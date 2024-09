Háttér: André Kertész-kiállítás a Nemzeti Múzeumban

A hazai sportkultúra és mozgásművészet korai megjelenéseit rögzítő, különleges fotóritkaságok is láthatók a Kópiák című tárlaton, amely az André Kertész (1894–1985) születésének 130. évfordulója alkalmából szervezett, hármas kiállítássorozat részeként tárja elénk a magyar fotográfia világhírű mesterének korai műveit a Magyar Nemzeti Múzeumban. A később Párizsban, majd New Yorkban is rendkívül elismert alkotó 1925 előtti, itthon készített vintázskópiáin láthatunk egyebek mellett száztíz éves budapesti tornamutatványt, 1922-ben felvett szigetbecsei páros ugrást öccsével, Jenővel, vagy éppen a művész 1918 nyári katonai szolgálatának helyszínén, a romániai Braila folyópartján készült futóversenyjelenetet. Az úszást vagy evezést ábrázoló képek is figyelemre méltók, a leglátványosabb, egyúttal sporttörténeti szempontból talán legértékesebb azonban az 1917 augusztusai dátummal fennmaradt futballkép egy katonai ezredcsapat esztergomi mérkőzéséről. A Duna-parti városba 1915-ben elszenvedett harctéri sérülése miatt került a fotográfus, ott ápolták két évig, így lehetett szemtanúja az alkalmi labdarúgó-találkozónak, amely a ma is azonosítható, Prímás-szigeti pályán folyt és amelynek pompás vizuális hátteret szolgáltatott az esztergomi bazilika dombon magasodó, méltóságteljes épülete. (A fénykép nem szerepel a kiállított képek között, csupán a kiállítótérben lapozható, André Kertész Esztergomban című kiadványban lehet találkozni vele.)

Kertész 1984-ben visszatért Esztergomba, s újra bejárta korábbi munkái helyszínét. Az általa fotózott futballpálya így fest most

A középosztálybeli zsidó családba, Kohn Andor néven született fiatalember 1919-től tagja volt a Természetbarátok Turista Egyesülete fotóosztályának, előszeretettel fényképezett természetes környezetben látott mozgásokat. Vincze Gabriella Artmagazin folyóiratban közzétett (2014/5. szám), André Kertész és a magyar mozdulatművészet című tanulmánya szerint az 1910-es években a futball- mellett ökölvívó- és rögbimérkőzéseket is látogatott, sőt 1912-ben beiratkozott a Postás Sport Egyesületbe. Erős érdeklődést mutatott a szabad testkultúra mozgalom, vagy akkor divatos német nevén a Freikörperkultur újításai, így a meztelenül végzett testgyakorlatok, a napfürdőzés vagy a természetes vizekben gyakorolt úszás iránt. Naturista, öltözék nélküli alakokat ábrázoló képei közül némelyiken Jenő öccse szerepel modellként, őt látjuk (fedett ágyékkal) a zuhanó Ikaruszt idéző egyedi kompozíción is, máskor a mozdulatművészet és a tánc elemei állnak az alkotások középpontjában. Ahogy a fotográfus mozgáskultúra iránti vonzalmát alaposan feldolgozó korábban hivatkozott cikk fogalmazott: „André Kertész a »vissza a természethez« rousseau-i gondolatot átvéve, a természetet az éden szimbólumának tekintette, amelyben a meztelen, szoborszerű testek az eredendő, még romlatlan embert testesítik meg.”

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum

Az időszaki kiállítás nyitva: 2024. október 22-ig KS-AJÁNLÓ: André Kertész: Kópiák

Fotók: André Kertész felvétele Estate of André Kertész, a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye



Focimeccs, az ezred játszik, 1917. augusztus

Dunaharaszti, 1919. június körül

Kilátás az irodánkból, Budapest, 1913. május 29

A hajóláncnál, Braila, 1918. szeptember 19

Öcskös és én ugrás közben, Szigetbecse, 1922. július 16

Imre (?) ladikkal, Szigetbecse, 1914. május 31.

Kertész Andor és Salamon Erzsébet, Budapest, 1921. június

Kertész Jenő az uszodában, 1921

Piac, Maribor, 1917. július 12.

Versenyfutás a parton, Braila, 1918. július 18.

Jenő csónakkal, Dunaharaszti, 1919

Jenő mint Ikarusz, 1919. június

Tornászok, Budapest, 1914. június 9

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. szeptember 14-i lapszámában jelent meg.)