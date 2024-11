Szélig Viktor szeretné, ha folytatnák a jó játékot

– A Hydro Fehérvár AV19 vezeti az ICEHL-t, a keretből senki sem lóg ki lefelé, ilyenkor nyugodt egy általános igazgató nemzetközi szünete?

– Nyugodtabb, mindig jó úgy szünetre menni, ha a pályán játékban és az eredményeket tekintve is nagyjából az történik, amit szeretnénk látni – válaszolta a Nemzeti Sportnak Szélig Viktor, az AV19 általános igazgatója. Ez ugyanúgy felelősség is, az idény eddigi része jó, de sokkal több van még előttünk, mint mögöttünk. Nemcsak a nemzetközi szünetek előtt fontos, hogy meglegyen a koncentráció, hanem utána is, hiszen egyből három mérkőzésünk lesz egy hét alatt a bajnokságban.

– Hogyan látja a csapat eddigi szereplését? Az első bajnokik a győzelem, vereség, győzelem, vereség sormintát követték, aztán megindult az együttes felfelé, immár sorozatban nyolc sikert könyvelhetett el, miközben a Bajnokok Ligájában is helytállt.

– Elég rendhagyó volt a felkészülésünk az olimpiai selejtező, valamint a BL miatt. Nem feltétlenül volt elég idő arra, hogy összeálljon a keret, azért jó néhány változás volt a csapatban a nyár folyamán. Az idény legeleje talán arra ment el, hogy megtaláljuk önmagunkat, a sorokban az összhangot, ki kivel játsszon. Azt hozzá kell tenni, már az első mérkőzéseken is alapvetően jó megoldásokat láttunk a pályán a játékosoktól, az eredmények viszont nem mindig tükrözték ezt. Aztán jöttek a győzelmek, néha kellett egy kis szerencse is, illetve remek kapusteljesítmény jó védekezéssel. Akadtak sérülések, de a szűkebb létszámnál mindig megfigyelhető, hogy a csapatot ez összerántja, jobban odafigyel mindenki a taktikai utasításokra. Volt rá példa, hogy alig több mint három sorral álltunk ki, de a másik oldalról nézve így mindenki játszhatott eleget, nem dünnyöghettek a játékosok, jól összeállt minden.

– Az utóbbi fordulókban többek között idegenben az akkori listavezető Bolzanót is két vállra fektette a Fehérvár, pedig voltak hiányzói.

– A csapat összerakásakor arra is figyeltünk, hogy legyen mélysége a keretnek. Ez ilyenkor jó, mivel sérülések mindig lehetnek, fontos, hogy akik hadra foghatók, képesek legyenek győzelemhez segíteni a csapatot, illetve több játékosunk is bevethető különböző pozíciókban. Remélem, a szünet után szép lassan egyre többen visszatérhetnek.

– Van olyan játékos, aki meglepte az eddigi teljesítményével?

– Még nagyon az idény elején járunk, kicsi a vizsgálható minta, még nem gondolkodtam ilyen aspektusból az elmúlt hónapokon. Rasmus Reijola szereplése olyan szempontból lehet meglepő sokaknak, hogy a számai alapján nem mindenki gondolt ilyen kiugró teljesítményre tőle (Reijola vezeti a kapusok rangsorát a ligában – a szerk.), de nem csak a számok fontosak. Egy idény alatt a forma minden játékosnál ingadozik, jelenleg a csapat túlnyomó része azt hozza, ami benne van. Reijola számai kiválóak, de megemlíteném Horváth Dominikot is, aki ha lehetőséget kap, jól mozog, az eredmények nem mindig jönnek, remélhetőleg ez a része is beindul.

– A Sárközy Tamás-emléktornán a végső keretben kilenc fehérvári játékos szerepelt. Mekkora dicsőség a klubnak, hogy a keret csaknem felét a Hydro Fehérvár AV19 adta?

– Nagy öröm, mindig fontos volt, hogy a keretünk magját meghatározó magyar játékosok adják. A székesfehérvári jégkorongnak mindig fontos volt a válogatott, ez ezentúl is így lesz.

– Az alapszakasz szempontjából nagyon fontos időszak jön, novemberben, decemberben sok mérkőzés vár a Fehérvárra. A közeljövőben jó néhány mérkőzést hazai pályán, az Alba Arénában játszhat az együttes, mennyire segíthet ez a meccsdömpingben?

– Meglátjuk, hogyan alakulnak ezek a találkozók, idegenben is jól ment a csapatnak. Persze mindig jó hazai pályán játszani, és reméljük, a közönségünk megtölti az Alba Arénát. Kíváncsi vagyok, hogyan alakul a folytatás, nem is feltétlenül az lehet a döntő, hogy otthon vagy idegenben lépnek-e pályára a fiúk. Szeretnénk folytatni azt a játékot, amit eddig mutattunk, ha jó történik a mi szempontunkból a jégen, és a játékosok betartják a szakmai stáb utasításait, annak meglesz az eredménye. A nyolcmérkőzéses győzelmi szériánk alatt be kell vallani, akadt, amikor nem mi voltunk a jobb csapat a pályán, de a szerencse mellénk állt.

– Melyek az első hónapok legfontosabb tapasztalatai az Alba Arénában – a nézőszám folyamatosan emelkedik…

– Hely még van a csarnokban, de több fizető nézőnk van, mint eddig, a nézőszám folyamatosan növekszik, a csapat sikeressége pedig ehhez még hozzátehet. Lassan kezd összeállni minden a klub és az üzemeltető között annak a tekintetében is, hogy olyan „show-t” tudjunk adni, ami érdekes lehet olyanoknak, akik nem feltétlenül elhivatott jégkorongszurkolók.

Több hónapos munka és egyeztetés után a Hydro Fehérvár AV19 megegyezett a Sport Tv-t is üzemeltető AMC Networksszel, így hamarosan újabb platformon lehet követni a Volán hazai mérkőzéseit. A telekomos előfizetőknek elérhető Selekt-csatornán online lehet nézni a meccseket. „Nagy előrelépésnek tartom, hogy az eddigi felületen kívül újabb platformon követhetik nyomon a csapat szurkolói a meccseinket. A Selekt-applikáción, -csatornán keresztül közvetíti az AMC Networks a találkozóinkat, ez egyelőre nem jelent még országos lefedettséget, de óriási előrelépés. A klub a közösségi médiás platformjain igyekszik minden lehetséges információt megadni az érdeklődőknek, hogy a regisztrációt mindenki zökkenőmentesen elvégezze” – mondta Gál Péter Pál, a Hydro Fehérvár AV19 elnöke a klub online fórumán. Új platformon követhetik a rajongók a Volánt

