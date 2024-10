Röplabdázó, díjugrató, fotómodell – ő Szerényi Gréta

A nyáron nem a labda volt Szerényi Gréta életének középpontjában, hanem egy ló. „Négyéves koromban voltam először lovasedzésen, és azonnal beleszerettem a sportágba. Nagyon sokat gyakoroltam, és lehetett hozzá érzékem, mert a szüleimnek ajánlották, vegyenek nekem lovat. A lótartás azonban nagyon drága és egyben felelősségteljes is, úgyhogy végül nem vállalkoztunk rá. Ettől függetlenül hol szorosabban, hol kicsit kevésbé, de mindig is az életem része volt a lovaglás.” Fotók: Szerényi Gréta albumából Természetesen amikor beindult Gréta profi röplabdás karrierje, szögre kellett akasztania a lovaglópácát, hiszen ez a sportág meglehetősen sérülésveszélyes. Elég egyetlen esés is, és máris kész a baj. „Ebben az időszakban már csak nyáron tudtam edzeni. Aztán tavaly volt egy mélypont az életemben, amiből sokáig egész egyszerűen nem tudtam kilábalni. Akkor jött az ötlet, hogy lemenjek egy balatonfüredi lovardába, ahol nagyon sokat segítettek nekem. Itt mutattak be Kagánnak. Kitűnő terápiának bizonyult, és idővel ez szinte már függőséget okozott. Persze edzeni nem volt szabad vele, de elhatároztam, hogy a nyaramat erre áldozom. Régi álmom volt, hogy részt vegyek egy díjugratóversenyen, s az elhatározást tett követte.” Végül három viadalon vett részt, s az egyiken hibátlan pályát és a legjobb időt teljesítve elnyerte a nagydíjat. „Április végén kezdtem el edzeni, hetente háromszor-négyszer, és azt kell mondanom, hogy egészen jól sikerültek a versenyeink. Persze edzésen még mindig jobban ment. Kagánt kijelölték a júliusi budapesti öttusa Európa-bajnokság egyik díjugrató lovának, oda is elkísértem, egész héten ott voltam vele. Szegény, nagyon meg volt ijedve, hiszen teljesen új környezetben, vadidegen emberek lovagolták és vették körül. Igyekeztem megnyugtatni, és így végül ott is meglehetősen jól szerepelt.” Gréta arról is beszélt, hogy annyira szoros kapcsolat alakult ki közte és Kagán között, amit csak egy olyan ember érthet meg, aki maga is lovagol. „Kagán olyan energiát adott nekem, mint senki más. Kihúzott a gödörből, tulajdonképpen a lelki társam lett. Nagyon sokat köszönhetek neki, amiért segített a mentális erősségem fejlesztésében. Érdekes a ló és lovas kapcsolata, ami valójában szavakkal leírhatatlan. Vérzett a szívem, amikor ott kellett hagynom Balatonfüreden, sőt, fontolóra vettem, hogy áthozatom Kaposvárra, hiszen itt is vannak lovardák. De mint mondtam, a lótartás nagyon felelősségteljes tevékenység, ezért egyelőre maradt. Azonban továbbra is átjárok hozzá a szabadnapjaimon, csak sajnos azután, hogy beindultak a röpiedzések, már nem tudtam vele tréningezni. De igazából nem is a lovaglás, hanem Kagán hiányzik.” Adódik a kérdés, hogy ez most csak nyári fellángolás, vagy nagyra törő tervei is vannak a díjlovaglásban? „Mindig tűzök ki célokat magamnak, mert anélkül elvesznék. Ez most még csak kikapcsolódás, de elhatároztam, hogy ha vége lesz a röplabdás karrieremnek, díjugrató leszek.” A terv pedig egyáltalán nem hamvába holt, hiszen ez az a sportág, amelyben egyáltalán nem biztos, hogy előnyt jelent, ha valaki férfi. A párizsi olimpia tizenegy lovas olimpiai bajnoka közül ugyanis négy nő volt, pedig nem rendeznek nekik külön számokat, nyílt versenyek vannak. Ráadásul a lovaglás „kortalan”, a négy női bajnok közül a német díjlovagló Isabell Werth eddig nyolc olimpiai aranyérmet és hat ezüstöt szerzett, az elsőt még 1992-ben. Mivel hölgyek esetében nem illik életkorról beszélni, csak annyit árulunk el, hogy a barcelonai olimpia idején 23 éves volt… Szóval Gréta előtt szép karrier állhat a lovaglásban is. „Azt vettem észre, hogy a röplabdázásba is sok mindent át tudok menteni a díjlovaglásban megszerzett tudásból. Többek között a fókuszálást. Egy kívülálló azt gondolhatja, hogy nincs ebben semmi különleges, az ember csak felül a lóra, az meg viszi magával. Ez egyáltalán nem így van, nagyon összetett mozgást igényel, egyszerre tucatnyi dologra kell figyelni és összhangba hozni. Voltam már én is úgy, hogy lovaglás közben elfáradtam fejben és teljesen szétesett a mozgásunk, úgyhogy le kellett állni és újra kellett kezdeni az egész mozgássort. Szóval ha bemegyek az arénába, semmi más nem járhat és nem is jár a fejemben. Most már a röpiedzéseken is sokkal jobban megy a fókuszálás, és nagyon remélem, hogy ezt a mérkőzéseken is bizonyítani tudom.”