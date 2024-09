Karabatic és Hansen helyére léphetnek – ők lesznek a kézilabda új sztárjai?

15. Yusuf Faruk

(20 éves, jobbátlövő, nigériai, Limoges)

Már 16 évesen leigazolta a lengyel Kielce, amely, hogy megadja neki a fejlődéshez szükséges játéklehetőséget, kölcsönadta a spanyol Granollersnek. A fantasztikus adottságokkal megáldott jobbátlövő a 2022–2023-as idényben 73 gólt dobott az Európa-ligában, csapata pedig jórészt neki köszönhette, hogy bejutott a második számú európai sorozat döntőjébe. A következő évadot már a francia Limoges együttesében kezdheti el – szintén kölcsönben –, így a világ második legerősebb bajnokságában pallérozódhat tovább.

14. Dominik Kuzmanovic

(22 éves, kapus, horvát, VfL Gummersbach)

Az Európa-bajnokságon valósággal berúgta az ajtót a hosszú idő után ismét életjeleket mutató horvát nemzeti csapatban. Ugyan Goran Perkovac szövetségi kapitány csak a harmadik meccs előtt cserélte be a keretébe, döntését aligha bánta meg. Franciaország ellen 13 védése volt, Németországgal szemben 22 – utóbbi meccset szinte egymaga nyerte meg 48 százalékos teljesítményével. Ami biztos, hogy Kuzmanoviccsal és a vele egyidős Matej Mandiccsal a horvátok jó ideig megvannak a kapusposzton.

13. Milos Kos

(22 éves, balátlövő, szerb, HC Zagreb)

Momir Ilics után ő lehet a szerbek következő nagy balátlövője. Nagyon jól találja meg a vele szemben tornyosuló védőkkel szemben a megfelelő távolságot. Mivel jó távolságból jön a lövő szándék, ezért a lövőcsel utáni betörései is élményszámba mennek. Az előző idényben a Kielce és a Montpellier elleni BL-meccseken is az övé volt az utolsó szó, mindkettővel fontos pontot mentett csapatának. Ő sem Zágrábban fog megöregedni, az is biztos!

12. Justus Fischer

(21 éves, beálló, német, Hannover-Burgdorf)

A 2021-ben U19-es Európa-bajnok és 2023-ban U21-es világbajnok német válogatott első számú beállója volt. Utóbbi világesemény döntőjében a bőrünkön tapasztaltuk a benne rejlő potenciált, hat góljával ő volt a mezőny egyik legeredményesebbje. A Bundesligában 116 gólt szerzett úgy, hogy átlagban négy lövéséből hármat gólra váltott, ez az ő korában hatékony beállójátéknak minősül. Két meccsen összesen 13 és fél perc erejéig nemrég az olimpiai ezüstérmes felnőttválogatottban is pályára léphetett.

11. Hákun West Av Teigum

(22 éves, jobbszélső, feröeri, Füchse Berlin)

A feröeri kézilabdacsoda egyik letéteményese lehet a következő évtizedben. A 2023–2024-es évadban olyan legendától tanulhatott, mint a Bundesligában több mint 3000 gólt szerző Hans Lindberg, aki az új idényben már nem lesz a Füchse Berlin játékosa. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell tovább várnia az áttörésre, igaz, azon talán már túl van a januári Európa-bajnoksággal. Hihetetlenül technikás szélső, nullszögből is megtalálja a labda útját a kapuba, vagy ha kell, nagyszerű légmunkával másodpercekig képes kivárni, mielőtt kapura lőne.

10. Petar Cikusa

(18 éves, irányító, spanyol, Barca)

Éveken át Domen Makucot tartották a kézilabdázás csodagyerekének, de a szlovén irányító sérülései miatt egyelőre nem tudott kiteljesedni Barcelonában. Úgy tűnik, ez kapóra jött a horvát felmenőktől már Gironában születő Cikusa ikreknek, Djordjénak és Petarnak. Kettejük közül Petar élt hamarabb a lehetőséggel, szinte végig a pályán volt a THW Kiel ellen 30–18-ra megnyert BL-elődöntőben. Amellett, hogy négy gólt szerzett, olyan éretten diktálta a meccs ritmusát, mintha nem újoncként, hanem tíz év rutinnal lépett volna pályára Kölnben.

9. David Späth

(22 éves, kapus, német, Rhein-Neckar Löwen)

Kívánjuk neki és Palasics Kristófnak, hogy a tavalyi U21-es világbajnokságon látott rivalizálásuk a jövőben is folytatódjon! Valamilyen szinten ez már Párizsban megtörtént, hiszen az olimpián mindketten hatalmas védésekkel sokkolták még a legjobb támadókat is. Míg Palasics a csoportkörben Argentína és Norvégia ellen mutatta meg tehetségét, Späth az év meccsén, a német–francia negyeddöntőben járult hozzá tevékenyen a címvédő kiejtéséhez.

8. Hugo Bryan Monte

(21 éves, balátlövő, brazil, Montpellier)

A súlypontemelkedését bármelyik röplabdázó megirigyelné, éppen ez teszi annyira látványossá a játékát. Az edzőlegenda Patrice Canayer kérésére 2023 nyarán költözött át Európába, miután néhány hónappal korábban a világbajnokságon lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Montpellier-i bemutatkozó idényében 108 gólt szerzett a francia ligában, a BL-ben pedig 72-szer volt eredményes. Kétszer is elérte a tíz gólt, a Barca otthonában szökő évente nyernek az ellenfelek, s akkor olyan kimagasló egyéni teljesítmény kell hozzá, amilyen az ő 11 gólja volt.

