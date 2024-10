A budapesti sport nagy Annalese – Sportkönyvtár

Lehet-e még újat mondani Lionel Messiről? Ez jutott eszembe először, amikor a kezembe vettem Florent Torchut, a France Football újságírója által írt könyvet. Ami rögtön világossá vált, hogy rendkívül igényes, gazdag képanyaggal ellátott kötetről van szó, amelyben legalább annyira hangsúlyosak a sokszor egész oldalas, minőségi fotók, mint maga a szöveg. Sőt, talán még hangsúlyosabbak is. Elsősorban ugyanis emiatt éri meg megvenni a könyvet, ami kicsit olyan, mint egy hosszabb szöveggel megtámogatott „önéletrajzi fotóalbum”. A fényképek között vannak egészen különleges, ritkán vagy egyáltalán nem látott példányok is, így biztosak vagyunk benne, hogy aki megveszi a könyvet és kedveli az argentin világsztárt, időről időre előveszi majd a kötetet. Amit egy délután alatt kényelmesen el lehet olvasni, és érdemes is, mert bár csak nagy vonalakban járja végig Lionel Messi pályafutását, így is találni benne érdekes információkat és megjegyzéseket. Természetesen többször szóba kerül, hogy vajon lehet-e őt Diego Maradonához hasonlítani, és ebből a szempontból nekem a könyv egyik legértékesebb gondolata, hogy Messi olyan, mintha egy mindig csúcsformában lévő Maradonát látnánk. Persze a két klasszis különböző egyénisége is kirajzolódik az összehasonlításból. Miután a France Football jóvoltából jöhetett létre a kiadvány, érthető módon hangsúlyosan szerepelnek benne azok a hivatalos interjúk, amelyeket Messi adott a lapnak az Aranylabda átvételét követően. Egyfelől ezek a könyv legszürkébb részei, amelyben a Barcelona egykori csatára sokszor sablonos, rövid válaszokat ad. Másfelől viszont, az idő előrehaladtával ezeknek az interjúknak a segítségével is kirajzolódik valamelyest az argentin támadó jellemfejlődése, ahogyan ifjú titánból többgyerekes édesapává válik, akinek már legalább annyira fontos a családja, mint maga a futball. Ami miatt kissé hiányérzetünk lehet, hogy a legnagyobb siker, a 2022-es katari világbajnoki diadal már nem kapott helyet a könyvben, és persze az is furcsa kissé, hogy a borítón Messi a Paris Saint-Germain mezében feszít, miközben a kiadványt olvasva is világossá válik, hogy sokkal többet jelent neki a Barcelona. Persze miután a francia lap által menedzselt kötetről van szó, valamelyest érthető, hogy a PSG-korszakból választotta a borítófotót, de az összképet nézve mégiscsak szerencsésebb lett volna egy Barcelona- vagy egy argentin mezes. Lionel Messit mindenkinél többször, nyolcszor jutalmazták a France Football Aranylabdájával, először 2009-ben, legutóbb 2023-baN (Fotó: AFP) Ugyanakkor éppen a francia vonal miatt kimondottan érdekes az a rész, amely arról szól, hogy Lionel Messi miért és milyen körülmények között hagyta el a katalán sztárklubot, és miért éppen a párizsiakhoz igazolt. Mint ahogy az a szakasz is a könyv értékes része, amely a fantasztikus MSN-ről, vagyis a Messi, Suárez, Neymar csatárhármasról ír. És persze arról, hogy ez a trió mitől működött annyira jól. Bár a szöveget tekintve nem ez a legaprólékosabban kidolgozott önéletrajzi könyv, egy Lionel Messi-rajongónak, sőt, egy futballkedvelőnek érdemes beszereznie. Már csak azért is, mert az anyagminőségét tekintve tényleg kiemelkedő, igényes darab, amelyet az elolvasása után is jó lesz néha átlapozni. (Florent Torchut: Lionel Messi, a futballvilág csapatkapitánya. Alexandra Kiadó, 2024) SMAHULYA ÁDÁM