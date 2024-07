„Azt hittem, meghalok” – Vingegaard a balesetéről

„Annyira súlyos volt, hogy azt hittem, meghalok – mondta a Tour de France első, hétfői pihenőnapján, Orléans-ban a 27 éves dán kerekes. – Amikor ott feküdtem, azt gondoltam, ha túl is élem, abbahagyom a kerékpársportot. Aztán most meg itt ülök.”

Jonas Vingegaard hozzátette: amikor a földön feküdt, felesége, Trine is azt gondolta, hogy meg fog halni.

Vingegaard április 4-én, a Baszk körversenyen szenvedett balesetet 33 kilométerre a céltól, amikor az egyik versenyző lejtmenetben nagy sebességnél elesett, ez pedig olyan láncreakciót indított be, hogy mögötte szinte mindenki bukott. A dán sportoló is a pórul járt versenyzők között volt, láthatóan alig tudott mozogni, nem tudott felállni, az orvosok már az út szélén megkezdték a kezelését, majd oxigénmaszkkal és nyakmerevítővel szállították kórházba. Ott kiderült, hogy a kulcscsontja és több bordája is eltört, zúzódott a tüdeje, továbbá légmelle is kialakult. Csaknem két hétig volt kórházban, és sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán rajthoz állhat-e a Touron.

Vingegaard kilenc szakasz után a harmadik helyen áll összetettben, a hátránya 1:15 perc az éllovas szlovén Tadej Pogacarral szemben.

A kerekes azt mondta, boldog, hogy mindössze másfél hónapos felkészülés után Tour de France-színvonalon tud tekerni. Azt ugyanakkor elárulta, kellett dolgoznia azon, hogy ugyanúgy vállalja a kockázatokat, mint a bukása előtt, tehát például a lejtmenetben is gyorsan haladjon.

„Azt hiszem, túl vagyok rajta. Kihívás volt, ám azt hiszem, nincs gondom a lejtőkkel” – fogalmazott a kétszeres Tour-bajnok Vingegaard.