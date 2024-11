Napról napra fejlődtek a Sárközy Tamás-emléktornán a magyar férfi hokisok

MINDEN IDÉNYBEN a jó világbajnoki szereplés a válogatottak végső célja, hiszen részben ez árazza be az adott ország jégkorongját a nemzetközi színpadon. Az évközi tornákon is erre készülnek a csapatok, így az eredmények ekkor inkább másodlagosak, fontosabb a különböző játékelemek kipróbálása, a játékoskeret forgatása. Nem volt ezzel másképp a magyar férfi jégkorong-válogatott stábja sem, igaz, a hazai rendezésű Sárközy-emléktornán a közönséget is szerették volna kiszolgálni a mieink. Majoross Gergely is a fiatalokkal vegyített világbajnoki keretre igyekezett alapozni, azonban különböző okok miatt talán a vártnál alacsonyabb átlagéletkorú bő kerettel vágott neki a tornának. Ennek ellenére a játékban mindhárom ellenfelével felvette a versenyt a magyar együttes, sőt a lengyelek, valamint a szlovénok ellen magabiztos teljesítményt nyújtott. Igaz, jó néhány elemen még csiszolni kell a világbajnokságig.

„Nagyon örültem az egész hétnek, büszkék lehetünk arra, amit a jégen mutattunk – mondta a Nemzeti Sportnak Majoross Gergely szövetségi kapitány. – Folyamatosan lépkedtünk előre, nem állítom, hogy minden tökéletes volt és készen vagyunk, de az biztos, hogy a személyiségjegyeink alapján nagyon erős alapokat raktunk le. A védekezőrendszerünk az, amely tulajdonképpen mindenkinek kicsit idegen, ezért mindennap igényel egy kis pluszmunkát, folyamatosan dolgozunk azon, hogy pontosabbak legyünk, jobban értsük a határokat, a részleteket, a jeleket, amelyekre ugrani kell. Elég összetett a rendszer, javultunk benne a torna alatt, de még messze vagyunk a késztől. Az emberhátrányos védekezésünkön el kell gondolkozni, nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb szisztéma. Nehéz eldönteni, hogy a rendszer újdonsága miatt nem működik a hátrányos védekezésünk, és megéri dolgozni rajta, vagy váltanunk kell. Ezt a kérdést eldöntjük majd a következő időszakban.”

Három újonccal vágott neki a tornának a magyar válogatott, Csollák Márkó, Mihalik András és a honosítás előtt álló Szathmáry Simon is bemutatkozott a Tüskecsarnokban. Rajtuk kívül jó néhány fiatal is megmutathatta magát, közülük meg kell említeni a mindössze 16 éves Szongoth Dománt, aki három góllal hívta fel magára a figyelmet.

„Bizonyítottak, sőt kijelenthetem, meg is leptek minket, remek teljesítményt nyújtottak. Bízom benne, hogy ez az élmény löketet ad nekik a továbbiakban is, és még keményebben dolgoznak azért, hogy itt is maradjanak. Sok újoncunk volt, és szerintem a következő alkalmakkor is lesz még, szerencsére van hova nyúlni. Ki kell emelnem, hogy ezt a teljesítményt egyedül nem tudták volna magukból kihozni, kellenek a válogatottban játszótársak, akik nagyszerű közeget teremtenek. Kiváló az összhang a játékosok között, teljesen mindegy, hogy tizenhat vagy harminchat éves játékosról beszélünk. Ami a hangulatot illeti, még a nyáron a stábbal meghatároztunk néhány kardinális pontot, amelyekben előre kell lépni. Úgy fogalmaztunk a keretnek, hogy bizonyos elemekben világszínvonalúnak kell lennünk, ilyen a csapatkultúra, amelyen folyamatosan dolgoznia kell mindenkinek” – zárta gondolatait Majoross Gergely.