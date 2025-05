Kopasz Bálint, Varga Ádám és Csorba Zsófia is az élen a kajak-kenu világranglistán

A magyar szövetség honlapja kiemeli, hogy a rangsor idén még csak tesztjelleggel működik, és csak a 2026-tól megszerzett pontok számítanak majd bele az olimpiai kvalifikációba.

A rendszer szerint a sportolók a pontok egy bizonyos százalékát kapják attól függően, hogy egyesben, párosban vagy négyesben versenyeznek és eseményenként csak a legjobb eredményt számítják be a ranglistába. C-1-ben és K-1-ben a pontok száz százalékát osztják ki, a vk-n a győztes 1000 pontot szerzett, a második helyezésért 900, a harmadikért pedig 840 pont járt. Párosban az aranyérmes egység tagjai fejenként 900 pontot kaptak, az ezüstérmesek egyenként 810-et, a bronzérmesek pedig 756-ot. Négyesben fejenként 800, 720, illetve 672 pontot ér a dobogós helyezés.

Kopasz Bálint K-1 1000 méteren, Varga Ádám K-1 500 méteren győzött mindkét világkupán, a szegedin és a poznanin, így 2000-2000 pont áll a nevük mögött. Az ötödik helyen ott van Nádas Bence, akinek a K-1 500 méteren elért szegedi negyedik és poznani második helyét vették számításba. Ugyancsak 1700 ponttal a hatodik Csizmadia Kolos, aki K-1 200 méteren szerzett ugyancsak egy negyedik és egy második helyet a világkupákon.

Női kajakban Csikós Zsóka a harmadik helyen áll. A szolnoki versenyző Szegeden K-1 1000 méteren második, Poznanban K-1 5000 méteren első lett, így 1900 pontot szerzett. A legjobb húsz között található még Rendessy Eszter (11.) és Kőhalmi Emese (14.) is. Férfi kenuban Adolf Balázs 1840 ponttal a harmadik a cseh Martin Fuksa és a kubai José Ramón Pelier Córdova mögött. A négyszeres világbajnok Adolf 5000 méteren gyűjtött be egy-egy arany- és bronzérmet májusban. Fejes Dániel is bekerült a legjobb tízbe, ő a hetedik, a legjobb húszban pedig szerepel még Hajdu Jonatán (11.), Kollár Kristóf (13.) és Juhász István (15.) neve is.

Női kenuban Csorba Zsófia 5000-en szerzett két aranyérmével foglalja el holtversenyben az első helyet Katie Vincenttel. Őket követi közvetlenül Nagy Bianka és Kiss Ágnes, akiknek a C-2 500 méteres duplázásuk fejenként 1800 pontot ért. A top 10-ben Opavszky Réka is ott van, méghozzá a nyolcadik helyen.

A sportolók idén még a világbajnokságon, a kontinensviadalokon és a rangsorversenyeken gyarapíthatják pontjaikat. A jövő évtől kezdve egy versenyző naptári évenként legfeljebb öt eredményt regisztrálhat a világranglistán – versenyenként maximum egyet –, ennek az öt eredménynek öt különböző versenyről kell származnia úgy, hogy az egyiknek a többitől eltérő kontinensről. Ha egy sportolónak ötnél több érvényes eredménye van, a legjobb ötöt számítják majd bele az összesítésbe.

A teljes ranglisták ide kattintva tekinthetők meg.