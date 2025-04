Hadvina Gergely: Ötszázon mindenkinek rajthoz kell állnia

– A nemzetközi szövetség 2026-tól új olimpiai kvalifikációs rendszert vezet be, ennek ez az esztendő a tesztidőszaka. Milyen nehézségeket okoz az új szisztéma?

– Teljes átszervezést igényelt a szövetség, az edzők és a sportolók részéről is. A rendszer lényege, hogy a versenyzők a világkupa-viadalokon, a világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon ranglistapontokat szerezhetnek, és a lajstromról tudnak kvalifikációs helyeket elérni. Ennyi megméretés mellett nem tudjuk tartani az általunk megszokott rendszert, így az eddigi két válogatóverseny helyett immár csak egyet tartunk. Még a világkupa-viadalok előtt vagyunk, azok után jobban látjuk már, miként tudjuk a folytatásban a sportolókat a leghatékonyabban indítani a pontszerzés érdekében. A szezon végén tehát okosabbak leszünk, kirajzolódik, jó úton járunk-e, s hogy min kellene változtatnunk, finomítanunk – fogalmazott Hadvina Gergely, a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója a Nemzeti Sportnak.

– Hogy tekintenek a szerdán, a Maty-éren kezdődő válogatóversenyre?

– Nagyon fontos eseményként. Az ötszáz méteres futamokon mindenkinek rajthoz kell állnia, csak így tudunk kialakítani rangsort a csapathajók összeállításához. Természetesen a legjobb egységeket szeretnénk indítani a világkupaversenyeken, így az arra érdemeseket meghívjuk a rögtön a válogató után kezdődő edzőtáborba, amelyben tovább tisztulhat előttünk a kép. Május tizenhatodikán kezdődik a szegedi, míg május huszonkettedikén a poznani világkupa – e három megméretés alapján döntenek a szövetségi kapitányok a válogatott összetételéről. Szerencsére jó idő várható, ennek nagyon örülünk, és pluszinfó, hogy a szövetség minden futamot élőben közvetít, a döntőket ráadásul drónnal, szóval jól követhető eseményre lehet számítani.

– Mások mellett a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara, az ugyancsak ötkarikás aranyérmes Tótka Sándor, valamint az olimpiai ezüstérmes Gazsó Alida Dóra is kihagyja a válogatót. Mit lehet tudni róluk?

– Tamara és Sándor már korábban jelezte, hogy ebben az évben nem szeretne versenyezni. Ettől függetlenül formában tartják magukat, utóbbit nemrégiben láttam is edzés közben, keményen dolgozott. Dorka lábsérülést szenvedett az edzőtáborban, ebből fel kell épülnie. Nem sürgetjük, az a fő, hogy mihamarabb rendbe jöjjön. A felkészülés ideje alatt egyébként kimagasló teljesítményt nyújtott, kiváló időket evezett a felmérők során. Tóth Dávid szövetségi kapitány természetesen számít rá. Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt vesz igénybe a felépülése, de ahogyan mondtam, a fő az, hogy rendben legyen.

– A válogatóversenyen ifjúsági korosztályban tájékoztatót is rendeznek a Maty-éren.

– Hatalmas létszámban érkeznek a fiatalok, ez jól mutatja a tömegbázisunk nagyságát. A kevesebb versenyszám nehezíti, hogy tűzben tartsuk őket, ettől függetlenül mindenki óriási lelkesedéssel készül. Biztos vagyok benne, hogy ez a viadal is megmutatja, mennyire erős az utánpótlásunk.

– Különleges eseményre is sor kerül, a sárkányhajósok itt küzdenek meg egymással az indulás jogáért a csengtui világjátékokon.

– Igen, rendhagyó viadal előtt állunk, amelyet a sárkányhajó-szövetséggel közösen szervezünk. A sárkányhajó először került be a világjátékok programjába, emiatt különösen nagy a tét. Szeretnénk, hogy a legjobbak utazzanak Csengtuba, három versenyszámot rendezünk egy nap alatt, s ezek átlaga adja a győztest. Olyan klasszisok is próbára teszik magukat, mint Vajda Attila vagy Szabó Gabriella. A versenyt követően hosszabb felkészülés vár a győztes csapatra, s aztán természetesen bízunk a legjobbakban.