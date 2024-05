Jégkorong: a duplázó Carl Grundström vezérletével Svédországé a bronz

A legtöbb sporteseményen – válogatott tornákon, meg úgy általában a kieséses rendszerű versenyeken, de akár a négyes döntőkben is – a harmadik helyért zajló mérkőzést teljesen jogosan szokás a csalódott csapatok meccsének nevezni, hiszen a bronzéremért küzdő felek az esetek döntő többségében az aranyéremért szerettek volna meccselni. A mostani jégkorong-világbajnokságon a csalódás lehet talán a legkifejezőbb, ha a svédek teljesítményét kell bemutatni: egyedüliként a mezőnyből veretlenül, sőt hibátlanul abszolválták a csoportkört, majd a nagy rivális finnek ellen hosszabbításos sikerrel kerültek be a négybe, ahol aztán a házigazda csehek ellen hétszer kapituláltak (miközben a torna előző nyolc meccsén összesen kaptak 10 gólt). A csoportját szintén veretlenül megnyerő, ám közben két hosszabbításos győzelmet is begyűjtő Kanada a negyeddöntőben magabiztos játékkal takarította el az útból Szlovákiát, majd Svájc ellen jött a szétlövéses vereség.

Ilyen előzmények után érthető, hogy egyik csapat sem hajtotta magát csapágyasra az első húsz percben: mindössze 11 kapura lövést láthatott a közönség, de egy gól azért így is összejött. A harmad második felének elején Carl Grundström szerzett vezetést a skandinávoknak. A juharlevelesek a második felvonás elején a kilencedik vb-gólját szerző, ezzel a gólkirályi címet jó eséllyel begyűjtő Dylan Cozens révén egyenlítettek, majd a harmadik elején Pierre-Luc Dubois kontra végén már a tengerentúliakat juttatta vezetéshez. Csakhogy a svédek nem adták fel, Erik Karlsson révén egyenlítettek az 50. percben, az 53. percben pedig Grundström második góljával, amely irgalmatlan nagy volt, ismét megszerezték a vezetést. A kanadaiak az utolsó bő másfél percre lehozták a kapusukat, Jordan Binningtont, de nem sikerült a hosszabbítást jelentő gólt kiharcolniuk, mert a másik oldalon Filip Gustavsson mindent védett – a végeredményt az üres kapuba betaláló Marcus Johansson állította be öt másodperccel a dudaszó előtt. 4–2

Ezzel a svédek 17. alkalommal szereztek világbajnokságon bronzérmet, legutóbb tíz éve, 2014-ben végeztek harmadikként, míg Kanada ellen 1999 után nyertek ismét bronzmeccset.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA

A 3. HELYÉRT

Svédország–Kanada 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

DÖNTŐ

20.20: Csehország–Svájc (Tv: Sport2)