Mintegy kétezer résztvevő a Kolonics György Emlékfutáson

Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs-Budapest Ultramaratonon, melynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.

Az MKKSZ honlapjának beszámolója szerint szerdán a futás előtt sárkányhajózásra is volt lehetőség, a félmaratoni táv rajtja előtt pedig bajnokok nyitották meg az eseményt. Szólt néhány szót Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatója, Storcz Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakos, az Ötpróba futónagykövete, Csabai Edvin, 17-szeres maratoni világbajnok kenus, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumi elnöke, illetve Szemán Róbert, a Nagy Sportágválasztó és a BBU Nonprofit Kft. ügyvezetője is.

A közös bemelegítést a kétszeres olimpiai ezüstérmes kajakos, Varga Ádám vezényelte, a résztvevők pedig többféle táv közül választhattak. A célba érkezőket egyedi, „Koló” képével ellátott befutóérem, illetve frissítő várta.

„Évek óta töretlen népszerűsége van az eseménynek” – mondta Csabai Edvin. – „Jellemzően a kajak-kenu sportágnak rendezzük, de az idei évhez hasonlóan, az Ötpróba támogatásának köszönhetően nyilvános futóversenyként is többször meghirdettük már. Jól látható, hogy olyanok is vannak, akik még nem is éltek akkor, amikor Koló versenyzett. Az elmúlt időszakban a munkámból fakadóan is különösen sokat foglalkozom a nagy ikonokkal és azt látom, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni őket. Különösen a mai fiataloknak kellenek olyan sportolók, akiknek a nagysága megfogja őket. Számomra a legkellemesebb tanúbizonysága annak, hogy mi jó úton járunk az az, hogy több olyan fiatal Facebook-oldalával találkozok, akinek Kolonics György a háttérképe.”

Félmaratonon a férfiaknál Márialigeti Áron (Budapesti Honvéd Sportegyesület), a nőknél pedig Lázár Emese (Építők Margitszigeti Diák Kajak Club) győzött, míg a 11,5 kilométeres távon Ménes Anita, illetve Zsiros Márk volt a leggyorsabb.