Szöllősi-Schatzl Nadine tisztázta, nem tett le a Los Angeles-i olimpiáról

N. T.N. T.
2025.09.24. 20:51
Szöllősi-Schatzl Nadine (Fotó: Kovács Péter)
női kézilabda Szöllősi-Schatzl Nadine magyar női kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott legutóbbi összetartásáról hiányzó Szöllősi-Schatzl Nadine a közösségi oldalán közzétett üzenetben hangsúlyozta, nem állította, hogy nem szerepel már a terveiben a következő, Los Angeles-i olimpia.

 

Mint beszámoltunk róla, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az M4 Sport Kézilabda magazinjában azzal indokolta a rutinos Szöllősi-Schatzl Nadine kimaradását, hogy a balszélső jövőképében már nem szerepel a következő olimpia, ezt figyelembe véve olyan játékosokat hívott meg, akikre számíthat a Los Angelesig vezető úton. Szöllősi-Schatzl most hosszú posztban világította meg a saját nézőpontjából a helyzetet, melyet az alábbiakban olvashatnak: 

Kedves Kézilabda-szeretők és Szurkolók!

A hétfői Kézilabda Magazinban elhangzottakra szeretnék reagálni. A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. Minden sportoló számára mást jelent a válogatottban szerepelni, de az közös, hogy hatalmas büszkeség.

Tisztában vagyok vele, hogy a sportban sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ami azonban fontos számomra, hogy ezek indokai őszinték és igazak legyenek. Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott.

Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva.

Minden percért és pillanatért hálás vagyok, amelyet a válogatottban tölthettem – a sikerekért és a nehezebb időszakokért egyaránt. Egy biztos: megérte a válogatott mezt viselni!

Hajrá Magyarok!

Ezzel az üzenettel szeretném is lezárni ezt a témát. Köszönöm mindenkinek a támogatást!”

 

