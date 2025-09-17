„Még mindig vannak idióták a Földön” – Hatadou Sako reagált az őt ért rasszista támadásokra

„Ez az első alkalom, amikor rasszizmussal találkozom, szóval eléggé meglepődtem. Ugyanakkor – bocsánat a kifejezésért – vannak még idióták a Földön, akik azt hiszik, hogy felsőbbrendűek másoknál – kezdte a L'Équipe-nek a győriek világklasszis kapusa, Hatadou Sako. – Ami bosszant, hogy ezek az emberek a bőrszínünk miatt sértegetnek, de jegyet vesznek azért, hogy megnézzenek minket.”

Sako azt is elmondta, mostanra már sikerült feldogoznia a történteket: „Jól vagyok, mert nem igazán figyelek ezekre az idiótákra. Másrészt viszont foglalkoztatnak az olyan dolgok, mint a rasszizmus elítélése. Hallom, de nem értem őket, hiszen nem tudok magyarul, persze, lefordították nekünk a rigmusokat. Visszatekintve azt mondom, helyesen tettem, hogy akkor nem cselekedtem. El kell ítélnünk az ilyen embereket, hogy tudja mindenki, vannak olyanok, akik nem azért jönnek ki egy meccsre, hogy megosszák az örömteli pillanatokat. Mert általában ez örömteli pillanat, ők pedig azért jönnek, hogy elrontsák a bulit. Nagyon szerettem volna hangosan kimondani, amit az emberek is tapasztalhatnak, de haboznak kimondani. Minden aggodalom nélkül kitettem a közösségi médiában is, mert nagyon szeretném elítélni az efféle viselkedést és az ilyen típusú embereket.”

A győriek kapusa hozzátette, ha a meccs alatt értette volna, hogy mit kiabálnak neki a szurkolók, azonnal levonult volna a pályáról: „Ha a meccs közben olyan nyelven hangzanak el a szidalmalók, amit értek, nem ugyanúgy viselkedtem volna, mint amikor a meccs után elmondták nekem a történteket. A meccs alatt odamentem volna a bírókhoz, és azonnal abbahagyom a játékot”

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) eljárást indított a történtek után, és közleményében úgy fogalmazott: a szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja e jelenségtől a kézilabdát.