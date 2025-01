Tízgólos meccsen verte az FTC-t a Gyergyó, hosszabbításban okozott meglepetést a BJA ellen a DVTK az Erste Ligában

Sokáig úgy tűnt, az éllovas Gyergyó átgázol az FTC-n, hiszen a második harmad felre már négygólos előnyben volt, míg a fővárosiaknak egyszer sem sikerült bevenni a kaput. Ezt követően azonban nagyot fordult a játék képe és elkezdett zárkózni a Ferencváros, amely az utolsó percekre egészen egygólosra tudta csökkenteni az előnyét. A hajrában azonban ismét a hazaiak bizonyultak jobbnak és az utolsó másodpercekben a hatodik gólukkal bebiztosították a győzelmet.

Az Újpest ugyan hamar hátrányba került, ám a második játékrészben fordítani tudott, így azt gondolhattuk, akár meglepetést is okozhat a tabellán negyedik Brassó ellen. A folytatásban összeszedte magát a brassói gárda, amely háromszor is betalált válasz nélkül, így magabiztos győzelmet aratott.

A játéknap többi meccsén könnyedén nyert a Dunaújváros ellen a Csíkszereda, rendkívül izgalmas és gólgazdag meccsen verte a DEAC a FEHA19-et, míg a DVTK hosszabbításban győzte le a BJAHC-t.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

GYERGYÓI HK (romániai)–FTC-TELEKOM 6–4 (2–0, 2–1, 2–3)

Gyergyószentmiklós, 1250 néző. Vezette: André, Csomortáni, Magyar (romániaiak), Galusnyák

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Wardley (1) / Mesikämmen (1), Fejes / Raymond, Imre – ORBAN 1 (1), Gerads 1, BODÓ 2 (1) / VINCZE P. 1 (1), Sárpátki, Szigeti / Sándor-Székely, Császár (2), Vayrynen 1 / Ádám (1), Tranca, Csiszer. Edző: Markus Juurikkala

FTC: Kalnins – Tyni, Kärmeniemi (1) / Helgesen (1), Hrabal / Seregély M., CRESPI (1) – Banga (1), Brady (1), BOOTH 1 (1) / Molnár D., Kestilä 1, MATTYASOVSZKY 1 / Razumnyak, Ring, Tóth G. / Galajda, Bán 1, Haranghy. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 40–40

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Az elmúlt meccseken nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogy szerettünk volna, ezúttal viszont az első 40 perc megmutatta azt az irányt, amelyet követni akarunk. Az első negyven perc volt az, amit igazából végig játszani akartunk, a harmadik harmadra megérkeztek a hibák is, de ilyen a jégkorong. Megvan a győzelem, jelenleg ez számít, ebben a szellemben várjuk a vasárnapot.

Fodor Szabolcs: – Az első két harmadban úgy látszódott, hogy eldől a mérkőzés, de tudjuk, hogy a háromgólos előny ledolgozható, és megbeszéltük, hogy a mérkőzés visszahozása a cél. Azt gondolom, hogy a harmadik harmadra lehet építeni, nagy kár, hogy nem így küzdöttünk hatvan percig, hisz lehet, hogy akkor más lehetett volna a vége.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–DVTK JEGESMEDVÉK 2–3 (0–0, 2–2, 0–1) – hosszabbításban

Vasas Jégcentrum, 453 néző. V: Soós D., Mach, Sábián, Varjú-Bartal

BJAHC: Farkas R. – Szabó B., SZABÓ D. (1) / Pozsgai, Horváth M. / Varga A. (1), Roach / Dóczi Zs., Boros – Sofron, NAGY G. 1, Blackwater (1) / Keresztes L., Nagy K., Schlekmann / Somoza (1), Weidemann, Zimányi / Tóth R., Ravasz Cs., Santerno 1. Edző: Kangyal Balázs

DVTK: Praták – Vokla, SZATHMÁRY 1 / Szirányi (1), VOJTKÓ 1 / Masella 1, Shkrabau / Szalay – Hunt, PINEO (1), Doyle / Berdnyikov (1), Rétfalvi, Miskolczi / Farkas M., Csiki, Nemcsinov / Trozsák, Kinloch, Blasko. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 28–28

Emberelőny–kihasználás: 1/0, ill. 3/1

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

Csíkszereda, 1400 néző. Vezette: Gergely, Csata (romániaiak), Filip, Chinde (románok)

CSÍKSZEREDA: Adorján – DAVIS 1 (2), Pivcakin (1) / Salló, Láday / Casaneanu, Ferencz-Csibi / LORRAINE 1, Kristó – PÉTER 1 (1), Részegh, TARASZOV 1 (1) / Rokaly Sz., HONEJSEK 1 (1), Becze / Forsberg, Reisz, Rokaly N. / Silló, Márton, Fodor (1). Edző: Kevin Constantine

