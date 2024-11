Életet az éveknek! – interjú a 75 éves Mészáros Lajossal

– Hatéves sem volt, amikor a magyar férfiválogatott 1955-ben megnyerte az Európa-bajnokságot a Népstadionban. Van személyes élménye?

– Nincsen, de nem sokkal később fiatalon megismerhettem számos Eb-aranyérmest. Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Gimnáziumban Arday László és Vittek Lajos szerettették meg velem a sportágat, 1964-ben, 15 évesen kerültem a Bp. Honvéd korosztályos csapatába. Már a belépéskor fantasztikusan éreztem magam, a Klapka utcai csarnok lenyűgözött a méreteivel. Az meg pláne, hogy Simon János és Greminger János is az egyesületben játszott. Sőt! Simi már nem, de „Csőrös” ott volt még a tokiói olimpiai csapatban, mint ahogyan a többi honvédos, Bencze János, Koczka Pál vagy Saca, azaz Rácz János. Fájó kimondani, de a magyar válogatott legutóbb 1964-ben szerepelt az ötkarikás játékokon. Simonnal még pályára léphettem egy csapatban, ő visszajátszott az NB I tartalékban, én pedig ifjú titánként kerültem be. A Tüzér utcai Honvéd-fellegvárnak különleges hangulata volt. Az atlétáktól a vízilabdázókig, öttusázókig, tornászokig igazi sporttársak voltunk, a labdarúgókkal ádáz kispályás csatákat vívtunk, s bizony megálltuk a helyünket, pedig a korszak egyik legjobbja, Tichy Lajos is beszállt ellenünk.

Játékosként (alsó sor, balról a második) is bajnok lett a Honvéddal (Fotó: Mészáros Lajos albumából)

– Gellér Sándor talán jobban futballozott, mint ahogyan kosárlabdázott…

– Kis túlzással igen, mindkét sportágat magas szinten űzte, de Losonczy Árpád sem volt ügyetlen.

– Elvileg ott lehetett volna az 1969-es olaszországi Európa-bajnokságon, ám nem lett tagja a keretnek. Miért?

– Egyszerű a válasz: felvettek a Testnevelési Főiskolára, előtte egyetemi előfelvételisként tizenegy hónapos katonai szolgálatot teljesítettem. A másik – s ez a nyomósabb érv –, hogy a játékoskarrierem kevésbé volt hangsúlyos, mint később az edzői.

Emlékezetes döntő: megették a zöld almát

– Huszonöt éves korában, elég fiatalon abbahagyta az aktív játékot.

– Amikor a TF-re kerültem, az akkori szabályok szerint a felsőoktatási intézmény együttesében, a TFSE csapatában kellett pályára lépnem. Büszke vagyok rá, hogy az 1972-ben az NB I-be feljutó csapat tagja voltam. A főiskolán 1973-ban szereztem testnevelő tanári diplomát, rá három évre edzői oklevelet. S hogy miért hagytam abba? Megszületett a fiam, Zalán, emellett eltört a sajkacsontom, de a legfontosabb ok az volt, hogy már edzősködtem 1973-tól a Honvéd utánpótlásában. De szépen fejeztem be a játékot, mert bajnokok lettünk a Honvéddal, aztán a TFSE-ben még egy idényt levezettem.

– Tudatosan készült az edzői pályára?

– Igen. A Honvédba a nevelőedzőimhez, Baranyai Lajoshoz és Kincses Lajoshoz jártam vissza edzőinasként tréninget és egyéni képzést tartani.

– Több periódusban volt a Honvéd szakvezetője, 1983 és 1986 között négy bajnokságot nyertek. Melyik a legemlékezetesebb aranyérem?

– Elláttam már a szakvezetői feladatokat 1979-ben is, amikor Ránky Mátyás amerikai tanulmányúton volt – az én közreműködésem is kellett a bajnoki címhez. De az igazán emlékezetes az 1985-ös döntő, amely két győzelemre ment a MAFC ellen. Az első mérkőzésen Gellér Sanyit állították ki, amivel automatikus eltiltás járt, a másodikon Kamarás Györgyöt. Úgyhogy a döntő találkozó előtt ott álltam irányító nélkül. Pontosabban Judik Béla töltötte be a szerepkört – egészen kiválóan. A szükségből tökéletes megoldás született. A műegyetemistáknál Glatz Árpád volt az edző, azt nyilatkozta, együttese olyan, mint a zöld alma, még érnie kell. Én meg azt mondtam: megettük a zöld almát! Rá egy évre is mi lettünk a bajnokok.

– 1986-ban a válogatott szövetségi kapitánya lett, első alkalommal 1991-ig töltötte be a tisztséget. Mit emelne ki ebből az időszakból?

– A szövetség elnöke, a MAFC-hoz ezer szállal kötődő Vilmos Endre javasolt szakvezetőnek a nemzeti csapat élére – nagyrészt annak köszönhetően, hogy 1985-ben és 1986-ban bajnoki aranyig vittem a Honvédot. A válogatottal 1987-ben a 9–12. helyen végeztünk, kiemelném, az Eb-döntő mezőnye akkoriban nyolccsapatos volt. Többek között Székely László, Berkics László, Judik, Heinrich Róbert, Kovács Attila és Hosszú István alkotta az együttest.

Kálmán Lászlónak ad tanácsot szövetségi kapitányként

Nem volt felhőtlen a búcsúja a Honvédtól

– Az 1991-es visszatérése a Honvédhoz is hozott két aranyérmet, 1993-ban és rá egy évre.

