Újra hazai pályán az A-csoportos jégkorong-válogatott

A november beköszöntével minden idényben eljön a válogatott szünet ideje is, nincs ez másképp ezúttal sem, az elmúlt évekhez megszokottan a magyar férfi jégkorong-válogatott hazai pályán szerepel, a Sárközy Tamás Emléktornán. Az előző esztendőkhöz képest kijelenthető, hogy talán a legnívósabb torna kezdődik november 7-én a Tüskecsarnokban, a szintén A-csoportos Szlovénia mellett a divízió I/A-s Lengyelország és Olaszország érkezik Budapestre. A mieink tavasszal Bolzanóban éppen a szlovénok és az olaszok ellen aratott sikernek is köszönhetően jutottak fel az elitbe, így a két mérkőzésre egyfajta visszavágóként is lehet tekinteni.

„Mindig jó, ha olyan ellenfelek ellen tudunk készülni, akik azonos szinten vannak velünk, vagy erősebbek nálunk – mondta a Nemzeti Sportnak a válogatott csapatkapitánya, Erdély Csanád. – A tavalyi, bolzanói világbajnokság megmutatta, hogy legalább azonos szinten vagyunk ezekkel a csapatokkal, jól ismerjük egymást, hiszen az elmúlt években párszor összefutottunk velük. Olaszországban a házigazdákkal és a szlovénokkal nem is akármilyen találkozót vívtunk a világbajnokságon, talán bennük lehet tüske is még, szóval biztos motiváltak lesznek ezen a tornán. Nekünk az a feladatunk, hogy a szarvaikat letörjük, úgy, mint tavasszal. Meg akarjuk mutatni a Sárközy Emléktornán, hogy az akkori sikerek nem csak egyszeri eredmények voltak.”

Erdély Csanád

A tavaszi feljutás után új szövetségi kapitánya lett a magyar válogatottnak Majoross Gergely személyében. Munkáját szinte teljesen magyar stáb segíti, és az eddigi eredmények alapján jó irányba tartanak a mieink. Bár augusztus végén, a pozsonyi olimpiai selejtezőn három vereséggel zárt a magyar csapat, a játék több mint biztató volt a magasabban rangsorolt ellenfelek ellen. Az a torna még csak az út eleje volt, a végső cél a sikeres világbajnoki szereplés, amelyhez fontos mérföldkő lesz a november 7. és 9. között megrendezett budapesti torna is.

„Ugyan még messze van az A-csoportos világbajnokság, de addig sokat nem találkozik a válogatott, így minden egyes torna nagyon fontos, ahol megmérettethetjük magunkat. Jó lépést tettünk előre a pozsonyi olimpiai selejtezőn, megmutattuk, milyen intenzitásra szeretnénk építkezni, jó pilléreket raktunk le a folytatásra. A Sárközy Emléktorna az út második állomása lesz a Majoross Gergely vezette válogatottnak. Nagyon örömteli, hogy ez a nívós torna hazai közönség előtt, Budapesten lesz, a szurkolók közel világbajnoki keretet láthat nálunk, remélem, jó játékkal tudjuk megörvendeztetni őket. Várjuk, hogy ismét találkozhassunk velük, az ilyen tornák megadják a lehetőségeket azoknak a szurkolóknak is, akik nem tudtak kiutazni a világbajnokságra, a háromnapos eseményen remélhetőleg remek mérkőzéseket láthatnak.”

A csapatkapitány megkérdeztük arról, hogy az elmúlt évekhez képest miben más a mostani válogatott, milyen változásokat hozott magával Majoross Gergely szövetségi kapitány.

„Bár banálisnak hangozhat, hiszen mindenki tud angolul, de a megbeszéléseink magyar nyelven zajlanak, ha magyar stábbal dolgozunk, sokkal kifejezőbben tudjuk megbeszélni a dolgokat. Ez nem is feltétlenül szakmai részről fontos. Más szempontból az új stábbal kicsit más szemszögből közelítjük meg a játék bizonyos elemeit. A szövetségi kapitány kicsit átszabta a védekező harmadbeli játékunkat, ez remekül debütált az olimpiai selejtezőn. Ezen kívül is történtek apróbb változtatások a játékunkban, amelyekhez remekül adaptálódott a keret. Természetesen akadtak hibák is, de ezeket megpróbáljuk már most, a Sárközy Emléktornán kiküszöbölni. Azt várom, hogy a sebességet tekintve ugyanolyan elánnal fussunk neki az összes mérkőzésnek, mint nyár végn. Bővebb keretünk lehet, mint egy világbajnokságon, így mindenki megmutathatja magát, megtanulhatja a játékelemeinket, ezek pedig összességében csak pozitív dolgok, amelyek közelebb visznek minket a végcélhoz, a májusi világbajnoksághoz.”

A Sárközy Tamás Emléktorna programja

2024. november 7., 15.00: Szlovénia–Olaszország

2024. november 7., 18.45: Lengyelország–Magyarország

2024. november 8., 15.00: Szlovénia–Lengyelország

2024. november 8., 18.45: Magyarország–Olaszország

2024. november 9., 13.15: Olaszország–Lengyelország

2024. november 9., 17.00: Magyarország–Szlovénia