Tudatosan készült a visszavonulásra Vojtkó Mátyás

Nehéz döntés a befejezés, de egy pályafutás nem tarthat örökké, a sportolók többsége az utolsó években már azt is szem előtt tartja, mi lesz, ha egyszer abbahagyja. Így tett a DVTK Jegesmedvéket 12 évig szolgáló Vojtkó Mátyás is, aki a közelmúltban bejelentette visszavonulását.

„Nehéz röviden összegeznem a pályafutásom, elégedett vagyok vele. A munkát, a kitartást, a szorgalmat mindig beleraktam, ez pedig sok nehéz pillanaton átlendített, ezekkel igyekeztem kompenzálni – mondta a Nemzeti Sportnak Vojtkó Mátyás. – Az utolsó években már tudatosan készültem arra, hogy a sportolói karrieremnek lassan vége lesz, az évad közben már eszembe jutott a visszavonulás gondolata, amelyben megerősített az idény végén a vezetőkkel folytatott beszélgetésem. Nem tudtak feltétlenül olyan pozíciót biztosítani a csapatban, mint előtte, de a klubban számítottak rám, így befejeztem profi pályafutásomat. Nem volt egyszerű döntés. Abban biztos voltam, hogy Miskolcon kívül nem akarok máshol játszani már. Az előző idényünk nem úgy sikerült, ahogy a csapat, vagy akár ahogyan én terveztem. Nem tagadom, az évad közben sokat vívódtam, de végül miden afelé mutatott, hogy befejezzem.”

Vojtkó 2013 óta folyamatosan Miskolcon játszott, ez idő alatt három-három alkalommal nyert Erste/Mol Ligát és magyar bajnoki címet, kétszeres Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát, a DVTK történetében a harmadik legtöbb lejátszott találkozója (587) van, a szlovák Extraligában 149 mérkőzésen lépett jégre a Jegesmedvéknél.

„Abban az időben, amikor Miskolcra kerültem, kifejezetten nagy potenciálú csapat volt alakulóban. Húszévesen nagyon élveztem a közeget, az első esztendőkben olyan együttesünk volt, amely minden körülmények között szívvel-lélekkel játszott, a pályán és azon kívül is összetartó brigádot alkottunk. Aztán következtek a szlovák ligában töltött idények, amelyek személy szerint nekem nem sikerültek túl jól, de ott is küzdöttem, ahogy csak kellett, ám összességében vegyes érzéseim maradtak az Extraligával kapcsolatban. Tizenkét év nagyon hosszú idő, szeretem Miskolcot, a családom és a barátaim is idekötnek, nem is szerettem volna továbbállni. Ennyi idő alatt sok minden változott a jégkorongban is, felgyorsult a játék, látni, hogy egyre több és ügyesebb fiatal bukkan fel, a honi sportág abszolút pozitív irányban fejlődött.”

A pályafutásának befejeztével nem zárul le Vojtkó Mátyás életében a miskolci időszak, hiszen marad a DVTK kötelékében, de ezúttal már a klubházban dolgozik az egyesület sikereiért.

„Nem maradt hiányérzetem a pályafutásommal kapcsolatban. Tizenegy éves koromban kezdtem el jégkorongozni, ha valaki akkor azt mondja, hogy 32 éves koromig játszom és három Erste/Mol Ligát nyerek, szerepelek az Extraligában is, akkor aláírtam volna egyből, visszatekintve abszolút elégedett vagyok a pályafutásommal. Nem szerettem volna elszakadni a klubtól, gazdasági területen vállalok munkát a DTVK Jegesmedvéknél.”