– Ez már a rendszerváltoztatást követő időszak, Tungsram-Honvéd, majd Danone-Honvéd néven futottunk többek között Viktor Kuzminnal, Boros Zoltánnal, Nagy Zoltánnal, Orosz Lászlóval, Heinrich Róberttel, a fiammal, Zalánnal és nem utolsósorban Dávid Kornéllal…

– Az 1994-es bajnoki cím ellenére nem volt felhőtlen a búcsúja a Honvédtól…

– A ZTE az egyik csapat harmadik győzelméig tartó fináléban már kettő nullára vezetett, s egy kicsit összekülönböztünk a szakosztály-vezetőséggel. Kijelentettem, az idény végén távozom, de a döntőben még maradok a kispadon. Elégtételt jelentett, hogy megfordítottuk az állást, és a mienk lett a bajnoki cím.

– Említette Dávid Kornélt, aki egyedüli magyarként eljutott az NBA-be.

– Ha megenged egy közbevetést: számos válogatott játékosnak nem csupán a felnőttek között voltam a trénere, hanem a nevelőedzője is. Kornél is közéjük tartozik. Mit mondhatok? Büszke vagyok, hogy eljutott a legmagasabb szintre.

– Egy sportoló felépítése összetett munkát igényel egy nevelőedzőtől.

– Természetesen. Folyamatosan képeztem magam, sőt, talán nem hangzik nagyképűen: jelenleg is tanulok, képzem magam.

– Második időszaka a válogatottnál sikertörténet: harminc év után jutott ki az Eb-re az együttes.

– Már szóba került az 1969-es nápolyi kontinensbajnokság, ahová játékosként nem jutottam ki, majd kapitányként velem kerültünk be a franciaországi 16 csapatos mezőnybe.

Ezzel a csapattal jutott ki 1999-ben, 30 év szünet után az Eb-re

– És ha nem kapunk ki az oroszoktól, a nyolc között vagyunk…

– A sportban nyilván nincsen feltételes mód, de a spanyoloktól kilenc, az 1998-ban világbajnoki döntőt játszó oroszoktól egy, a szlovénoktól hat ponttal kaptunk ki. Pedig mindenre odafigyeltünk Rezák László edzőtársammal, Budavári Ágota sportpszichológussal és Téglássy György csapatorvossal. Nagyobb koncentráció és egy kis szerencse hiányzott.

– Keletkezett abból konfliktus, hogy a fia, Zalán trénere volt?

– A MAFC korábbi legendájával, Kangyal Tiborral is beszélgettem erről, ő Gergő fiát edzette. Abban maradtunk, a többiekhez képest a srácoknak majdnem duplán kellett teljesíteniük, hogy pályára léphessenek. Ebben az olasz klasszis, Dino Meneghin is megerősített bennünket, akinek a fia szintén válogatott játékos volt. Előfordult, hogy Zalán csapattársa, Bencze Tamás szólt, ne legyek már olyan kemény a gyerekkel. Hozzáteszem, otthon – ebben az időszakban – szándékosan nem került szóba a kosárlabdázás. Utólag azt mondom, ez talán hiba volt.

– Kevesen tudják, a sokszoros válogatott Zalán mellett még két gyermeke van, Áron és Réka.

– Ha már szóba hozta: Áron Szolnokon volt NB I-es kosaras, Réka világkupagyőztes, kétszeres Európa-bajnok aerobikos. De ami a legfontosabb, mindig is hangsúlyoztam, hogy a sport mellett lehet, sőt kell tanulni. Nem véletlen, hogy valamennyien több diplomát szereztek. Erre talán büszkébb vagyok, mint a sportolói múltjukra.

Büszke rá, hogy munkája a hivatása és a szenvedélye is

Kerékpározik, síel, a borlovagrend tagja

– A kétezres évek elejétől betöltötte a honi szövetség szakmai alelnöki posztját, tavalyig az MKOSZ szakmai és utánpótlás bizottsága elnökeként tevékenykedett, 2010 óta a Magyar Edzők Társasága elnökségi tagja, amelybe tavaly negyedik alkalommal választották be, nem mellesleg a kinevezésekről döntő mesteredzői kollégium kilenc tagjának egyike, egy időben a MOB sportági vezetője volt, hetente nemegyszer megfordul a szövetségben. Miként látja ezt a negyedszázadot?

– Talán nem hangzik nagyképűen, mindig képviseltem az edzői szakmát, azon voltam, vagyok, hogy a szakmabeliek egyre képzettebbek legyenek. De ez a negyedszázad legfrappánsabban így foglalható össze: a munkám a hivatásom és a szenvedélyem.

– Három évtizede Velencén, illetve Nadapon él, néhány éve, műtétje után azt nyilatkozta, kívülről-belülről átalakította az életét. Ezt hogy kell érteni?

– Ami „kívülről” is látszik: kerékpározom, síelek, úszom, kocogok, de inkább a rendszeresség a fontos, mint a tempó. Belül pedig annyit változtattam, hogy visszavettem a tempóból, kerülöm a stresszt.

– Úgy tudom, a borokkal is közelebbi kapcsolatba kerül – nem csak úgy, hogy issza…

– A Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend és a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének felügyelőbizottsági tagja vagyok. Ez elsősorban társadalmi szerepvállalás, olyasmi, mint a jelenlét a Magyar Edzők Társaságában.

– Hogyan foglalható össze a hetvenöt év?

– Háromnegyed évszázadosan az életről való hitvallásomat Abraham Lincoln fogalmazta meg, pontosabban az ő szavait tettem magamévá: „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben.” Remélem, ezt majd százévesen is elmondhatom!

Mészáros László interjú KS

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. november 16-i lapszámában jelent meg)