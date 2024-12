Odahaza szaladt bele nagy pofonba a címvédő Brassó a listavezető Gyergyó ellen

Úgy tartja a mondás a nagy vereségekkor beszedett gólok kapcsán, hogy még gombócból is sok, ezt most a tartalékos Corona Brasov is megtapasztalta. Vasárnap papíron rangadót rendeztek Brassóban, ám a Gyergyó a középső harmadtól fogva olyan játékot mutatott be, amire nem tudott reagálni a hazai csapat. A középső játékrészben hét gólt rámolt be a GYHK, az egész mérkőzésen összesen tízet. Bodó Christopher négyszer is betalált a kapuba – s jegyzett két gólpasszt is –, míg Vincze Péter duplázott. A gyergyóiak 61 alkalommal lőttek kapura, ez az adat mindent elmond a két csapat közötti különbségről. Ezzel a sikerrel a gyergyószentmiklósi együttes az élre került, megelőzte a BJAHC-t úgy, hogy kettővel kevesebb meccset játszott.

A játéknap másik találkozóján húsz perc játékot követően még a DVTK vezetett Debrecenben, a folytatásban fordítottak a hajdúságiak, és végül 4–3-ra nyertek.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

CORONA BRASOV (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 2–10 (1–1, 1–7, 0–2)

Brassó, 1150 néző. V: André, Radu, Chinde, Simon (románok).

BRASSÓ: Tőke – Piche, Racine-Clarke / Bors (1), Boriszenko / Gajdó T., Farkas T. – VALCHAR 1, Van Wormer, Zagidullin / Levin, Kóger, Szkacskov / Kovács M., Gajdó B., Szabó K. 1 / Kovács E., Vasile, Rudika (1). Edző: Dave MacQueen

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Wardley (1) / Mesikämmen 1, FEJES (2) / Raymond, Imre (1) – VINCZE P. 2 (2), Sylvestre 1 (1), Sárpátki 1 / ORBAN (4), GERADS (2), BODÓ 4 (2) / Ádám 1, Császár, Väyrynen / Vincze G., Csiszer. Edző: Szaller Márk

Kapura lövések: 38–61.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/1

DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)