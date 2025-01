Két kétszeres olimpiai bronzérmes kajakossal indult útjára a Csónakház podcast második évada: Pupp Noémi és Fojt Sára is megpróbáltatásokkal teli időszakon ment keresztül Párizsig, s ott kétségkívül az olimpia egyik legszebb pillanata is hozzájuk köthető. Erről, az ötkarikás sikerekről, az azt megelőző hullámvölgyről, valamint arról is beszélgettek Kurilla Viktorral, mennyiben változott meg az életük a játékok óta.