7. Fazekas Gergő

(20 éves, irányító, magyar, Wisla Plock)

Egy az egy ellen már két éve is bárkit képes volt megverni, ezzel a képességével még sok borsot törhet a magyar válogatott ellenfelei orra alá. Az olimpián, amikor klasszikusabb irányítói szerepkörben kellett játszania, szintén nem vallott szégyent. Már most is nagy hatással van egy-egy meccs kimenetelére, de amint Chema Rodríguez első számú irányítóként számít rá, tovább nőhet az ázsiója. Még egy évet az alaposan megerősödő Plocknál tölt kölcsönben, majd 2025-ben Veszprémbe visszatérve válna klublegendává – amilyen édesapja, Fazekas Nándor volt.

6. Thomas Arnoldsen

(22 éves, irányító, dán, Aalborg)

A 2023–2024-es BL-idény legnagyobb felfedezettjeként döntőbe vezette az Aalborgot, majd a párizsi olimpián megmutatta, hogy ő lehet a dán kirakós utolsó darabja Mathias Gidsel és Simon Pytlick közé a hátsó posztokra. Rendkívül proaktív irányító, aki, ha a helyzet úgy adódik, szereti maga befejezni a támadásokat. Ebben nagy elődjére, Rasmus Laugéra hasonlít.

5. Renars Uscins

(22 éves, jobbátlövő, német, Hannover-Burgdorf)

Létezik-e nagyobb teljesítmény, mint 14 gólt dobni az olimpiai címvédő franciáknak úgy, hogy a lelátón tomboló 27 ezer szurkoló a riválisnak drukkol? Nemigen! A lettországi születésű fiatal jobbátlövő a Magdeburgnál nevelkedett, de 2022 óta a Hannovert erősíti. Späth-hez és Fischerhez hasonlóan ő is tagja volt a tavaly nyáron U21-es vb-győztes német csapatnak, amelyből neki is sikerült zökkenőmentesen fellépnie a felnőttek közé. A januári Eb-n mutatkozott be, majd az olimpián Alfred Gíslason szövetségi kapitány már kezdőként számított rá, s bejátszotta magát a torna álomcsapatába is.

4. Imre Bence

(21 éves, jobbszélső, magyar, THW Kiel)

Mind a technikai képzettségét, mind a higgadt befejezéseit bármelyik északi szélső megirigyelheti. Junior-vb-ezüstérmes kiválóságunknak a felnőttek között az idei Európa-bajnokság hozta meg az áttörést, amelyen az első 18 lövésének mindegyikét gólra váltotta. Az első négy mérkőzését lehozta hiba nélkül, az Izland elleni négy, a Horvátországgal szembeni hét gólja kulcsfontosságú volt az 5. hely megszerzéséhez. Nem véletlenül esett rá a THW Kiel választása a távozó Niclas Ekberg helyére. Az olimpián ugyan kihagyott egy sorsdöntő ziccert a norvégok elleni csoportmérkőzés utolsó percében, de ettől nem lett rosszabb kézilabdázó.

3. Martim Costa

(21 éves, balátlövő, portugál, Sporting)

Az átalakulófélben lévő portugál válogatott az olimpiáról ugyan lemaradt, de jó úton jár afelé, hogy az utánpótlás-világeseményeket követően a felnőtt-tornákon is eljusson a végjátékig. A 21 éves Martim Costa az Eb-n balátlövőként lett társgólkirály 54 találatával, de az adottságai megvannak hozzá, hogy később irányítóként érjen be igazán. Testvérével, Franciscóval a Sportingot a BL-be vezették, és szerződéshosszabbításuk 2027-ig azt sugallja, hogy küldetésük a lisszaboniakkal még nem ért véget!

2. Francisco „Kiko” Costa

(19 éves, jobbátlövő, portugál, Sporting)

A jobbátlövők aranykora – lehet, hogy hasonló címmel kell majd visszatekintenünk a 2020-as évekre. Gidsel, Uscins és Dika Mem mellett ugyanis a fiatalabbik Costa testvér játékát is szájtátva csodáljuk már most. Az Európa-liga előző három évadában összesen 231 gólt szerzett, és legalább ugyanennyi gólpasszt adott. És még nincs 20 éves! Hihetetlen, mennyi minden fér bele három lépésbe, már most a kiismerhetetlenségig képes variálni a támadójátékát. Ő az, akit az egyes és kettes védő között is tilos beengedni, mert kiszorított helyzetből is félelmetesen hatékony.

1. Elias Ellefsen á Skipagötu

(22 éves, irányító, feröeri, THW Kiel)

A tökéletes irányító prototípusa. Jól lát a pályán, a test mellett, talpról eleresztett lövései kiszámíthatatlanok, a magasan kilépő, de ütemet tévesztő védőt pedig úgy veri meg, hogy pislogni sincs ideje, s már a kapuban van a labda. Olyan a játékintelligenciája, amilyen a csak varázslóként emlegetett horvát Ivano Balicnak volt korábban. Egyáltalán nem lenne csoda, ha a Feröer-szigetek kijutna a 2028-as Los Angeles-i olimpiára – Skipagötun biztos nem fog múlni, az Eb-n a három meccses csoportkör után 47 ponttal (23 gól, 24 assziszt) vezette a kanadai táblázatot.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. szeptember 7-i lapszámában jelent meg.)