DUNAÚJVÁROS: Tóth B. (Sági Máté) – Sysak, Leiter / Kluuskeri (1), Jurkovics / Faith (1), Bánki – Jensen, Just, Watkins / Sági Martin, RITTER (2), HÁRI N. 1 / Green, Mazzag, CSEH 1 / Zaharevics, Sári K. Edző: Somogyi Balázs

Kapura lövések: 31–27

Emberelőny–kihasználás: 3/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Az első harmadban sok gólhelyzetet alakítottunk ki, de ugyanakkor nekik is sok gólszerzési lehetőségük volt ebben a játékrészben. A második és harmadik harmadban még egy kicsit javult a játékunk, ekkor is megvoltak a gólszerzési lehetőségeink, de már kevesebbet puskáztunk el. Most vagy soha helyzetben vagyunk, már ami a rájátszásba jutást illeti, ehhez pedig a győzelmek kellenek.

Somogyi Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, eltekintve attól a 30 másodperc után bekapott góltól. Megbeszéltünk korábban, hogy a kapu előtti területekre nem engedjük be őket, próbálunk hatékonyan a védekező harmadban. Sajnos ezek elmaradtak, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a kiállításokkal.

CORONA BRASOV (romániai)–ÚJPESTI TE 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

Brassó, 1023 néző. Vezette: Sikó, Borsos (romániaiak), Radu, Gheorghies (románok).

BRASSÓ: TŐKE – Williams (1), Piche (1) / Bors, Boriszenko / Farkas T., Willets (1) – KÓGER (2), Cornet (1), VAN WORMER 1 / Valchar, WELSH 1 (1), LEVIN 2 / Szkacskov, Kovács M., Zagidullin / Szabó K., Gajdó B., Vasile. Edző: Dave MacQueen

UTE: Rajna – SOL 1, Luza / FRANYÓ (1), Kiss D. / Tornyai, Rósa / Kovács S. – Walker, McNulty, Stevenson / Kiss P., Pelech, Dansereau / Szalma, Páterka (1), KOVÁCS A. 1 / Vértes (1), Szabó Rácz, Laskawy. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 35–38

Emberelőny–kihasználás: 1/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Dave MacQueen: – Ezúttal is nagy szükségünk volt a szurkolóinkra, a nyolcadik mérkőzésünk volt tizennégy nap alatt. Energikusan kezdtünk, de a harmadik harmadra elfáradtunk, ekkor az adrenalin átsegített minket a nehéz pillanatokon, tartottuk magunkat a játéktervünkhöz, próbáltuk kontrollálni az eseményeket. Büszke vagyok a srácokra.

Jason Morgan: – Jól kezdtünk, kis túlzással már az első harmadban lerendezhettük volna a találkozót. Az utolsó húsz percben jobbak voltak, előtte kellett volna eldöntenünk a három pont sorsát. A meg nem adott góltól kicsit lendületünket veszítettük, sok lehetőségünk volt, de nem sikerült pontokat szereznünk.

DEAC–FEHA19 6–5 (2–3, 3–1, 1–1)

Debrecen, 310 néző. V: Juhász, Varjú, Gottlibet, Kis-Király

DEBRECEN: Hetényi (Szeles) – Usztyinyenko, Szmirnov / Jeliszejev, Bukor (1) / Dobmayer, (1) / Jakabfy Cs., Jakabfy S. – Mozer 1, Galoha (1), Culigin (1) / Bucskin 1 (1), Kreisz B. 1 (1), SENFELD (2) / MIHALIK G. 2, NOVOTNY (2), Mihalik A. 1 (1) / Kozma. Edző: Vaszjunyin Artyom

FEHA19: Melnyicsuk – CSOLLÁK 1 (2), Balázsi / Falus, Erdőhelyi / Bajkó, Salamon / Nagy D. 1 – ZEZELJ 2, HAKANEN (3), Farkas (1) / NÉMETH Z. 1 (1), Keresztes (1), Antonijevics / Siftar, Balasits, Alapi / Szöllősi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 52–30

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A három ponttal elégedett vagyok, a csapatom játékával nyilvánvalóan nem. Féltem tőle, hogy „belekényelmesedünk” a meccsbe, és így is történt. Mi az élcsapatok ellen sokkal jobban fel tudunk pörögni. Hiába mondom, szajkózom az öltözőben, hogy ez a fehérvári gárda már nem egy ificsapat…

Tokaji Viktor: – Az öt lőtt gól dicséretes, a hat kapott nem az. Ahhoz képest, hogy mennyit dolgoztunk ezen a meccsen, szerintem érdemtelen, hogy üres kézzel megyünk haza. A hoki Istene ma nem volt velünk, de remélem, kárpótol majd mindket. Az egyik bajnokaspiráns otthonában szerintem szépen helytálltunk, de sokat kell még pedáloznunk ahhoz, hogy elérjük a célunkat, a rájátszásba jutást.