hogy közösen, egymást tisztelve építjük tovább klubunk jövőjét” – olvasható a közleményben.