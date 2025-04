A kajakos Varga Ádám az ezer egyesre összpontosít, de B-tervvel is készül

A 25 éves sportoló az M1 aktuális csatornának elmesélte, hogy a párizsi ötkarikás játékok után tartott egy hosszabb pihenőt és csak novemberben kezdte el a felkészülést, ám a pihenő alatt is aktív maradt. Részt vett például egy kínai versenyen, a sportszázad tagjaként pedig teljesítette az alapkiképzést.

Úgy értékeli, hogy jól sikerült a téli alapozása, edzőjével, Matyus Zsolttal nem változtattak a jól bevált módszereken, az úszáson, a futáson és a konditermi tréningeken volt a hangsúly. Mint mondta, sérülés nem hátráltatta, és úgy érzi, jó állapotban tudott vízre szállni. A holt szezonban klubot is váltott, a KSI-ből a Ferencvároshoz szerződött, szerinte zökkenőmentes volt az átállás.

Az idei célokról Varga Ádám úgy fogalmazott: továbbra is az ezer méter egyes a fő száma, ebben szeretne jól teljesíteni a két hét múlva sorra kerülő válogatón, de ötszáz egyesben is indul majd Szegeden.

„Az ezer egyesre összpontosítok, de ott lesz Kopasz Bálint is. Nehéz helyzetben vagyunk, mert hiába vagyunk mindketten jó formában, valamelyikünk mindenképpen hátrébb lesz, mint a másik, emiatt B-tervre is szükség van. Nekem ez most az ötszáz egyes” – mondta nagy hazai riválisáról, a Tokióban előtte végezve arany-, tavaly, Párizsban mögötte célba érkezve bronzérmes Kopasz Bálintról a kajakos.

Idén itthon egy válogatót rendeznek a sportágban, majd két világkupaverseny következik – az egyik ezek közül Szegeden –, s ezek alapján alakul ki az Európa-bajnoki, illetve világbajnoki csapat. A kontinensviadal június 19–22-én lesz a csehországi Racicében, míg a vb-t augusztus 20. és 24. között rendezik Milánóban.