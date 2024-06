Jégkorong BL: Szélig Viktor bekerült a sportbizottságba

A BL kedden jelentette be az új bizottsági tagokat, köztük Széliget, aki a volt NHL-es finn Jussi Markkanennel, valamint a német Christian Winklerrel, a svéd Christian Lechtalerrel és a dán Kim Pedersennel alkotja a svájci Patrick Lengwiler vezette sportbizottságot.

„Eddig ilyen jellegű bizottság még nem volt a BL-ben, én is kíváncsian várom, milyen lesz a munka. Az osztrák liga ajánlott bizottsági tagnak. Be kellett adnom az életrajzomat, majd értesítettek, hogy bekerültem. Ennek van a respektje, hogy az osztrák liga minket ajánl, és be is tudunk kerülni testületekbe” – mondta az MTI-nek Szélig, akit egy hete az osztrák liga egyik alelnökének is megválasztottak.